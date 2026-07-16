Roma ruši klupski rekord za Samervila: Limit na zaradu ostaje, imao bi platu kao Malen
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 12:15
Holanđanin bi za 3.000.000 evra bio skuplji od dosadašnjeg rekordera Patrika Šika
Italijanskim fudbalom poslednjih dana dominira potraga za igračima koji jednim potezom mogu da reše utakmicu. Moderni fudbal sve više insistira na ultra-ofanzivnoj igri i krilima koja konstantno traže situacije jedan na jedan kako bi pravila višak na terenu, bez obzira na taktičke zamisli trenera. Upravo zbog toga, Roma i Atalanta krenule su u veliku ofanzivu na tržištu, a predstojeći sati biće odlučujući za realizaciju dva izuzetno zvučna transfera.
Rimljani su sve karte bacili na dovođenje holandskog krilnog napadača Krisensija Samervila. Tokom prethodna dva dana, agenti fudbalera boravili su u Italiji gde su održali sastanak sa upravom Rome. Epilog razgovora je izuzetno pozitivan, pošto su čelnici rimskog kluba predstavili bogatu ponudu koja je u potpunosti zadovoljila prohteve i igrača i njegovih zastupnika, čime je postignut pun ekonomski dogovor. Roma je odlučna da se drži svojih finansijskih okvira, pa plata za Holanđanina neće preći klupski limit od 3.600.000 do 3.700.000 evra neto godišnje, što je iznos koji trenutno zarađuje i njegov sunarodnik Donijel Malen.
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Sledeći korak Rome jeste slanje zvanične ponude Vest Hemu, koji je vlasnik Samervilovog ugovora. Đalorosi su spremni da izdvoje čak 45.000.000 evra kako bi postigli dogovor sa engleskim klubom. Time bi učesnik Mundijala postao najskuplji igrač u istoriji kluba, pošto je prethodno Patrik Šik plaćen 42.000.000 evra.
Ipak, trka za potpis talentovanog krila i dalje je otvorena jer ozbiljan interes pokazuje i Aston Vila, koja, baš kao i Roma, sledeće sezone igra Ligu šampiona. Samervil se vraća sa odmora u Majamiju, nakon čega će sa svojim agentima obaviti poslednje konsultacije i doneti konačnu odluku, a rasplet se očekuje već tokom sutrašnjeg dana.
Istovremeno, čelnici Atalante u Bergamu pripremaju teren za dovođenje jednog od najvećih evropskih talenata, bosanskog ofanzivca Kerima Alajbegovića. Mladi fudbaler rođen 2007. godine, koji trenutno nastupa za Bajer Leverkuzen, označen je kao ključno pojačanje za budućnost kluba. Tokom prošle nedelje, Alajbegovićev otac, koji ujedno zastupa njegove interese kao agent, boravio je u Bergamu na pregovorima.
Mladi fudbaler je već dao pristanak i prihvatio projekat Atalante. U ovom trenutku, njegovi agenti vrše snažan pritisak na upravu Bajer Leverkuzena kako bi spustili finansijske zahteve i omogućili transfer. Cilj italijanskog kluba jeste da se konačno obeštećenje spusti ispod granice od 30.000.000 evra, čime bi Atalanta osigurala još jednog vrhunskog mladog igrača za svoju prepoznatljivu fudbalsku fabriku.