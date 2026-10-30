Artetine vaspitne mere: Nismo u Diznilendu! Šta bi mi drugi momci rekli, moram da budem pravedan

Sa Emirata su nakon utakmice uputili žalbu nezavisnoj regulatornoj komisiji, u nadi da će Daumanova kazna biti ukinuta ili makar ublažena (suspendovan na tri utakmice), ali je ona ublažena zbog čega je Mikel Arteta izrazio veliko razočaranje. Ipak, glavna tema konferencije bile su njegove 'vaspitne mere' odnosno za mnoge preoštra reakcija koju je španski strateg imao na isključenje 16-godišnjeg fudbalera.

Kup utakmica sa četvrtoligašem najčešće predstavlja priliku za mlađe, talentovane igrače, da sakupe minutažu kada je već na najvećoj minutaži ne dobijaju. Međutim, Maks Dauman svoju priliku da nije iskoristio. Ne samo da ništa konkretno nije uspeo da uradi protiv Flitvud Tauna, već je u finišu utakmice dobio crveni karton i saigrače ostavio na cedilu, izastavši u jednog od tragičara senzacionalnog ispadanja šampiona Engleske iz Liga kupa. I zbog toga se na današnjoj konferenciji za medije više govorilo o samom incidentu nego o kiksu londonskog tima.

Španski stručnjak je najpre obrazložio zbog čega smatra da je kazna za mladog fudbalera bila preoštra i zašto je klub odlučio da uloži žalbu.

"Posebno uzimajući u obzir neoprezne i oštre startove koje je pretrpeo tokom utakmice, njegova reakcija je bila minimalna u odnosu na taj prekršaj. Izneli smo sve argumente kako bismo osporili tu odluku. Očigledno je da imamo potpuno drugačije mišljenje u odnosu na komisiju", reči su kojima je Arteta otvorio konferenciju za medije.

Usledila su potom pitanja vezana za reakciju koju je imao dok je Dauman napuštao teren. Arteta mu je tom prilikom nešto dobacio, što se Polu Mersonu, stručnom konsultantu Skaj Sportsa i bivšem fudbaleru Arsenala, nije dopalo. Govoreći o tom incidentu, Arteta je ponudio kontekst, ali i naglasio da je takav pristup sastavni deo njegove menadžerske uloge.

"Moja reakcija je došla u žaru momenta i iz izuzetne frustracije, jer znam kakve su posledice toga - posebno za Maksa. Moramo biti u stanju da jedni drugima kažemo stvari onakve kakve jesu, jer on ima 16 godina i moramo da ga čuvamo i štitimo. Ali u isto vreme moramo biti potpuno direktni sa njim u vezi sa tim šta se od njega očekuje prema timu, pojedincima i klubu."

Nakon razgovora koji su imali u četvrtak, strateg Arsenala je potvrdio da nema nikakvih nesuglasica, uporedivši svoj odnos sa igračem sa načinom na koji su ga vaspitavali sopstveni roditelji.

"Nisam video reakcije na moju reakciju, bilo da su pozitivne ili negativne. Morate da razumete kontekst, odnos koji imam sa njim i ono o čemu smo razgovarali neposredno pre nego što smo izašli na teren. Može biti mnogo različitih reakcija. Da vidite kako su moji otac i majka reagovali prema meni, u nekim trenucima biste rekli: 'Ne sviđa mi se ta reakcija.' Za mene je to bila najbolja reakcija ikada da bih postao ovo što jesam. Ali ljudi uvek žele da vide samo onu najbolju i najlepšu reakciju.“ MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Arteta se potom osvrnuo na visoke standarde seniorskog fudbala i pritisak sa kojim igrači moraju da se nose u najjačoj ligi sveta.

"Želite da vidite reakciju njegovih saigrača? Kada moraju da igraju sa desetoricom, želite to da vidite? A saigrači iz reprezentacije Engleske, oni su njegovih godina, imaju 16 godina. Kakva je njihova reakcija? To je taj nivo i to je reakcija. Bilo da je ispravna ili pogrešna, to je reakcija. A moja reakcija kada ne pobedim, znate li kakva je? Popi**im, i to ozbiljno. Tako da moramo da budete spremni na to. Ovo je takvo okruženje i to je realnost. Nismo u Diznilendu, u Premijer ligi smo. Toliko brinemo o njemu i pazimo ga, ne možete ni da zamislite. Ali u isto vreme, postavljaćemo pred njega zahteve kao i pred bilo koga drugog, jer mora da zasluži pravo da igra. Inače, šta bi mi ostali momci rekli? Morate da budete pravedni."