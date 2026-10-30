Kris Džons, Zvezdin general na parketu

Vreme čitanja: 6min | pet. 30.10.26. | 17:07
Ako vratimo film na protekle dve sezone, Miler Mekintajer je često ostavljao utisak plejmejkera koji igra isključivo u petoj brzini. Džons zasad pokazuje veću prilagodljivost i, što je posebno važno, strpljenje da organizuje pozicioni napad kada situacija zahteva sporiji ritam
Kada ekipa u razmaku od samo dva dana postigne 100, pa 103 poena, sasvim je prirodno da se najviše govori o njenim strelcima i igri u napadu. Tajson Karter je protiv Makabija ubacio šest trojki, ukupno 10 iz 16 pokušaja na dva meča, Kristijan Koloko je protiv Bajerna oduševio publiku zakucavanjima i blokadama, a Crvena zvezda je u obe runde pokazala koliko napadačkog potencijala ima. Međutim, da bi se stekla potpunija slika onoga što Ibon Navaro traži i kako želi da izgleda Zvezdin napad, možda je važnije pogledati učinak Krisa Džonsa.
Crvena zvezda je, po svemu što smo videli u prvih devet kola Evrolige, dobila izuzetnog plejmejkera. Ne bi Dimitris Itudis tek tako, u nedavnom intervjuu za Mozzart Sport govorio o asu iz Teksasa sa ozbiljnom dozom žaljenja i osećaja da je njegovim prelaskom u Zvezdu izgubio sjajnog igrača. Ipak, nije ni grčki stručnjak svemoćan, pa tako nije mogao da utiče na aktuelne geopolitičke tokove, pa je Džons zarad mira u kući izabrao Crvenu zvezdu kao svoju sledeću stanicu. I, vrlo je jasno, nije pogrešio.
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20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)
Ibon Navaro je dobio igrača koji ume da prepozna kakav ritam odgovara njegovoj ekipi u određenom trenutku. Pokazalo se već na delu da Džons ima izrazitu moć zapažanja, da prepozna situacije na parketu i kada treba da ubrza napad, kada da sačeka razvoj akcije i kada da prepusti loptu saigraču koji se nalazi u boljoj poziciji. Upravo u tome se možda najbolje vidi razlika između njega i Kodija Milera Mekintajera, umesto kojeg je letos stigao u Beograd.
Ako vratimo film na protekle dve sezone, Miler Mekintajer je često ostavljao utisak plejmejkera koji igra isključivo u petoj brzini. Njegova energija i sposobnost da nametne visok tempo donosile su Zvezdi mnogo dobrih stvari, međutim takav način igre nije uvek odgovarao potrebama ekipe. I ne samo to, njegov košarkaški život u najvišoj brzini bio je, poput "jakog" automobila u rukama nesigurnog vozača, rizik koji je Crvenu zvezdu znao da odvede na oba kraja košarkaškog spektra. Do velikih pobeda i neslavnih poraza. Džons zasad pokazuje veću prilagodljivost i, što je posebno važno, strpljenje da organizuje pozicioni napad kada situacija zahteva sporiji ritam.
Sa prosekom od 5,9 asistencija prvi je asistent takmičenja, dok je odmah iza njega Karlik Džons sa 5,8. Međutim, posebno se izdvaja odnos njegovih asistencija i izgubljenih lopti. Na svaku izgubljenu loptu dolaze čak 5,3 asistencije, što je izuzetan učinak za igrača sa toliko odgovornosti u organizaciji napada! Među košarkašima sa uporedivo velikim brojem asistencija Džons se ističe upravo po tome koliko retko gubi loptu. Pritom, sve to ostvaruje za manje od 20 minuta u proseku. Njegov posao dodatno otežava veliki broj napadačkih opcija kojima Navaro raspolaže, jer je potrebno pronaći način da se njihovi kvaliteti iskoriste, a da se Zvezdin napad ne pretvori u niz pojedinačnih raspucavanja bez nekog posebnog smisla.
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Utakmica protiv Makabija bila je odličan primer. Za svega 18 minuta i 33 sekunde Džons je zabeležio devet asistencija, od kojih čak sedam u prvoj četvrtini. Odmah je postavio jasan ton utakmice i publici na najbolji način predstavio novo pojačanje Kristijana Koloka. Makabijevi igrači nisu uspeli da se snađu u intenzitetu igre koji je prevashodno postavio Džons, zbog čega je kasnije i viđena ubedljiva pobeda. Džons je na toj utakmici imao samo jednu izgubljenu loptu, a Zvezda je tokom njegovog boravka na parketu ostvarila prednost od 20 poena, najveću među svim igračima.
