Vezista Napretka je pogrešio sa dodavanjem unazad, direktno Mihajlu Neškoviću u noge. Njegov šut je izblokiran, ali lopta je došla do Andreje Stojanovića, koji je šutirao levom nogom sa distance i poslao dovoljno precizan udarac da prevari Lazara Balevića.

13.00: (1,50) Borac 1926 (4,10) GFK Dubočica 1923 (5,80)

Na tom ranom vođstvu TSC je i postavio igru onako kako njemu odgovara. Kontrolisao je posed, povremeno pretio kada bi Kruševljani ispali iz formacije, dok su Napretku praktično dozvolili da jedine iole opasnije akcije napravi isključivo posle prekida. Ništa iz kategorije onih zbog kojih bi se Nikola Bursać zabrinuo.

Štaviše, TSC je potpuno zasluženo duplirao prednost u finišu prvog poluvremena. Dugo je trajao napad iz 42. minuta, lopta je išla od noge do noge, bilo je i odigravanja petom. Naposletku, stigao je Andreja Stojanović da se ubaci po levom krilu i uputi centaršut na Nemanju Nikolića. Iskusni napadač je jednim dodirom samo odložio dodavanje za Miloša Soprenića, koji je pravovremeno natrčao i poslao projektil koji Kruševljani nisu mogli da zaustave.

U sličnom ritmu se igralo i u nastavku, mada je Napredak pokušavao malo više da rizikuje. To je ostavljalo prostor pre svih za Milosavića i Neškovića, ali dvojica Mihajla nisu bili dovoljno dobri u realizaciji.

A, onda, u 70. minutu je hladan znoj oblio navijače na tribinama. Ponovilo se nešto što se već nekoliko nedelja dešava TSC-u, igračima je pala koncentracija i primljen je naivan gol. Posle nekoliko nepovezanih dodavanja na sredini terena usledila je spontana lopta u prostor iza leđa odbrane domaćina koju Stefan Jovanović nije stigao da zatvori. Ubacio se Nikola Srećković ispred njega, fenomenalno se zagradio i uvalio mu leđa, a zatim namestio i pogodio za 1:2.

Malo posle toga je Srećković mogao da donese i izjednačenje, njegov šut sa leve strane je Bursać morao da brani. Ipak, TSC-u se ovog puta nije ponovio Javor, koji je pre dve nedelje golom Erika Okansija u 94. minutu stigao do 2:2, ili pre toga OFK Vršac kojem su početkom meseca dopustili da preokrene i nanese mu prvi poraz u sezoni.

Zapravo, u samom finišu utakmice Milijaš je izmenama ponovo povratio kontrolu na terenu. Aleksandar Stančić je namučio Balevića šutem sa 18 metara, zatim je i Dragan Tegeltija naterao golmana Napretka da interveniše. Kruševljani su pak pokušavali da dođu do izjednačenja direktnom igrom, sa velikim brojem centaršuteva, ali Topolčani su to rešavali i na kraju došli do trećeg uzastopnog trijumfa. Ukupno 13. otkad je Milijaš seo na klupu.

TSC je tako sačuvao lidersku poziciju na tabeli, bez obzira na to šta bude u nedelju odradi Borac 1926 protiv Dubočice. Ujedno i sigurnu prednost nad ostalim pratiocima, Javorom i OFK Vršcom, koji su danas savladali Spartak (5:0) i Jedinstvo iz Uba (3:2).

Napredak je pak sada u situaciji da Dubočica posle ovog kola može da ga gurne u plej-aut zonu, ako trijumfuje u Čačku. Kruševljanima, koji tek treba da reše pitanje nove uprave, veoma je važno da jesenju polusezonu završe među najboljih šest ekipa na tabeli zarad mira tokom zime.

TSC BAČKA TOPOLA – NAPREDAK 2:1 (2:0)

/Stojanović 2, Soprenić 42 – Srećković 70/

Stadion: TSC arena (Bačka Topola)

Sudija: Nikola Katić

Žuti kartoni: Stančić i Stojsavljević (TSC)

TSC: Bursać, Krstić, Stojsavljević, Nešković (od 72. Burmaz), Nikolić (od 85. Todoroski), Milosavić (od 72. Tomović), Jovanović, Stojanović, Tegeltija, Soprenić, Petrović (od 64. Stančić)

Napredak: Balević, Krstić (od 46. Milić), Daničić, Bogdanović, Milošević, Bukumira (od 46. Miladinović), Bogdanović (od 80. Stamenković), Miladinović, Novaković (od 64. Luković), Srećković, Zuvić (od 46. Gigić)

MOZZART BET PRVA LIGA, 20. KOLO

Subota

OFK Vršac - Jedinstvo Ub 3:2 (3:1)

/Gojkov 8, Vasiu 23, Janjić 37 - Jokić 20, Paunović 90+1)

Javor - Spartak 5:0 (2:0)

/Maričić 11, Mirosavljev 34, Radonjić 63, Nikolić 79, 83/

Teleoptik - Smederevo 1924 0:1 (0:0)

/Preradov 80/

TSC - Napredak 2:1 (2:0)

/Stojanović 2, Soprenić 42 – Srećković 70/

Nedelja

13.00: (2,25) Bor 1919 (3,40) Loznica (2,90)

13.00: (1,50) Borac 1926 (4,10) GFK Dubočica 1923 (5,80)

Utorak

13.00: (2,55) Metalac (3,10) Voždovac (2,70)

Odloženo

Grafičar - Proleter 023

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