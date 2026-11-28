Kada na poluvremenu vodite 4:1, teško je zamisliti da ćete do poslednjeg sudijskog zvižduka strepeti za pobedu. Ipak, fudbal je još jednom pokazao da ništa nije gotovo dok se utakmica ne završi. Atletik Bilbao je na gostovanju Malagi imao sve u svojim rukama, demonstrirao silu u prvih 45 minuta, a onda se u nastavku pretvorio u ekipu koja je samo čekala kraj. Domaćin je iskoristio opuštanje rivala, vratio neizvesnost i bio nadomak senzacionalnog remija, ali su Baski ipak odneli sva tri boda – 4:3 (4:1).

Ekipa Edina Terzića dugo je tražila pravi ritam, ali kada je jednom pronašla način da kazni odbranu Malage, krenula je prava kanonada. Domaćin je pokušavao da iznosi loptu iz poslednje linije, što se pokazalo kao idealna prilika za agresivni presing Atletika. Niko Vilijams je pravio ogromne probleme po levoj strani, a upravo je posle njegovog prodora i preciznog centaršuta Ojan Sanset u 27. minutu načeo mrežu domaćina.