Devet Džonsovih asistencija donelo je Zvezdi ukupno 22 poena. Kada se tome doda njegovih osam, dolazimo do podatka da je direktno učestvovao u realizaciji 30 poena za manje od 19 minuta. Četiri puta je proigravanjima našao Džordana Nvoru, koji je iz tih situacija postigao deset poena. Dve asistencije Tajsonu Karteru donele su još šest, dok je dva puta proigrao Koloka i jednom Ebuku Izundua. Kris Džons je direktno otvorio vrata Karteru za partiju sezone, Nvoru je uveo u zonu komfora i Zvezda više nije mogla da se zaustavi.
Plejmejker iz Teksasa je prepoznavao gde Zvezda ima prednost i kome treba proslediti loptu, nije imao potrebu da se nameće kao strelac dok su njegovi saigrači kažnjavali protivničku odbranu. Upravo takvog organizatora igre trener želi kada na raspolaganju ima Kartera, Nvoru, Džereda Batlera i Čimu Monekea, sada i Kristijana Koloka. Svi oni mogu da postižu poene na različite načine, zato je Ibonu Navaru važno da ima nekog ko može na pravi način da proceni ko, kada i kako treba da dobije loptu. Takva prilagodljivost daje Navaru mogućnost da raspodeli odgovornosti među bekovima, bez potrebe da jedan igrač stalno kontroliše svaki posed.
Tako je protiv Bajerna veliki deo organizacije napada preuzeo Nik Vajler Beb. Za nešto više od 15 minuta Džons je postigao šest poena, podelio četiri i izgubio dve lopte. Vajler Beb je završio utakmicu sa devet asistencija, bez izgubljene lopte, dok je Zvezda ukupno imala čak 29 asistencija. To je izraziti kvalitet kakvim bi svaki trener voleo da raspolaže, mada ne treba ni ići u drugu krajnost i pisati euforično jer, objektivno, Zvezda je igrala protiv defanzivno dva najslabija tima Evrolige. Opet, ne treba ni umanjivati ono što je Zvezda postigla.
Iako ima među zvezdašima onih koji pate za Kodijem Milerom Mekintajerom, utisak je da je ekipa nadogradila kritičnu poziciju igračem sposobnim da bude, kako to sportski radnici vole da istaknu, trenerova desna ruka na parketu. Njegov prethodnik imao je svoje kvalitete i ozbiljnu ulogu u Zvezdinoj igri, ali se njegova igra suviše oslanjala na tranziciju što nisu mogli svi da isprate u svakom trenutku. Klub je njegovim odlaskom i dolaskom Džonsa dobio organizatora koji bolje odgovara načinu na koji Navaro želi da njegova ekipa igra.
Posebno je značajno što Džons nema problem da u jednoj utakmici bude među najvažnijim strelcima, a u sledećoj da gotovo svu pažnju posveti razigravanju saigrača. Njegov doprinos ne zavisi od broja šuteva koje uzima. Protiv Asvela u Vilerbanu je pokazao svoj "clutch" gen, u večitom derbiju se pokazao kao istinski, prirodni lider ovog tima, dok je u ovom duplom kolu ipak radio druge stvari kojim je saigrače istakao u prvi plan. Takva moć balansiranja je umeće retkih.
Pred crveno-belima je serija teških gostovanja, sa sedam utakmica van Beograda u narednih devet kola. Biće to i svojevrsni test Džonsovih kvaliteta, jer biće susreta u kojima Karter neće pogađati kao protiv Makabija i Bajerna, u kojima će protivnička odbrana znatno bolje zatvarati prostor i u kojima će biti teže dolaziti do otvorenih šuteva. Tada će kvalitet odluka Zvezdinih plejmejkera imati još veći značaj. Što Džonsovih, što Vajler Bebovih.
Zvezda zasad ima mnogo razloga da bude zadovoljna Džonsovim učinkom. Vrlo brzo je preuzeo važnu ulogu u Navarovom sistemu, a protiv Makabija i Bajerna pokazao koliko mu odgovara igra sa ovakvim saigračima. Uz toliko izraženih individualnih kvaliteta, Zvezdi je i bio potreban neko ko ume da ih poveže.
Kris Džons se vrlo brzo nametnuo kao njen general na parketu.
EVROLIGA - 9. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***
Četvrtak
Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73
/Moneke 15 - Lučić 12/
Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99
/Klark 21 - Hifi 26/
Real Madrid - Fenerbahče 95:76
/Maledon 26 - Klajburn 21/
Petak
17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)
18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)
19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)
20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)
20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Olimpija Milano (6.50)
20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)
20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)
***kvote su podložne promenama