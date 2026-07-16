Makedonci biju bitke za drugo kolo u isto vreme u istom gradu

Dok su crnogorski klubovi doživeli fijasko već na startu kvalifikacija za evropska takmičenja, makedonski stoje mnogo bolje. Vardar je pružio žestok otpor KuPS-u u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, eliminisan je posle produžetaka u Finskoj, dok su Škendija i Sileks stekli prednost pred današnje revanše u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije u „Zemlji gde večno sunce sja”.

Škendija je ceo posao obavila pre sedam dana na Gibraltaru protiv Evrope, slavila sa 5:0 pred današnji revanš na Nacionalnom stadionu Toše Proeski u Skoplju, dok je Sileks iznenadio prošlog četvrtka u Bugarskoj pobedivši lidera šampionata Belorusije Dinamo iz Minska sa 1:0. Pošto Sileks ne može da igra svoje mečeve u Kratovu, biće domaćin takođe u glavnom gradu Skoplju, ali na malom stadionu „Petar Miloševski” koji može da primi 2.000 gledalaca.