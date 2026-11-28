Atletik preživeo pakao u Malagi: Četiri gola za poluvreme, pa stativa sačuvala tri boda
Vreme čitanja: 14min | sub. 28.11.26. | 18:54
Bilbao imao komotnu prednost posle 45 minuta, ali je u nastavku potpuno stao, dozvolio domaćinu da se vrati u život i na kraju strepeo
Kada na poluvremenu vodite 4:1, teško je zamisliti da ćete do poslednjeg sudijskog zvižduka strepeti za pobedu. Ipak, fudbal je još jednom pokazao da ništa nije gotovo dok se utakmica ne završi. Atletik Bilbao je na gostovanju Malagi imao sve u svojim rukama, demonstrirao silu u prvih 45 minuta, a onda se u nastavku pretvorio u ekipu koja je samo čekala kraj. Domaćin je iskoristio opuštanje rivala, vratio neizvesnost i bio nadomak senzacionalnog remija, ali su Baski ipak odneli sva tri boda – 4:3 (4:1).
Ekipa Edina Terzića dugo je tražila pravi ritam, ali kada je jednom pronašla način da kazni odbranu Malage, krenula je prava kanonada. Domaćin je pokušavao da iznosi loptu iz poslednje linije, što se pokazalo kao idealna prilika za agresivni presing Atletika. Niko Vilijams je pravio ogromne probleme po levoj strani, a upravo je posle njegovog prodora i preciznog centaršuta Ojan Sanset u 27. minutu načeo mrežu domaćina.
Izabrane vesti
Samo nekoliko minuta kasnije bilo je 2:0. Sanset je pogodio prečku, a na odbijenu loptu natrčao je Aleks Berenger i udvostručio prednost gostiju. Malaga je, međutim, dobila tračak nade kada je Jens Kajuste iskoristio veliku grešku golmana Unaja Simona, oduzeo mu loptu i prepolovio zaostatak. No, radost domaćih navijača nije dugo trajala. Atletik je ekspresno odgovorio, a Niko Vilijams je u 38. minutu završio odličnu akciju gostiju za povratak na dva gola razlike. Da sve bude još bolnije po Malagu, Ugo Rinkon je u 43. minutu iskoristio odbijenu loptu i doneo ogromnih 4:1.
Utisak je bio da bi razlika mogla da bude i ubedljivija u nastavku, ali nakon pauze krenula je potpuno druga utakmica. Trener Malage Huan Funes reagovao je izmenama, pojačao vezni red, uveo Pabla Martinesa i Čupea i poslao ekipu mnogo odlučnije ka golu rivala. Domaćin je zaigrao sa više rizika, podigao linije i već u 48. minutu ponovo zatresao mrežu. Adrijan Ninjo je iskoristio prvu ozbiljniju priliku u nastavku i nagovestio da Atletiku predstoji daleko neugodnije popodne nego što je mogao da nasluti na poluvremenu.
Malaga je dobila krila, publika na Rosaledi ponovo poverovala u čudo, a gosti su potpuno izgubili kontrolu nad utakmicom. Atletik nije uspevao da zadrži posed, niti da umiri nalete domaćina. Pablo Martines je imao nekoliko odličnih prilika da dodatno približi Malagu, dok je Terzić pokušavao da promenama i drugačijim rasporedom u odbrani zaustavi sve veći pritisak.
Ipak, ni petnaestak minuta pred kraj nije bilo mira za goste. Ajmerik Laport je napravio katastrofalnu grešku prilikom vraćanja lopte Unaju Simonu, Ninjo je sjajno reagovao, presreo dodavanje i u 82. minutu pogodio za 3:4. Odjednom je Atletik bio na samo jednom golu prednosti, a do kraja je ostalo dovoljno vremena za potpuni preokret. Zato se u završnici igralo bez mnogo kalkulacija. Malaga je jurila izjednačenje, a Atletik pokušavao da sačuva ono što mu je ostalo od ogromne prednosti. U 90. minutu domaćin je bio na milimetar od nagrade za furioznu završnicu - Rafa Rodrigez je atraktivno zahvatio loptu i umalo se proslavio, ali je lopta pogodila stativu i odbila se u gol-aut.
To je bio poslednji veliki alarm za Terzićev tim, koji je do završnog zvižduka uspeo da sačuva minimalnu prednost... Atletik je preživeo i stigao do šestog trijumfa, dok je Malaga i dalje jedini tim u Ligama petice bez pobede.
PRIMERA – 14. KOLO
Petak
Levante - Rasing Santander 1:3 (1:0)
/Romero 42 - Garsija 66, 90+5, Zabiri 81/
Subota
Real Betis - Rajo Valjekano 0:1 (0:0)
/De Frutos 71/
Malaga - Atletik Bilbao 3:4 (1:4)
/Kajuste 36, Nino 49, 82 – Sanset 27, Berenger 34, Vilijams 38, Rinkon 44/
Elče - Atletiko Madrid (u toku)
21.00: (1,17) Real Madrid (7,75) Alaves (14,0) - MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (2,15) Valensija (3,35) Osasuna (3,40) - MOZZART RELAX
16.15: (12,0) Deportivo La Korunja (7,25) Barselona (1,20) - MOZZART RELAX
18.30: (2,70) Selta (3,50) Viljareal (2,45) - MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Real Sosijedad (3,60) Sevilja (3,15) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,05) Espanjol (3,25) Hetafe (3,80) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama