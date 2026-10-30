Zvezda opet bez Mirka Ivanića
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Vreme čitanja: 1min | pet. 30.10.26. | 17:09
I dalje je povređen Lukasen
Dobio je ozbiljnu minutažu kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić od Alberta Rijere u poslednja dva meča, ali će iskusni vezista ponovo na prinudnu pauzu.
Potvrdio je Zvezdin šef stručnog štaba da za sutrašnji duel protiv Mačve neće biti Mirka Ivanića i Dereka Lukasena.
„Na raspolaganju nemamo Lukasena, a sutra u sastavu neće biti ni Ivanića, koji je nakon poslednje utakmice, kada smo ga zamenili, osetio blagu nelagodnost u listu. Odlučili smo da preventivno reagujemo kako ne bismo rizikovali povredu“, rekao je Rijera.
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Prošle sezone Ivanić je dugo pauzirao zbog povrede, pa se oko njega vodi posebna pažnja
„Nije ništa ozbiljno, ali ne želimo da se stanje pogorša, već ga želimo spremnog za sledeću utakmicu”.
Govorio je Rijera i o opravku Avdića.
„Dugo pauzira zbog povrede kolena. Ipak, trenira zaista dobro. Radi individualno, veoma je pozitivan i optimističan, što mi se mnogo dopada. Pokušavamo da mu pomognemo da se što pre vrati na teren. Želeo bih da ga postepeno uvodim u tim, jer sam siguran da će nam u budućnosti mnogo značiti.“