Prepolovio se broj Belorusa u Nišu: Nikiforenko otišao u Rusiju

Bila su tokom proleća dva beloruska fudbalera na Čairu, ali sada je ostao jedan. Za razliku od Aleksandra Šestjuka, koji će i naredne sezone nositi „devetku“ Radničkog iz Niša, njegovog sunarodnika Olega Nikiforenka nećemo gledati u Mozzart Bet Superligi Srbije. Ovog četvrtka zvanično je napustio Niš kako bi potpisao ugovor sa ruskim drugoligašem Spartakom.

Šestjuk je svoju šansu iskoristio, sa osam golova na 16 mečeva zacementirao je sebi mesto u novoj sezoni. Nikiforenko pravu priliku kod Takisa Lemonisa i Marka Neđića praktično ni nije dobio, za šest meseci u Nišu odigrao je samo šest mečeva – nijedan kao starter. Posle toga, bilo je i prirodno da Belorus traži da se rastanu.