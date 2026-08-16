Arteta održao predavanje Mareski i nagovestio da Siti čeka teška sezona

Jasno je da oba tima još uvek nisu na maksimumu, da će već kroz nedelju dana biti bolje pripremljeni kada krene Premijer liga. Ova utakmica tradicionalno služi kao generalna proba. I da, jeste Arsenal bio favorit i pre susreta u Velsu, ali niko nije baš očekivao da će na terenu da izgleda kao da je razlika u klasi toliko velika.

Znali smo da Mančester Siti čeka težak period tranzicije posle odlaska Pepa Gvardiole sa klupe i dolaska Enca Mareske . Potvrdu toga dobili smo i u prvoj takmičarskoj utakmici Građana u novoj sezoni, u Kardifu ih je u potpunosti nadigrao aktuelni šampion Engleske Arsenal i odneo im trofej Komjuniti šilda – 3:0 (2:0).

Već od prvog minuta londonski tim je stavio do znanja kakav meč ćemo da gledamo. Čim je krenuo sa centra, Arsenal je jurnuo ka golu Građana i već posle 23 sekunde je vodio. Centaršut sa levog krila, povratna u sredinu, Majls Luis-Skeli je poslao savršenu loptu u prostor, a levi bek Rikardo Kalafjori se savršeno ubacio i izbio sam pred sunarodnika Đanluiđija Donarumu, koji ovde nije imao šta da traži – 1:0.

Očekivano, kao i tokom prethodne sezone, posle ranog vođstva Arteta je spustio svoj tim u defanzivniji blok i pustio Mančester Siti da se igra sa loptom. Ali baš to, da se igra, ne i da priđe šesnaestercu. Erling Haland je bio potpuno odsečen, a i Marsekini eksperimenti da se Niko O’Rajli priključuje u napad završavali su se tako što bi bek Građana dolazio u šesnaesterac i onda tamo ostajao zakopan i isključen iz igre. Svi pokušaji osvajača FA kupa su se završavali tako što su Arsenalovi štoperi čistili ili kod Raje u naručju. Mada nije ih bilo puno, pošto su Luis-Skeli i novajlija iz Njukasla Bruno Gimaraiš u veznom redu uglavnom bili neprobrojni.

A kada god bi Arsenal krenuo u organizovan napad Donaruma je bio u problemu. Tako je bilo i u 28. minutu, kada su Tobdžije ponovo naterale Siti da se brani sa više igrača u svom šesnaestercu. Dugo je kružila lopta oko njih, Martin Edegor je poslao centaršut na drugu stativu, a drugi debitant u startnoj postavi šampiona Hristos Colis savršeno je glavom spustio loptu u peterac za Kaija Haverca. Iz te pozicije Nemcu nije bilo teško da duplira prednost. Nastavio je Haverc da radi ono isto što i proletos u finišu sezone – da postiže golove kada je to najbitnije. Prošle sezone je bio strelac protiv Barnlija u pobedi koja je donela dugo čekanu titulu, dao je gol i protiv Pari Sen Žermena u finalu Lige šampiona koji su Tobdžije izgubile posle penala, a zatresao je i mrežu Čelsija u polufinalu Liga kupa i tako odveo Arsenal u finale, gde je naposletku bio bolji Siti. Sada je Haverc doprineo osvajanju trofeja Komjuniti šilda, tako da je očigledno postao Artetin čovek odluke za velike mečeve. Samo da ga povrede zaobiđu...

Sa tom prednošću Siti je odoleo da ode na poluvreme, ali već na samom startu nastavka videli smo isto što i na početku utakmice – gol Arsenala. Ovog puta u trećem minutu nastavka, a ponovo je kod gola asistirao Colis. Grk je povukao loptu po levom krilu, ubacio je po zemlji u srce šesnaesterca, a tamo se Edegor pravovremeno ubacio i primio je, a zatim iz drugog koraka poslao loptu iza leđa Donarume. Ako su Mančesterovi navijači i maštali preokretu, Norvežanin im je ubio svu nadu.