Kapetan Amerika dobio ugovor života: Milan dao Pulišiću veliku povišicu, sad je samo Rabio plaćeniji
Vreme čitanja: 3min | pet. 30.10.26. | 17:01
Američki fudbaler veruje u dugoročni projekat kluba i smatra da Milan ima potencijal da se ponovo uključi u borbu za najveće trofeje
Tu je već četvrtu sezonu, skrasio se i pronašao svoju fudbalsku kuću u Milanu, a Rosoneri su se pobrinuli da Kristijan Pulišić za ostanak bude i te kako nagrađen. Ofanzivac italijanskog velikana produžio je ugovor do leta 2031. godine, čime je rešeno pitanje njegove budućnosti, ali posebnu pažnju privlače finansijski detalji saradnje. Prema informacijama Atletika, Pulišić će ubuduće zarađivati garantovanih 6.500.000 evra neto godišnje, dok bi uz ostvarene bonuse njegova primanja mogla da dostignu čak 10.000.000 evra po sezoni. Poređenja radi, do sada je Pulišić zarađivao na San Siru 4.000.000 evra neto na godišnjem nivou.
Takvi uslovi učiniće ga drugim najplaćenijim fudbalerom Milana, odmah iza francuskog veziste Adrijena Rabioa. Uprava sedmostrukog prvaka Evrope tako je jasno stavila do znanja koliko ceni doprinos Amerikanca, koji je od dolaska iz Čelsija 2023. godine izrastao u jednog od najvažnijih igrača ekipe. Ukoliko ispuni sve uslove za maksimalne bonuse, Pulišić bi tokom petogodišnje saradnje mogao da inkasira čak 50.000.000 evra, dok mu je samo na ime osnovne plate zagarantovano ukupno 32.500.000 evra.
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Milanski klub je produžetak saradnje ozvaničio porukom "Misija Kapitena Amerike u crveno-crnom se nastavlja", potvrdivši da će 28-godišnji fudbaler i u narednim sezonama predstavljati jedan od temelja ekipe. Pulišić je na San Siro stigao u julu 2023. godine, nakon ne naročito uspešnog završetka epizode u Čelsiju. Ispostavilo se da je selidba u Italiju bila pun pogodak. Amerikanac je u dresu Rosonera postigao 44 gola i upisao 28 asistencija, a prethodnu sezonu završio je sa deset pogodaka na 34 utakmice, uprkos problemima sa povredama mišića.
Tekuća takmičarska godina takođe mu je donela zdravstvene probleme. Na Svetskom prvenstvu, koje su zajednički organizovali Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, doživeo je mikrofrakturu noge tokom utakmice osmine finala, u kojoj je američka selekcija eliminisana od Belgije. Nakon oporavka vratio se na teren, a u dosadašnjih devet nastupa u svim takmičenjima postigao je dva gola i zabeležio jednu asistenciju.
Iako je prethodni ugovor isticao narednog leta, uz mogućnost produžetka za još jednu sezonu, rukovodstvo Milana nije želelo da rizikuje. Tokom leta interesovanje za Amerikanca pokazao je Njujork Siti, ali je italijanski klub jasno poručio da njegov odlazak ne dolazi u obzir. Presudnu ulogu u pregovorima odigrala je i želja samog fudbalera da ostane u sredini u kojoj se oseća cenjeno. Pulišić veruje u dugoročni projekat vlasnika kluba Gerija Kardinalea i smatra da Milan ima potencijal da se ponovo uključi u borbu za najveće evropske trofeje.
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Novim ugovorom Rosoneri su tu ambiciju potkrepili i novcem. Amerikanac je od fudbalera koji je u Čelsiju tražio način da oživi karijeru postao jedna od najvrednijih investicija Milana, a sada i jedan od najplaćenijih pojedinaca u svlačionici. Pulišić je ove sezone na devet utakmica u svim takmičenjima postigao dva gola i upisao jednu asistenciju, nakon što se oporavio od mikrofrakture noge zadobijene tokom osmine finala Svetskog prvenstva. Na Mundijalu, čiji su domaćini bili Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, odigrao je četiri utakmice, pre nego što je američka reprezentacija eliminisana od Belgije u borbi za plasman u četvrtfinale.
Od dolaska iz Čelsija u leto 2023. godine, Amerikanac je za Milan odigrao 143 utakmice, postigao 44 gola i zabeležio 28 asistencija. Prethodnu sezonu završio je sa deset pogodaka na 34 nastupa, iako su ga tokom takmičarske godine u nekoliko navrata mučile povrede mišića.