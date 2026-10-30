Zvezda opet bez Mirka Ivanića

Dobio je ozbiljnu minutažu kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić od Alberta Rijere u poslednja dva meča, ali će iskusni vezista ponovo na prinudnu pauzu.

Potvrdio je Zvezdin šef stručnog štaba da za sutrašnji duel protiv Mačve neće biti Mirka Ivanića i Dereka Lukasena.

„Na raspolaganju nemamo Lukasena, a sutra u sastavu neće biti ni Ivanića, koji je nakon poslednje utakmice, kada smo ga zamenili, osetio blagu nelagodnost u listu. Odlučili smo da preventivno reagujemo kako ne bismo rizikovali povredu“, rekao je Rijera.