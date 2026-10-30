Kapetan Amerika dobio ugovor života: Milan dao Pulišiću veliku povišicu, sad je samo Rabio plaćeniji

Milanski klub je produžetak saradnje ozvaničio porukom "Misija Kapitena Amerike u crveno-crnom se nastavlja" , potvrdivši da će 28-godišnji fudbaler i u narednim sezonama predstavljati jedan od temelja ekipe. Pulišić je na San Siro stigao u julu 2023. godine, nakon ne naročito uspešnog završetka epizode u Čelsiju. Ispostavilo se da je selidba u Italiju bila pun pogodak. Amerikanac je u dresu Rosonera postigao 44 gola i upisao 28 asistencija, a prethodnu sezonu završio je sa deset pogodaka na 34 utakmice, uprkos problemima sa povredama mišića.

Tekuća takmičarska godina takođe mu je donela zdravstvene probleme. Na Svetskom prvenstvu, koje su zajednički organizovali Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, doživeo je mikrofrakturu noge tokom utakmice osmine finala, u kojoj je američka selekcija eliminisana od Belgije. Nakon oporavka vratio se na teren, a u dosadašnjih devet nastupa u svim takmičenjima postigao je dva gola i zabeležio jednu asistenciju.

Iako je prethodni ugovor isticao narednog leta, uz mogućnost produžetka za još jednu sezonu, rukovodstvo Milana nije želelo da rizikuje. Tokom leta interesovanje za Amerikanca pokazao je Njujork Siti, ali je italijanski klub jasno poručio da njegov odlazak ne dolazi u obzir. Presudnu ulogu u pregovorima odigrala je i želja samog fudbalera da ostane u sredini u kojoj se oseća cenjeno. Pulišić veruje u dugoročni projekat vlasnika kluba Gerija Kardinalea i smatra da Milan ima potencijal da se ponovo uključi u borbu za najveće evropske trofeje.

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Novim ugovorom Rosoneri su tu ambiciju potkrepili i novcem. Amerikanac je od fudbalera koji je u Čelsiju tražio način da oživi karijeru postao jedna od najvrednijih investicija Milana, a sada i jedan od najplaćenijih pojedinaca u svlačionici. Pulišić je ove sezone na devet utakmica u svim takmičenjima postigao dva gola i upisao jednu asistenciju, nakon što se oporavio od mikrofrakture noge zadobijene tokom osmine finala Svetskog prvenstva. Na Mundijalu, čiji su domaćini bili Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, odigrao je četiri utakmice, pre nego što je američka reprezentacija eliminisana od Belgije u borbi za plasman u četvrtfinale.

Od dolaska iz Čelsija u leto 2023. godine, Amerikanac je za Milan odigrao 143 utakmice, postigao 44 gola i zabeležio 28 asistencija. Prethodnu sezonu završio je sa deset pogodaka na 34 nastupa, iako su ga tokom takmičarske godine u nekoliko navrata mučile povrede mišića.