Prepolovio se broj Belorusa u Nišu: Nikiforenko otišao u Rusiju
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 13:05
Ofanzivni vezista napustio Radnički i u narednoj sezoni će igrati za drugoligaša Spartak iz Kostroma
Bila su tokom proleća dva beloruska fudbalera na Čairu, ali sada je ostao jedan. Za razliku od Aleksandra Šestjuka, koji će i naredne sezone nositi „devetku“ Radničkog iz Niša, njegovog sunarodnika Olega Nikiforenka nećemo gledati u Mozzart Bet Superligi Srbije. Ovog četvrtka zvanično je napustio Niš kako bi potpisao ugovor sa ruskim drugoligašem Spartakom.
Šestjuk je svoju šansu iskoristio, sa osam golova na 16 mečeva zacementirao je sebi mesto u novoj sezoni. Nikiforenko pravu priliku kod Takisa Lemonisa i Marka Neđića praktično ni nije dobio, za šest meseci u Nišu odigrao je samo šest mečeva – nijedan kao starter. Posle toga, bilo je i prirodno da Belorus traži da se rastanu.
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Grčki trener je 25-godišnjaka iz Mogiljova samo jednom uveo u igru, protiv Spartaka (0:2), dok je pred kraj sezone Neđić više puta slao Belorusa na teren. U poslednjem kolu, takođe protiv Subotičana, postigao je gol u pobedi sa 2:1. Njime se i ispisao sa Čaira.
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Nikiforenko je sa čelnicima Radničkog dogovorio raskid ugovora, tako da je otišao bez obeštećenja. Time je otklonio veliku prepreku, pošto je sada slobodan u izboru nove sredine.
Spartak iz Kostroma, koji bi trebalo u narednih nekoliko dana da ozvaniči Nikiforenkov potpis, prošlu sezonu je završio na sedmoj poziciji u Drugoj ligi Rusije. U svojim redovima već ima dvojicu reprezentativaca Belorusije, štopera Nikitu Supranoviča i vezistu Nikitu Demčenka. Nikiforenku pored njih svakako neće biti teško da se adaptira na Kostromu.
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