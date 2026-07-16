Aston Vila ne časi časa: odoše sve pare od Tilemansa na brazilsku zamenu

Gomes je prvi u nizu kapitalaca koji će morati da budu prodati nakon što su Vulvsi ispali u Čempionšip. Jednostavno, treba nekako nadomestiti finansijski udarac bez novca od Premijer lige. Gomes je tu bio najvredniji i njegova prodaja će dobro popuniti finansijsku rupu.

Reč je o klasičnom centralnom vezisti koji je na Molino došao kao talenat iz Flamenga pre tri i po godine za nešto više od 18.000.000 evra i brzo se profilisao kao srce i pluća Vulverhemptonove igre. Bilo je jasno da je prerastao sredinu i mnogi jači klubovi su se zainteresovali za njega.

Prvo se interesovao Kristal Palas, potom su se pominjali Galatasaraj i Mančester Junajted, a u jednom momentu je bio jako blizu selidbe u Atletiko iz Madrida. Međutim, Kolčonjerosi su naprasno odustali jer ih je Gomesov agent Žorž Mendeš izigrao u trci za Bernarda Silvu i odveo ga u redove gradskog rivala Reala. Nisu hteli da pređu preko toga i odustali su od Gomesa.

Tako se očistio teren za Aston Vilu koja je pre Gomesa već dogovorila i transfer Johana Manzambija iz Frajburga u paketu teškom 70.000.000 evra i ukrala ga ispred nosa Njukaslu. Sa Manzambijem i Gomesom će Unaj Emeri nadoknaditi duže odsustvo povređenog Onane i odlazak Tilemansa, ali želi još jedno zvučno pojačanje na sredini terena.

Meta je Portugalac Paljinja iz Bajerna koji se nije proslavio u Minhenu. Prošlu sezonu je proveo na pozajmici u Totenhemu koji ga nije zadržao, ali ni Bajern mu neće pružiti drugu šansu i traži za njega 25.000.000 evra. Saudijci su bili spremni da to plate, ali igrač ne želi tamo. Želi u Benfiku gde bi opet radio sa Markom Silvom kod kojeg je eksplodirao u Fulamu, ali je problem što lisabonski klub za sada ne nudi traženih 25.000.000 evra Bajernu. Ne nudi ni Vila, radije bi ga na pozajmicu, a Bajern bi da se reši Portugalca trajno…