Karlik Džons (©Starsport)
UŽIVO: Žalgiris - Partizan Mozzart Bet, loš start za crno-bele
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pet. 30.10.26. | 18:30
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EVROLIGA
9. kolo
ŽALGIRIS - PARTIZAN MOZZART BET
Dvorana: Žalgirio arena
Sudije: Emin Mogulkoč, Đordi Alijaga, Uge Tepenije
ŽALGIRIS: Braun, Akobundu-Ehiogo, Edvards, Li, Tubelis, Lo, Sliva, Valančijunas, Evans, Grigonis, Butkevičijus, Ulanovas.
PARTIZAN MOZZART BET: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Frenks, Tanasković, Stivens, Rivs, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj.
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