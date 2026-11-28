Pre njega, strelci su bili momci iz Afrike - Sambu Sisoko i Ismael Maiga . Oba gola su došla u idealnom trenutku po domaćina. Prvi da kruniše inicijativu i mnogo bolju igru, a drugi da preseče nalet gostiju koji su ozbiljno pretili posle izjednačujućeg gola Džona Merija . Trajkovićeva ekipa je, bez preterivanja, posle prvih 45 minuta mogla da vodi sa 3:0. Pune ruke posla imao je Saša Stamenković , ali u 29. minutu nije mogao ništa.

Uroš Nikolić je izveo prekid, a Sambu Sisoko (na ovoj utakmici bio kapiten), veoma precizno gađao dalji ugao i doneo vođstvo Čukaričkom. Do kraja prvog dela, videli smo totalnu dominaciju domaćih koji su Lučance sabili u kazneni prostor i nisu im davali da izađu iz istog. Curelo je posebno po levom boku gde su Nikola Stanković i Lazar Marković stalno pravili višak, ali su prilike promašivali Nikolić i danas vrlo dobri Đorđe Jovanović.

Već na startu drugog dela, Radovan Ćurčić je umesto bledog Viktora Tašovskog uveo Nenada Radića i to je odmah doneo boljitak u igri Mladosti. Mladi krilni napadač je sa nekoliko dobrih poteza razmrdao kompletnu ekipu, a stativa koju je pogodio Veljko Kijevčanin u 53. minutu bila je uvod u ono što će se desiti tri minuta kasnije.

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Do tada potpuno nevidljivi Džon Meri uspeo je da se najbolje snađe u kaznenom prostoru i posle odbitka savlada Vladana Čarapića i postigne prvi gol u Superligi još od 15. marta prošle godine kad je u dresu Vojvodine bio strelac protiv Radničkog iz Kragujevca.