Igrao se 61. minut kada je Sergej pogodio metu iz slobodnog udarca, sa udaljenosti od oko 25 metara. Iako je delovalo u prvi mah da je iskusni vezista pucao pokraj živog zida, ispostavilo se da su fudbaleri Al Itifaka napravili veliki propust i dozvolili da lopta prođe između njih, što je golmana Mareka Rodaka dočekalo nespremnim i posledica toga bio je Sergejev gol. Njegov prvi posle nešto više od mesec dana, kada je bio strelac u velikoj pobedi na gostovanju prvom konkurentu - Al Kadisiji.