Aris se baš razgoropadio: Iz Dalasa u Solun za 4.000.000 dolara

Postalo je apsolutno jasno da ni pojedini evroligaški klubovi ne mogu da trče trku s onim što rade Aris i PAOK. Dok crno-beli spremaju teren da aktiviraju pravu transfer bombu u liku Džedija Osmana, njihov najveći rival u veliko puni roster evroligaškim imenima, a sada je došao red i na NBA akvizicije.

Već neko vreme je poznato da Aris samo detalji dele od toga da u svoje redove dovede člana Dalasa Džeremija Robinsona Erla, a sada su i oni utanačeni.