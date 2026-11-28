Vreme čitanja: 9min | sub. 28.11.26. | 18:10
Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde upisao prvenac u pobedi Brđana protiv Mladosti iz Lučana - 3:1
Šest pobeda i jedan remi na prvih sedam utakmica. Da ste Mihajlu Trajkoviću rekli da će imati ovakav učinak na klupi Čukaričkog, verovatno bi se kiselo nasmejao i pomislio da se šegačite sa njim. Međutim, nije tako. Čovek koji je do pre nešto više od mesec dana bio trener U19 tima Brđana trenutno proživljava fudbalski medeni mesec.
S tim da ni za jednu pobedu od kad je imenovan za šefa struke Brđana nije strepeo kao za ovu protiv Mladosti iz Lučana (3:1). Njegova ekipa je u izuzetno zanimljivom meču na Banovom brdu uspela da savlada Mladost iz Lučana, a istu je u finišu debitantskim golom overio Nemanja Radonjić.
Izabrane vesti
Pre njega, strelci su bili momci iz Afrike - Sambu Sisoko i Ismael Maiga. Oba gola su došla u idealnom trenutku po domaćina. Prvi da kruniše inicijativu i mnogo bolju igru, a drugi da preseče nalet gostiju koji su ozbiljno pretili posle izjednačujućeg gola Džona Merija. Trajkovićeva ekipa je, bez preterivanja, posle prvih 45 minuta mogla da vodi sa 3:0. Pune ruke posla imao je Saša Stamenković, ali u 29. minutu nije mogao ništa.
Uroš Nikolić je izveo prekid, a Sambu Sisoko (na ovoj utakmici bio kapiten), veoma precizno gađao dalji ugao i doneo vođstvo Čukaričkom. Do kraja prvog dela, videli smo totalnu dominaciju domaćih koji su Lučance sabili u kazneni prostor i nisu im davali da izađu iz istog. Curelo je posebno po levom boku gde su Nikola Stanković i Lazar Marković stalno pravili višak, ali su prilike promašivali Nikolić i danas vrlo dobri Đorđe Jovanović.
Već na startu drugog dela, Radovan Ćurčić je umesto bledog Viktora Tašovskog uveo Nenada Radića i to je odmah doneo boljitak u igri Mladosti. Mladi krilni napadač je sa nekoliko dobrih poteza razmrdao kompletnu ekipu, a stativa koju je pogodio Veljko Kijevčanin u 53. minutu bila je uvod u ono što će se desiti tri minuta kasnije.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan
💥💥💥💥💥
Do tada potpuno nevidljivi Džon Meri uspeo je da se najbolje snađe u kaznenom prostoru i posle odbitka savlada Vladana Čarapića i postigne prvi gol u Superligi još od 15. marta prošle godine kad je u dresu Vojvodine bio strelac protiv Radničkog iz Kragujevca.
Bila je Mladost u naletu, kontrolisala utakmicu, čak je Meri imao solian pokušaj glavom u 61. minutu, ali je po Lučance ponovo bio koban prekid. Ponovo je Nikolić izveo prekid, odbrana slabo reagovala, a Maiga sa dva metra zakucao loptu u mrežu.
Pokušavali su gosti u nekoliko navrata preko Jovana Ćirića da ponovo vrate rezultatski egal, ali kao da više nisu imali municije u šaržeru. Jurnuli su napred gosti u pokušaju da izbegnu poraz i ostavili prostora pozadi. Na kraju ih je kaznio Nemanja Radonjić. Za nastavak lepog niza Mihajla Trajkovića na klupi Čuke.
MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 17. KOLO
Čukarički - Mladost (L) 3:1 (1:0)
/Sisoko 29, Maiga 70, Radonjić 90+2 - Meri 56/
Stadion: FK Čukarički
Sudija: Lazar Lukić
Crveni karton: Vukašin Jovanović (Mladost)
Čukarički (4-2-3-1): Čarapić 6,5 - Miletić 7, Maiga 7, Đoković 6,5, Stanković 7 - Sisoko 7,5, Bajović 6 - Marković 7 (od 68. Radonjić 7), Nikolić 6,5 (od 81. Ris Dotin -), Radosavljević 6 (od 81. Prokopijević -) - Jovanović 6,5 (od 60. Durmišaj 6)
Mladost (5-4-1): Stamenković 6,5 - Cvetković 5 (od 35. Varjačić 5), Bondarenko 5,5 (od 81. Marković -), Joksimović 5,5, Jovanović 5, Petrović 5,5 (od 81. Mladenović -) - Tašovski 5 (od 46. Radić 6,5), Kijevčanin 6, Jovančić 5,5, Ćirić 6,5, Meri 6,5 (od 89. Bojić -).
Igrač utakmice: Sambu Sisoko (Čukarički) 7,5
MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO
Petak
IMT - Mačva 2:1 (0:1)
/Tijendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/
Subota
Radnik Surdulica - Vojvodina 1:2 (0:1)
/Spasić 89 - Mulahusejnović 15, Kolarević 67/
Zemun - Radnički Kragujevac, ODLOŽENO
Čukarički - Mladost Lučani 3:1 (1:0)
/Sisoko 29, Maiga 70, Radonjić 90+2 - Meri 56/
18.30 (1.42) Partizan (5.20) Radnički Niš (6.25) MOZZART RELAX
Nedelja
15.30 (5.70) Novi Pazar (4.70) Crvena zvezda (1.50) MOZZART RELAX
17.00 (1.55) Železničar Pančevo (4.40) OFK Beograd Mozzart Bet (5.40) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama