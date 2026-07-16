PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Revanš Lala sa Fradijem takođe vuče na GG
Vreme čitanja: 1min | čet. 16.07.26. | 11:37
Pročitajte nekoliko predloga za 16. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Inter je pre nedelju dana rano poveo, dok je Sarajevo u četvrtom minutu nadoknade došlo do pogotka koji mu daje bar nekakve šanse u ovom revanšu. Mi sumnjamo da će gosti uspeti da naprave iznenađenje u Finskoj, mada GG nije tako nerealna opcija. No, naša savet vama je kec.
Konačan ishod
Klubovi iz Crne Gore nisu se proslavili prošle sedmice, ali Petrovac je bio jedini koji je doživeo poraz na svom terenu (i to najubedljiviji od svih - 3:1). Šta može da očekuje u gostima? Realno, ništa osim novog poraza, iako trener Zdravko Dragićević daje optimistične izjave.
Konačan ishod
Mornar je u prvom meču imao ranu prednost, imao je šansu da je poveća, ali je u poslednjih desetak minuta primio dva gola i sada ga očekuje veoma težak zadatak. Barani su pokazali da nisu slabiji od protivnika, zbog čega ćemo da se usudimo da vam predložimo keca (uz 2-3).
Konačan ishod
Povratak kapitena i žive legende Nejmara sa SP je ogroman bonus za Santos, koji je poput svog protivnika u donjem delu tabele. Botafogo je daleko od nivoa iz šampionske 2024, mada je nešto bliži bodovima. Birajte između keca, koji odlično plaća i još bolje kombinacije 1X&GG.
Konačan ishod
Vasko se muči sa finansijama i to se odrazilo na situaciju na terenu, zbog čega jedan od najpopularnijih brazilskih klubova godinama tavori i bori se za opstanak. Vitorija takođe ne briljira, s tim da je u Salvadoru prilično zaguljena i kec je realan, a i vredan je rizika.
Konačan ishod
Hajduk u Slovačku stiže sa prednošću od 2:0, a trener Gonzalo Garsija na ovom meču moći će da računa i na Abdulaja Sanjanga, koji je pre nedelju dana u Splitu odrađivao suspenziju zbog crvenog kartona. Iako nas nijedan ishod ne bi previše iznenadio preporučujemo vam dvojku.
Konačan ishod
Dinamo Minsk važi za favorita, ali isto je bio i pre nedelju dana, pa se Sileks iz Stare Zagore vratio sa minimalnom prednošću. Domaći su prethodno bili solidni na pripremama i mogli bi da odole protivniku (u najavi je još jedan tvrd duel). Mi vam preporučujemo izbegavanje.
Konačan ishod
Vojvodina je pre nedelju dana izgubila sa 2:1, međutim, trener Miroslav Tanjga za taj rezultat krivi neiskustvo u Evropi i činjenicu da je njegove igrače „ponela euforija“. Opravdanje se uvek lako nađe, a nadamo se da će Lale ovde uspeti da dođu bar do pogotka. Birajte GG.
Oba tima daju gol