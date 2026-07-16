Roma ruši klupski rekord za Samervila: Limit na zaradu ostaje, imao bi platu kao Malen

Sledeći korak Rome jeste slanje zvanične ponude Vest Hemu, koji je vlasnik Samervilovog ugovora. Đalorosi su spremni da izdvoje čak 45.000.000 evra kako bi postigli dogovor sa engleskim klubom. Time bi učesnik Mundijala postao najskuplji igrač u istoriji kluba, pošto je prethodno Patrik Šik plaćen 42.000.000 evra.

Ipak, trka za potpis talentovanog krila i dalje je otvorena jer ozbiljan interes pokazuje i Aston Vila, koja, baš kao i Roma, sledeće sezone igra Ligu šampiona. Samervil se vraća sa odmora u Majamiju, nakon čega će sa svojim agentima obaviti poslednje konsultacije i doneti konačnu odluku, a rasplet se očekuje već tokom sutrašnjeg dana.

Istovremeno, čelnici Atalante u Bergamu pripremaju teren za dovođenje jednog od najvećih evropskih talenata, bosanskog ofanzivca Kerima Alajbegovića. Mladi fudbaler rođen 2007. godine, koji trenutno nastupa za Bajer Leverkuzen, označen je kao ključno pojačanje za budućnost kluba. Tokom prošle nedelje, Alajbegovićev otac, koji ujedno zastupa njegove interese kao agent, boravio je u Bergamu na pregovorima.

Mladi fudbaler je već dao pristanak i prihvatio projekat Atalante. U ovom trenutku, njegovi agenti vrše snažan pritisak na upravu Bajer Leverkuzena kako bi spustili finansijske zahteve i omogućili transfer. Cilj italijanskog kluba jeste da se konačno obeštećenje spusti ispod granice od 30.000.000 evra, čime bi Atalanta osigurala još jednog vrhunskog mladog igrača za svoju prepoznatljivu fudbalsku fabriku.