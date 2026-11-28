Radonjić probio dvojicu, pa postigao prvi gol od odlaska iz Zvezde (VIDEO)
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Vreme čitanja: 3min | sub. 28.11.26. | 18:14
Nekadašnji reprezentativac naše zemlje overio pobedu Čukaričkog nad Mladosti (3:1)
Ovo je ono što se čekalo još od onog dana kada je ozvaničeno da je Nemanja Radonjić potpisao za Čukarički. Nekadašnji fudbalski reprezentativac Srbije je ove subote postigao prvi takmičarski gol posle 395 dana, prvi pogodak u Mozzart Bet Superligi još od večitog derbija pre 434 i prvi u dresu Brđana posle 3.482 dana.
Na utakmici protiv Mladosti iz Lučana (3:1) postigao je 30-godišnji Nišlija svoj prvenac od odlaska iz Crvene zvezde. Na svom trećem meču u belom dresu, na kojem je ušao u igru u 68. minutu umesto Lazara Markovića.
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Radonjić je stavio tačku na meč 17. kola u svom stilu. U 92. minutu je probio po levom krilu između dvojice igrača Mladosti, Milana Joksimovića i Veljka Kijevčanina, šutirao, a lopta je zakačila jednog defanzivca Lučanaca, promenila smer i prevarila Sašu Stamenkovića.
Pre toga je Radonjić propustio dve dobre prilike. Jedan šut je zaustavio Stamenković, a posle drugog je lopta prošla pored stative. Treća je bila sreća...
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