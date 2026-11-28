Ono što je Kimih napravio u samom finišu prvog poluvremena komotno može u rubriku 'verovali li ne'. U vreme VAR-a, kad je svaki delić terena pokriven kamerama, gde apsolutno ništa ne može da promakne arbitrima, igrač izuzetnog iskustva nikako sebi nije smeo da dozvoli tako glup potez - da u nekontrolisanom besu povuče protivnika za kosu. Obaška što je uspeo da ga isprovocira Aleksander Resing Lelesit , momčić mlađi od njega čak 12 godina?!

Bajern se ponovo okliznuo - treći put u poseldnja četiri kola Bundeslige, odnosno peti put od starta sezone. Toliko problema velikan iz Minhena nije imao otkako ga je preuzeo Vensan Kompani . Kao i krajem januara, kada je bilo 2:2 u Minhenu, Merlin Polcin i njegov Hamburger mogu da se šepure rezultatom protiv najboljeg tima Nemačke - 0:0. Nije pobeda, na nju HSV i dalje čeka - još od 2009 - ali i u ovakvim uslovima nekadašnji prvak Evrope mora da bude zadovoljan 'ulovom'. Ruku na srce, danas mu je posao značajno olakšao Jozua Kimih , zbog kog su gosti polovinu utakmice igrali s desetoricom u polju.

Ako se ovako nešto i moglo očekivati recimo od Vinisijusa Žuniora, imajući u vidu njegovu sklonost ka gubitku psihološke ravnoteže - sećate se verovatno situacije na meču protiv Viljareala prošlog meseca - od kapitena Bajerna svakako nije. Da sve bude gore po Bavarce, Kimihova suspenzija (verovatno ne manja od dve utakmice) dolazi u katastrofalnom trenutku za nemačkog prvaka, pre svega zbog zabrinjavajućeg zdravstvenog biltena. Podsećanja radi, Kompani ni danas ni na treninzima već neko vreme nije mogao da računa na Harija Kejna, Majkla Olisea, Manuela Nojera, Alfonsa Dejvisa, Džamala Musijalu, Serža Gnabrija, Ismaela Saibarija. Biće zaista zanimljivo videti kako će Belgijanac sastaviti ekipu iduće nedelje za meč protiv Paderborna. Pa i za tri dana u DFB kupu, kada na Alijanc arenu stiže lider Cvajte - Herta.