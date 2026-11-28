Neshvatljiva glupost Kimiha, Bajern ozbiljno krizira; Šalke nije 04, nego 1:8 (VIDEO)
Vreme čitanja: 7min | sub. 28.11.26. | 17:33
Keln napunio mrežu Elverzberga uz sjajne partije Marijusa Biltera, Saida El Male i Borne Sose
Bajern se ponovo okliznuo - treći put u poseldnja četiri kola Bundeslige, odnosno peti put od starta sezone. Toliko problema velikan iz Minhena nije imao otkako ga je preuzeo Vensan Kompani. Kao i krajem januara, kada je bilo 2:2 u Minhenu, Merlin Polcin i njegov Hamburger mogu da se šepure rezultatom protiv najboljeg tima Nemačke - 0:0. Nije pobeda, na nju HSV i dalje čeka - još od 2009 - ali i u ovakvim uslovima nekadašnji prvak Evrope mora da bude zadovoljan 'ulovom'. Ruku na srce, danas mu je posao značajno olakšao Jozua Kimih, zbog kog su gosti polovinu utakmice igrali s desetoricom u polju.
Ono što je Kimih napravio u samom finišu prvog poluvremena komotno može u rubriku 'verovali li ne'. U vreme VAR-a, kad je svaki delić terena pokriven kamerama, gde apsolutno ništa ne može da promakne arbitrima, igrač izuzetnog iskustva nikako sebi nije smeo da dozvoli tako glup potez - da u nekontrolisanom besu povuče protivnika za kosu. Obaška što je uspeo da ga isprovocira Aleksander Resing Lelesit, momčić mlađi od njega čak 12 godina?!
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Ako se ovako nešto i moglo očekivati recimo od Vinisijusa Žuniora, imajući u vidu njegovu sklonost ka gubitku psihološke ravnoteže - sećate se verovatno situacije na meču protiv Viljareala prošlog meseca - od kapitena Bajerna svakako nije. Da sve bude gore po Bavarce, Kimihova suspenzija (verovatno ne manja od dve utakmice) dolazi u katastrofalnom trenutku za nemačkog prvaka, pre svega zbog zabrinjavajućeg zdravstvenog biltena. Podsećanja radi, Kompani ni danas ni na treninzima već neko vreme nije mogao da računa na Harija Kejna, Majkla Olisea, Manuela Nojera, Alfonsa Dejvisa, Džamala Musijalu, Serža Gnabrija, Ismaela Saibarija.
Biće zaista zanimljivo videti kako će Belgijanac sastaviti ekipu iduće nedelje za meč protiv Paderborna. Pa i za tri dana u DFB kupu, kada na Alijanc arenu stiže lider Cvajte - Herta.
Usled brojnih povreda, ali i potrebe da odmori neke igrače posle Lige šampiona, Vensan Kompani promešao je karte kao nikad ove sezone. Od starta su igrali tinejdžeri Bara Sapoko Endiaje i visoki centarfor Noa Kođo Evora, na desnom beku počeo Saša Boe, kao 'desetka' Tom Bišof... U drugom delu šansu su dobili Luis Dijaz, Konrad Lajmer i Natanijel Braun, međutim ni to nije bilo od neke naročite koristi.
Za 90 i kusur minuta šampion nije uputio nijedan udarac u okvir gola, niti je stvorio neku priliku iz kategorije 'stoprocentnih'?! Trebaće podosta vremena da se vratimo unazad kako bismo pronašli kada je Bajern poslednji put bio ovako inferioran.
Kako se ni Hamburger nije proslavio u završnoj trećini terena, konačan rezultat ne treba da čudi. Jonas Urbig zaista nije imao proviše problema da sačuva mrežu...
Vredan pomena svakako je povratak na teren Marija Vuškovića (25), starijeg Lukinog brata, koji je zaigrao prvi put posle četvorogodišnje suspenzije. Mirna mreža protiv Bajerna - nije loše za novi početak.
Novi kiks prvaka znači da Borusija Dortmund sutra može da ode na plus četiri.
Šalke je ovog popodneva doživeo jednu od najvećih blamaža u klupskoj istoriji. Na gostovanju Paderbornu primio je osam golova?! A mogao je još koji. Utakmicu karijere odigrao je Stefano Marino (22), centarfor italijanskog porekla, strelac het-trika.
Klub iz Gelzenkirhena dva i po meseca nikoga nije pobedio i sva je prilika da postaje jedan od favorita za povrartak u niži rang.
Raspucan je bio i Keln (5:0), odnosno njegov iskusni napadač Marijus Bilter - takođe strelac tri pogotka. Dva od ta tri namestio mu je izuzetnim centaršutevima hrvatski levi bek Borna Sosa, koji se vraća u staru formu, onu iz Štutgarta. Dva puta mrežu Elverzberga pogađao je Said El Mala...
Uzbudljivu završnicu videli smo u Majncu. Dugo je Union Berlin vodio sa 1:0, ali u finišu utakmice Filip Tic (sa klupe) i Antoni Kasi (golom u drugom minutu sudijske nadoknade) pogodili su za preokret i trijumf domaćina nakon pet vezanih poraza.
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BUNDESLIGA – 11. KOLO
Petak
Verder - Menhengladbah 3:3 (1:1)
/Dinkči 38, 85, Filkrug 90+2 - Diks pen 27, Onora 46, 78/
Subota
Keln - Elverzberg 5:0 (3:0)
/Bilter 8, 39, 63, El Mala 16, 68/
Hamburger - Bajern Minhen 0:0
Majnc - Union Berlin 2:1 (0:1)
/Tic 85, Kasi 90+2 - Haberer 37/
Paderborn - Šalke 8:1 (2:0)
/Ter Horst 21, Marino 39, 45+4, 57, Tiges 55, Cajtler 73, Vidović 85pen, F. Gece 90+6 - Aušiš 59/
18.30: (1,90) Štutgart (4,20) Ajntraht Frankfurt (3,40) – MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (2,65) Frajburg (3,70) RB Lajpcig (2,40) – MOZZART RELAX
17.30: (1,70) Hofenhajm (4,40) Augzburg (4,10) – MOZZART RELAX
19.30: (2,15) Borusija Dortmund (4,00) Bajer Leverkuzen (2,95) – MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama