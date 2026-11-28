Ovo je ono što se čekalo još od onog dana kada je ozvaničeno da je Nemanja Radonjić potpisao za Čukarički. Nekadašnji fudbalski reprezentativac Srbije je ove subote postigao prvi takmičarski gol posle 395 dana, prvi pogodak u Mozzart Bet Superligi još od večitog derbija pre 434 i prvi u dresu Brđana posle 3.482 dana.

Na utakmici protiv Mladosti iz Lučana (3:1) postigao je 30-godišnji Nišlija svoj prvenac od odlaska iz Crvene zvezde. Na svom trećem meču u belom dresu, na kojem je ušao u igru u 68. minutu umesto Lazara Markovića.