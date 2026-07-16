Njegoš Petrović (Vojvodina) i Gabi Kanikovski (Ferencvaroš)
Njegoš Petrović (Vojvodina) i Gabi Kanikovski (Ferencvaroš)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Revanš Lala sa Fradijem takođe vuče na GG

Vreme čitanja: 1min | čet. 16.07.26. | 11:37

Pročitajte nekoliko predloga za 16. jul...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LK | 17:00
Inter Turku - Sarajevo
ID: 9847482

Inter je pre nedelju dana rano poveo, dok je Sarajevo u četvrtom minutu nadoknade došlo do pogotka koji mu daje bar nekakve šanse u ovom revanšu. Mi sumnjamo da će gosti uspeti da naprave iznenađenje u Finskoj, mada GG nije tako nerealna opcija. No, naša savet vama je kec.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.9)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LK | 19:00
Zalgiris - Petrovac
ID: 9847459

Klubovi iz Crne Gore nisu se proslavili prošle sedmice, ali Petrovac je bio jedini koji je doživeo poraz na svom terenu (i to najubedljiviji od svih - 3:1). Šta može da očekuje u gostima? Realno, ništa osim novog poraza, iako trener Zdravko Dragićević daje optimistične izjave.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.45)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LK | 20:45
Mornar Bar - Atletic Escaldes
ID: 9847496

Mornar je u prvom meču imao ranu prednost, imao je šansu da je poveća, ali je u poslednjih desetak minuta primio dva gola i sada ga očekuje veoma težak zadatak. Barani su pokazali da nisu slabiji od protivnika, zbog čega ćemo da se usudimo da vam predložimo keca (uz 2-3).

Konačan ishod

Tip: 1 (1.6)
Vredi probati
BRAZIL 1 | 00:30
Botafogo - Santos
ID: 9847971

Povratak kapitena i žive legende Nejmara sa SP je ogroman bonus za Santos, koji je poput svog protivnika u donjem delu tabele. Botafogo je daleko od nivoa iz šampionske 2024, mada je nešto bliži bodovima. Birajte između keca, koji odlično plaća i još bolje kombinacije 1X&GG.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.05)
Vredi probati
BRAZIL 1 | 00:30
Vitoria - Vasco da Gama
ID: 9848064

Vasko se muči sa finansijama i to se odrazilo na situaciju na terenu, zbog čega jedan od najpopularnijih brazilskih klubova godinama tavori i bori se za opstanak. Vitorija takođe ne briljira, s tim da je u Salvadoru prilično zaguljena i kec je realan, a i vredan je rizika.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.35)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LE | 20:30
Zilina - Hajduk
ID: 9847471

Hajduk u Slovačku stiže sa prednošću od 2:0, a trener Gonzalo Garsija na ovom meču moći će da računa i na Abdulaja Sanjanga, koji je pre nedelju dana u Splitu odrađivao suspenziju zbog crvenog kartona. Iako nas nijedan ishod ne bi previše iznenadio preporučujemo vam dvojku.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.15)
Za izbegavanje
KVALIFIKACIJE ZA LK | 20:00
Sileks - Dinamo Minsk
ID: 9847445

Dinamo Minsk važi za favorita, ali isto je bio i pre nedelju dana, pa se Sileks iz Stare Zagore vratio sa minimalnom prednošću. Domaći su prethodno bili solidni na pripremama i mogli bi da odole protivniku (u najavi je još jedan tvrd duel). Mi vam preporučujemo izbegavanje.

Konačan ishod

Tip: 2 (2.1)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LE | 20:15
Ferencvaros - Vojvodina
ID: 9847494

Vojvodina je pre nedelju dana izgubila sa 2:1, međutim, trener Miroslav Tanjga za taj rezultat krivi neiskustvo u Evropi i činjenicu da je njegove igrače „ponela euforija“. Opravdanje se uvek lako nađe, a nadamo se da će Lale ovde uspeti da dođu bar do pogotka. Birajte GG.

Oba tima daju gol

Tip: gg (1.62)

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