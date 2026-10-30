Rijera ima ozbiljne planove: Cilj titula bez poraza

Neće imati luksuz crveno-beli da se štede I previse čuvaju snage za meč u četvrtak kada će dočekati Inter. „Kada bih govorio o ključnim taktičkim detaljima, oni bi mogli da obrate pažnju na to i na taj način bih im dao određenu prednost. Zato ne bih govorio toliko o taktici, iako smo, naravno, analizirali protivnika i znamo šta treba da radimo sa loptom i bez nje. Više bih govorio o atmosferi i uslovima na terenu, koji verovatno neće biti idealni. Najvažnije je da na to zaboravimo. Upravo tako sam jutros pripremao igrače. Nije važno kakav je teren, ko je sudija, kakva će biti atmosfera i šta nas očekuje sa druge strane. Moramo da igramo našu igru. To znači da svako mora da zna svoje odgovornosti, šta treba da radi sa loptom, a šta bez nje, kako da se ponaša u fazi odbrane i u fazi napada”.

Crveno-bele sutra čeka gostovanje na teškom terenu u Šapcu, mogao bi taj meč da liči na onaj u Surdulici kada su crveno-beli prosuli dva boda. „Reći ću nešto što se možda neće svima dopasti. Jedna od naših najboljih utakmica bila je upravo u Surdulici, posebno prvih 45 minuta, odnosno prvih 45 do 60 minuta, a završena je rezultatom 0:0. Objasniću vam zašto, vrlo jednostavno. Uputili smo 27 šuteva ka golu, imali smo 27 prilika, ali nismo postigli gol. To je jedini remi koji smo zabeležili u prvenstvu, a i tom utakmicom sam bio zadovoljan. Zašto ovo govorim? Zato što smo u procesu izgradnje ekipe koja želi da igra dobar fudbal, a dobar fudbal za nas znači stvaranje velikog broja prilika. Na taj način imamo mnogo veće šanse da pobeđujemo. Naravno, istovremeno moramo da sprečimo protivnika da stvara prilike. Nalazimo se u tom procesu i ponekad je potrebno malo više vremena. Međutim, kao što uvek govorim, cilj je u maju. Na dobrom smo putu da osvojimo prvenstvo, želimo da ostvarimo dobar rezultat i u Ligi konferencije, ali trenutno smo u fazi u kojoj moramo da pripremimo igrače”.

Govorio je Rijera i o učinku Marka Arnautovića.

„Naravno da me je obradovalo. Uvek sam srećan kada igrači postižu golove, a posebno imam razumevanja za one koji dobijaju manje minuta. Reći ću vam i zašto. Imam iskustvo kao igrač. Kada ste u startnoj postavi, ne morate čak ni da čujete dobro jutro od trenera, srećni ste jer igrate. Zato više pažnje posvećujem igračima koji imaju manju minutažu. Bio sam tokom igračke karijere u takvoj situaciji i znam koliko znači kada trener obrati pažnju i na tu grupu igrača. Često govorim da prvih jedanaest igrača trenutno igra, ali tokom osam, devet ili deset meseci takmičenja biće nam potrebni svi. Zato je važno da svi budu aktivni, zadovoljni i povezani sa ekipom. Zbog toga volim da provodim vreme sa igračima koji imaju manju minutažu. Arnautović je jedan od njih. Kada im se ukaže prilika da dobiju minute i oni to iskoriste na pravi način, veoma sam zadovoljan. To znači da su i dalje povezani sa ekipom i da su spremni da pomognu. To se odnosi na sve igrače”.

Stefan Gudelj je nastavio da dobija žute kartone…

„Naravno, voleli bismo da ima manje žutih kartona, ali to je deo načina na koji igra. Ipak, iskustvo će mu pomoći da prepozna situacije u kojima treba da napravi prekršaj, a u kojima to nije potrebno. Naravno da mu dajem povratne informacije, ali na kraju mislim da je ovo pitanje iskustva, kada treba napraviti prekršaj, a kada ga izbeći. Postoje prekršaji koje moraš da napraviš jer su važni za ekipu. Međutim, postoje i oni koje možeš da izbegneš. Od njegovih osam žutih kartona, rekao bih da je tri ili četiri mogao da izbegne da je bio malo smireniji. Postoje zone na terenu u kojima je prekršaj neophodan, ali i one u kojima nije bilo potrebe za takvom reakcijom. Ipak, mislim da će mu iskustvo pomoći u tome. Nikada ne bih rekao igraču da prestane da igra agresivno, jer je Gudelj upravo zbog tog intenziteta i takav igrač kakav jeste. Ne želim da mu oduzmem tu karakteristiku. Ta agresivnost nam donosi mnogo pozitivnih stvari. Zato želim da nastavi da igra na isti način, ali da bude pažljiviji i da proceni u kojim delovima terena nije potrebno praviti prekršaj”.