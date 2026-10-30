Kris Džons, Zvezdin general na parketu

20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)

Ibon Navaro je dobio igrača koji ume da prepozna kakav ritam odgovara njegovoj ekipi u određenom trenutku. Pokazalo se već na delu da Džons ima izrazitu moć zapažanja, da prepozna situacije na parketu i kada treba da ubrza napad, kada da sačeka razvoj akcije i kada da prepusti loptu saigraču koji se nalazi u boljoj poziciji. Upravo u tome se možda najbolje vidi razlika između njega i Kodija Milera Mekintajera, umesto kojeg je letos stigao u Beograd.

Ako vratimo film na protekle dve sezone, Miler Mekintajer je često ostavljao utisak plejmejkera koji igra isključivo u petoj brzini. Njegova energija i sposobnost da nametne visok tempo donosile su Zvezdi mnogo dobrih stvari, međutim takav način igre nije uvek odgovarao potrebama ekipe. I ne samo to, njegov košarkaški život u najvišoj brzini bio je, poput "jakog" automobila u rukama nesigurnog vozača, rizik koji je Crvenu zvezdu znao da odvede na oba kraja košarkaškog spektra. Do velikih pobeda i neslavnih poraza. Džons zasad pokazuje veću prilagodljivost i, što je posebno važno, strpljenje da organizuje pozicioni napad kada situacija zahteva sporiji ritam.

Sa prosekom od 5,9 asistencija prvi je asistent takmičenja, dok je odmah iza njega Karlik Džons sa 5,8. Međutim, posebno se izdvaja odnos njegovih asistencija i izgubljenih lopti. Na svaku izgubljenu loptu dolaze čak 5,3 asistencije, što je izuzetan učinak za igrača sa toliko odgovornosti u organizaciji napada! Među košarkašima sa uporedivo velikim brojem asistencija Džons se ističe upravo po tome koliko retko gubi loptu. Pritom, sve to ostvaruje za manje od 20 minuta u proseku. Njegov posao dodatno otežava veliki broj napadačkih opcija kojima Navaro raspolaže, jer je potrebno pronaći način da se njihovi kvaliteti iskoriste, a da se Zvezdin napad ne pretvori u niz pojedinačnih raspucavanja bez nekog posebnog smisla.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Utakmica protiv Makabija bila je odličan primer. Za svega 18 minuta i 33 sekunde Džons je zabeležio devet asistencija, od kojih čak sedam u prvoj četvrtini. Odmah je postavio jasan ton utakmice i publici na najbolji način predstavio novo pojačanje Kristijana Koloka. Makabijevi igrači nisu uspeli da se snađu u intenzitetu igre koji je prevashodno postavio Džons, zbog čega je kasnije i viđena ubedljiva pobeda. Džons je na toj utakmici imao samo jednu izgubljenu loptu, a Zvezda je tokom njegovog boravka na parketu ostvarila prednost od 20 poena, najveću među svim igračima.

Devet Džonsovih asistencija donelo je Zvezdi ukupno 22 poena. Kada se tome doda njegovih osam, dolazimo do podatka da je direktno učestvovao u realizaciji 30 poena za manje od 19 minuta. Četiri puta je proigravanjima našao Džordana Nvoru, koji je iz tih situacija postigao deset poena. Dve asistencije Tajsonu Karteru donele su još šest, dok je dva puta proigrao Koloka i jednom Ebuku Izundua. Kris Džons je direktno otvorio vrata Karteru za partiju sezone, Nvoru je uveo u zonu komfora i Zvezda više nije mogla da se zaustavi.

Kris Džons i Ibon Navaro (©Star Sport)

Plejmejker iz Teksasa je prepoznavao gde Zvezda ima prednost i kome treba proslediti loptu, nije imao potrebu da se nameće kao strelac dok su njegovi saigrači kažnjavali protivničku odbranu. Upravo takvog organizatora igre trener želi kada na raspolaganju ima Kartera, Nvoru, Džereda Batlera i Čimu Monekea, sada i Kristijana Koloka. Svi oni mogu da postižu poene na različite načine, zato je Ibonu Navaru važno da ima nekog ko može na pravi način da proceni ko, kada i kako treba da dobije loptu. Takva prilagodljivost daje Navaru mogućnost da raspodeli odgovornosti među bekovima, bez potrebe da jedan igrač stalno kontroliše svaki posed.

Tako je protiv Bajerna veliki deo organizacije napada preuzeo Nik Vajler Beb. Za nešto više od 15 minuta Džons je postigao šest poena, podelio četiri i izgubio dve lopte. Vajler Beb je završio utakmicu sa devet asistencija, bez izgubljene lopte, dok je Zvezda ukupno imala čak 29 asistencija. To je izraziti kvalitet kakvim bi svaki trener voleo da raspolaže, mada ne treba ni ići u drugu krajnost i pisati euforično jer, objektivno, Zvezda je igrala protiv defanzivno dva najslabija tima Evrolige. Opet, ne treba ni umanjivati ono što je Zvezda postigla.