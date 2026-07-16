Aris se baš razgoropadio: Iz Dalasa u Solun za 4.000.000 dolara
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 11:34
Lete pare u Solunu...
Postalo je apsolutno jasno da ni pojedini evroligaški klubovi ne mogu da trče trku s onim što rade Aris i PAOK. Dok crno-beli spremaju teren da aktiviraju pravu transfer bombu u liku Džedija Osmana, njihov najveći rival u veliko puni roster evroligaškim imenima, a sada je došao red i na NBA akvizicije.
Već neko vreme je poznato da Aris samo detalji dele od toga da u svoje redove dovede člana Dalasa Džeremija Robinsona Erla, a sada su i oni utanačeni.
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Kako javlja grčki Sport 24, momak iz Kanzasa je dogovorio dvogodišnji angažman sa Solunjanima, a cifra koja mu sledi je astronomska. Pomenuti izvor navodi da će Robinson Erl za dve godine u žuto-crnom inkasirati čak 4.000.000 dolara, odnosno 2.000.000 po sezoni.
Ovakva cifra je za pojedine evroligaške klubove prilično nezamisliva, dok će je Aris platiti prilično lako i tako nastaviti da pravi tim sposoban da se suprotstavi najvećim grčkim timovima (Olimpijakos i Panatainikos). Amerikanac bi trebalo da predstavlja neverovatno veliko pojačanje za četu Vasilisa Spanulisa, a u prilog tome ne svedoči samo broj nula na njegovom bankovnom računu, već CV još uvek člana Dalasa. Robinson Erl iza sebe ima pet sezona u najjačoj ligi sveta u kojoj je u proseku beležio 5,9 poena i 4,3 skoka, dok je noseći dresove Oklahome, Nju Orelansa, Indijane i Dalasa upisao 219 utakmica u najjačoj ligi na svetu.
Potpis sjajnog krilnog centra biće samo delić u Arisovoj slagalici. Pre njega su opremu Solunjana zadužili evroligaški igrači Neno Dimitrijević, Kem Birč i Met Morgan, dok je žuto-crno već pojačalo jedno NBA ime, a reč je o Ej Dežj Lidelu.