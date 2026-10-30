Šok u Olimpijakosu: Žan Montero van terena do maja!

20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Olimpija Milano (6.50)

Posle dodatnih specijalističkih pregleda ustanovljeno je da povreda teža nego što se inicijalno mislilo, odnosno da je kompleksnija i da zahteva odlazak “pod nož”. Interesantno, njegov odlazak na operaciju izveden je pod velom tajne i klub nije želeo da se vest širi sve dok ista ne bude okončana. Nakon toga se Olimpijakos oglasio kratkim saopštenjem kojim je potvrdio dužinu oporavka od šest meseci.

Podsetimo, doktori su Monteru i Olimpijakosu i prvobitno predlagali artroskopiju, ali uz pauzu od oko mesec dana. U klubu su se odlučili za drugačiji pristup, pošto je dobijao injekcije sa plazmom, nadajući se da će biti rezultata. Umesto toga, situacija se pogoršala i sada je najveće pojačanje crveno-belih ovog leta maltene završilo evroligašku sezonu. U najboljem slučaju, Dominikanac bi mogao da bude spreman za četvrtfinale i, izvesnije, Fajnal for u Abu Dabiju (od 28. do 30. maja).

Izostankom Žana Montera Olimpijakosova bekovska linija ostaje maltene samo na Kodiju Mileru Mekintajeru i Koriju Džozefu. Spoljna linija je takođe opterećena, Evan Furnije je rovit, pa će verovatno Džon Končar dobiti nešto više minuta.

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Mladi plejmejker je u dosadašnjih šest utakmica Evrolige bio na sjajnih 15,5 poena, 4,5 asistencija, 3,5 skokova i 1,2 ukradene lopte za gotovo 24 minuta na parketu. Ozbiljan je ovo udarac za Olimpijakos...