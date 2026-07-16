Dva puta se dogovorio s klubovima i ispalio, ali Fener nije mogao da odbije
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 12:46
Markus Bingam dve godine na Bosforu
Fenerbahče je poslednjih dana odlučio da baš uzburka tržište. Stiče se utisak da dvostruki prvak Evrope gotovo svakodnevno potpiše bar jednog igrača, pa tako ni danas nije moglo da prođe bez nove akvizicije na Bosforu.
Fenerbahče je na zvaničnim nalozima kluba objavio da je potpisan dvogodišnji ugovor s Markusom Bingamom.
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Još krajem prošlog meseca znalo se da će gorostas iz Mičigena zadužiti opremu dvostrukog prvaka Evrope, ali je sada ovaj posao i zvanično realizovan. Bingam je prošle sezone blistao u dresu Uniksa i potpuno zaludeo Evropu. Može se reći da je jedno vreme bio najtraženiji igrač na Starom kontinentu, jer su se za njegov potpis borili i brojni drugi klubovi.
Zapravo u poslednja dva meseca sve ono što se dešavalo oko Bingama i njegovog narednog kluba je prava transfer saga. Amerikanac je najpre dogovorio dvogodišnju saradnju s Makabijem i platu od 900.000 dolara po sezoni. Sve je delovalo kao gotova stvar, a onda se u celu priču uključila Baskonija. Klub iz Vitorije je uspeo da preotme Bingama od Ponosa Izraela i kada se činilo da će sada već bivši igrač Uniksa obući bordo-plavi dres javio se Fenerbahče.
Na kraju je turski velikan bio taj koji se izborio za potpis snažnog centra s kojim je sklopio dvogodišnju saradnju, a ranije se spominjala cifra od 1.400.000 dolara po sezoni.
Bingam je lane bio jedan od najboljih igra VTB lige s neverovatnom statistikom. Sada već novi igrač Fenerbahčea je u proseku postizao 15,8 poena, 7,3 skoka, 1,1 asistenciju, 1,4 ukradene lopte i 1,8 blokada.
Kada je reč o novajlijama u redovima Fenerbahčea, onda je spisak poduži. Opremu tima s Bosfora su zadužili Trent Forest, Ševon Šilds, Brekston Ki, Šejn Larkin, Sertač Šanli, Ignas Sergiunas i sada Bingama. Ugovore su produžili Kris Silva, Nikolo Meli i Tejlen Horton Taker, a očekuje se da Fener potpiše još jednog ili dvojicu igrača.