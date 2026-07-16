Dva puta se dogovorio s klubovima i ispalio, ali Fener nije mogao da odbije

Još krajem prošlog meseca znalo se da će gorostas iz Mičigena zadužiti opremu dvostrukog prvaka Evrope, ali je sada ovaj posao i zvanično realizovan. Bingam je prošle sezone blistao u dresu Uniksa i potpuno zaludeo Evropu. Može se reći da je jedno vreme bio najtraženiji igrač na Starom kontinentu, jer su se za njegov potpis borili i brojni drugi klubovi.

Zapravo u poslednja dva meseca sve ono što se dešavalo oko Bingama i njegovog narednog kluba je prava transfer saga. Amerikanac je najpre dogovorio dvogodišnju saradnju s Makabijem i platu od 900.000 dolara po sezoni. Sve je delovalo kao gotova stvar, a onda se u celu priču uključila Baskonija. Klub iz Vitorije je uspeo da preotme Bingama od Ponosa Izraela i kada se činilo da će sada već bivši igrač Uniksa obući bordo-plavi dres javio se Fenerbahče.

Na kraju je turski velikan bio taj koji se izborio za potpis snažnog centra s kojim je sklopio dvogodišnju saradnju, a ranije se spominjala cifra od 1.400.000 dolara po sezoni.

Bingam je lane bio jedan od najboljih igra VTB lige s neverovatnom statistikom. Sada već novi igrač Fenerbahčea je u proseku postizao 15,8 poena, 7,3 skoka, 1,1 asistenciju, 1,4 ukradene lopte i 1,8 blokada.

Kada je reč o novajlijama u redovima Fenerbahčea, onda je spisak poduži. Opremu tima s Bosfora su zadužili Trent Forest, Ševon Šilds, Brekston Ki, Šejn Larkin, Sertač Šanli, Ignas Sergiunas i sada Bingama. Ugovore su produžili Kris Silva, Nikolo Meli i Tejlen Horton Taker, a očekuje se da Fener potpiše još jednog ili dvojicu igrača.