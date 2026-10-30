Karlik Džons (©Starsport)
Karlik Džons (©Starsport)

UŽIVO: Žalgiris - Partizan Mozzart Bet, loš start za crno-bele

pet. 30.10.26. | 18:30

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EVROLIGA
9. kolo

ŽALGIRIS - PARTIZAN MOZZART BET

!!! KVOTE UŽIVO !!!

Dvorana: Žalgirio arena
Sudije: Emin Mogulkoč, Đordi Alijaga, Uge Tepenije

ŽALGIRIS: Braun, Akobundu-Ehiogo, Edvards, Li, Tubelis, Lo, Sliva, Valančijunas, Evans, Grigonis, Butkevičijus, Ulanovas.

PARTIZAN MOZZART BET: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Frenks, Tanasković, Stivens, Rivs, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

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