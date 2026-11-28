Sergej lepoticom iz slobodnjaka matirao Al Itifak (VIDEO)
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Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 18:22
Dva gola Olija Votkinsa
Nastavlja Al Hilal dominaciju u domaćim okvirima, šestu pobedu zaredom upisali su puleni Simonea Inzagija, a među strelcima našao se i Sergej Milinković Savić.
Srpski reprezentativac bio je strelac drugog od tri pogotka u pobedi na gostovanju Al Itifaku rezultatom 3:1, a posebnu pažnju privukao je njegov hitac.
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Igrao se 61. minut kada je Sergej pogodio metu iz slobodnog udarca, sa udaljenosti od oko 25 metara. Iako je delovalo u prvi mah da je iskusni vezista pucao pokraj živog zida, ispostavilo se da su fudbaleri Al Itifaka napravili veliki propust i dozvolili da lopta prođe između njih, što je golmana Mareka Rodaka dočekalo nespremnim i posledica toga bio je Sergejev gol. Njegov prvi posle nešto više od mesec dana, kada je bio strelac u velikoj pobedi na gostovanju prvom konkurentu - Al Kadisiji.
Dvostruki strelac bio je Oli Votkins. Engleski napadač nastavio je žetvu golova, a ovog puta kod oba pogotka snašao se fantastično u kaznenom prostoru Al Itifaka, tačnije na samom petercu kada je zatresao mrežu prvo za 1:0 u 29. minutu, onda i za konačnih 3:1 u 74. minutu. Gol utehe, u tom momentu nade za domaćina postigao je Alvaro Medran pred sam kraj poluvremena.