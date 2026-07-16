Makedonci biju bitke za drugo kolo u isto vreme u istom gradu
Vreme čitanja: 3min | čet. 16.07.26. | 11:34
Oba kluba iz susedna nam države blizu naredne runde kvalifikacija za Ligu konferencije. Sileks rasprodao mali stadion u Skoplju. Škendija sigurna posle 5:0 protiv Evrope
Dok su crnogorski klubovi doživeli fijasko već na startu kvalifikacija za evropska takmičenja, makedonski stoje mnogo bolje. Vardar je pružio žestok otpor KuPS-u u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, eliminisan je posle produžetaka u Finskoj, dok su Škendija i Sileks stekli prednost pred današnje revanše u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije u „Zemlji gde večno sunce sja”.
Škendija je ceo posao obavila pre sedam dana na Gibraltaru protiv Evrope, slavila sa 5:0 pred današnji revanš na Nacionalnom stadionu Toše Proeski u Skoplju, dok je Sileks iznenadio prošlog četvrtka u Bugarskoj pobedivši lidera šampionata Belorusije Dinamo iz Minska sa 1:0. Pošto Sileks ne može da igra svoje mečeve u Kratovu, biće domaćin takođe u glavnom gradu Skoplju, ali na malom stadionu „Petar Miloševski” koji može da primi 2.000 gledalaca.
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Sileks je objavio da je prodao sve ulaznice za revanš sa Belorusima, pa će imati podršku punog stadiona u glavnom gradu Makedonije. Iako ima prednost od jednog gola, makedonski tim neće samo da brani kapital iz Stare Zagore.
“Vrlo dobro znamo šta nas čeka. Imamo teškog protivnika protiv sebe, ali u prvoj utakmici smo pokazali da znamo da igramo na rezultat. Nećemo da branimo prednost. Bilo bi katastrofalno ako bismo se povukli od prvog minuta. Pokušaćemo odmah da postignemo gol. Dinamo je rival koji je u boljem ritmu od nas, lider je beloruskog prvenstva. Mi nemamo takav ritam, još nam nije počelo prvenstvo, ali svakako možemo da se plasiramo u narednu rundu”, rekao je trener osvajača Kupa Makedonije Aleksandar Vasoski, prenosi portal gol.mk.
20.00: (1,23) Škendija (6,00) Koledž Evropa (10,0)
Pobednik ovog dvomeča u narednoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencije odmeriće snage sa azerbejdžanskim Nefčijem.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFRENCIJE, PRVO KOLO (REVANŠI)
Utorak
La Fjorita – UNA Štrasen 0:2 (0:2)
/Perez 8, Štajnmec 38/
Sreda
Mališevo - Vlaznija 5:0 (2:0), prvi meč 1:2
/Uka 34, 52, Ibiši 45+2, Veliju 57, Dulaj 89/
Dečić - Lijepaja 1:2 (1:1), prvi meč 0:1
/Kontić 12 - Leidsman 45+1, Vijeira 61/
Četvrtak
17.00: (2,00) Inter Turku (3,35) Sarajevo (3,50), prvi meč: 1:1
17.00: (2,00) Astana (3,35) Dinamo Tirana (7,50), prvi meč: 1:0
17.00: (1,55) Jelimaj Semej (3,60) Alaškert (6,25), prvi meč: 1:1
18.00: (1,50) Ilves (4,00) Diferdanž (6,00), prvi meč: 0:0
18.00: (1,33) Pjunik (4,60) Marakslok (9,00), prvi meč: 3:0
18.00: (1,70) Paide (3,50) Hegelman (4,80), prvi meč: 1:1
18.00: (8,00) Sent Džozef (5,00) Bohemijans Dablin (1,32), prvi meč: 0:2
18.00: (3,15) Torpedo Kutaisi (3,25) Zira (2,20), prvi meč: 0:3
18.30: (1,27) Levadija Talin (5,40) Kernerfon (9,00), prvi meč: 5:0
18.30: (1,38) RFS (4,50) Glentoran (7,50), prvi meč: 2:1
19.00: (2,90) Vikingur Gota (3,45) Stjernan (2,25), prvi meč: 1:3
19.00: (1,35) Dinamo Tbilisi (4,50) Mondorf (8,50), prvi meč: 2:1
19.00: (3,50) BATE Borisov (3,25) Elbasani (2,05), prvi meč: 1:1
19.00: (2,25) Milsami (3,05) Velež (3,25), prvi meč: 1:1
19.00: (1,67) Santa Koloma (3,45) Penibont (5,20), prvi meč: 1:0
19.00: (1,33) Žalgiris (4,70) OFK Petrovac (8,50), prvi meč: 3:1
19.30: (1,62) Hamrun (3,60) NSI Runavik (5,40), prvi meč: 1:1
20.00: (1,23) Škendija (6,00) Koledž Evropa (10,0), prvi meč: 5:0
20.00: (1,20) Balkani (6,00) Konahs (12,0), prvi meč: 0:0
20.00: (3,40) Sileks (3,20) Dinamo Minsk (2,10), prvi meč: 1:0
20.45: (1,40) Mornar Bar (4,10) Atletik Eskaldes (8,00), prvi meč: 1:2
20.45: (1,58) Linfild (3,50) Nome Kalju (6,25), prvi meč: 0:1
21.00: (6,00) Virtus (4,00) Dila Gori (1,50), prvi meč: 1:3
***Kvote su podložne promenama