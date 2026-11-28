Čempionšip zove, Mančester Junajted se ne odupire! Ko sme da garantuje da neće ispasti...
Vreme čitanja: 11min | sub. 28.11.26. | 17:53
Brentford slavio u prvoj utakmici Maurisija Poketina na Old Trafordu i pogurao englskog velikana ka litici
U septembru je bilo - polako, tek je početa, ima vremena. U oktobru - ma nema šanse, proradiće već jednom. Međutim, uđosmo u decembar (biće kada odigra sledeću utakmicu) i ništa se promenilo nije. Osim trenera. Vreme prolazi, Mančester Junajted tapka u mestu, ne pomera se sa mrtve tačke. I više niko sa sigurnošću ne može da tvrdi da će i naredne sezone biti tu gde jeste, u Premijer ligi.
Čempionšip doziva pesmom, smrtonosnom poput onu kojom su Sirene u Odiseji mamile mornare, i Mančester Junajted joj se ne odupire. Korača ka njoj, srlja u propast, pravac niži rang. Od danas mu je za korak bliži pošto je kao domaćin pregažen od Brentforda u 12. kolu Premijer lige - 4:0 (2:0). U prvoj utakmici Maurisija Poketina na Old Trafordu. Utakmici koju neće pamtiti po lepom, izuzev možda onih petnaestak minuta sa početka kada je Mančester Junajted zaličio na tim, period tokom kojeg je obećavao boljitak, zaličio na tim iz finiša prošle sezone.
Izabrane vesti
Možda ponajviše zbog toga što je sa gotovo istim sastavom u maju završio na trećem mestu, mnogima je teško da poveruju kako će kroz šest meseci Mančester Junajted završiti ispod crte. No, aktuelni sastav engleskog velikana nije ni nalik tadašnjem koji je pod palicom Majkla Kerika uzleteo - i kasnije se, istina, slupao - i iz sredine tabele se lansirao u Ligu šampiona. Kao da je zaboravio sve što je tada znao, pre svega da se brani.
Nijedna tim iz pet najjačih evropskih liga nije kapitulirao više puta (40) od Mančester Junajteda od starta aktuelne sezone, pa opet, klub sa Old Traforda pronađe način da se dodatno potkopa. Danas je opet pomerio granice, postavši prvi tim u istoriji Premijer lige koji je primio najmanje dva gola na sedam vezanih poluvremena! Pride je tek drugi put u klupskoj istoriji primio po gol u svakom od uvodnih 12 rundi takmičenja. Prethodni put isto mu se dogodilo u sezoni 1930/31. Istu je završio na poslednjem mestu i ispao u drugu ligu...
Trenutno su pretposlednji na tabeli sa samo osam bodova i jednom pobedom, ali i potencijalom da kolo dočekaju na dnu ukoliko Kristal Palas sutra pobedi Hal Siti. I mada su pred njima još dve trećine sezone da poprave situaciju, razloga za brigu ima na pretek. Uostalom, Totenhem je prošle sezone izbegao ispadanje poslednjeg dana sezone, a imao je deset bodova više nego što Mančester Junajted ima trenutno.
Početak utakmice nije nagoveštavao ovakav epilog. Mančester Junajted je zaigrao poletno od prvog minuta i već do sredine prvog poluvremena mogao da ima ne jedan, već dva, možda i tri gola prednosti. Međutim, propisno se ispromašivao i za to je adekvatno kažnjen. Hari Megvajer je glavom zatresao prečku posle prekida, Bruno Fernandes na isti način tukao tik pored stative, pre obojice pretio i Džošua Zirkze, nadovezao se potom i Patrik Dorgu promašivši čitav gol sa peterca...
Svega 67 sekundi kasnije Brentford je na drugoj strani poveo. Kalum Vilson - zaigrao od starta u odsustvu suspendovanog Igora Tijaga - je na dodavanje Danga Uatare u prijemu izbacio Lenija Joroa i Harija Megvajera, a ništa bolju reakciju nije imao ni Sene Lamens, koji je posle zabrinjavajuće partije u Lisabonu protiv Sportinga pružio još jednu slabu tri dana kasnije.
Isti tandem potpisao se i ispod drugug gola gostiju petnaestak minuta kasnije. Uatara je na maestralno dodavanje Mikela Damsgora povukao kontru, fintom šuta izbacio iz igre Lisandra Martineza i potom nesebično na drugoj stativi proigrao staru premijerligašku kajlu, kojoj su, inače, ovo bili prvi premijerligaški golovi u sezoni.
Junajtedova igra se raspala već posle prvog primljenog gola i do pauze nije ličila ni na šta, pa je Poketino već na poluvremenu izvršio dvostruku izmenu, poslavši na teren Luka Šoa i Brajana Embeuma. I ponovo je domaćin zaličio na onaj sa početka utakmice, organizovao nekoliko smislenih akcija, stvorio nekoliko prilika, ali ih isto tako nije iskoristio. A nije ponovo imao ni sreće u situaciji iz 60. minuta kada je Juri Tilemans uzdrmao prečku udarcem sa distance.
Brentford je neko vreme bio gotovo bezopasan, ali se to promenilo ulaskom Kevina Šadea u igru. Nemački ofanzivac poprilično je izmaltretirao odbranu rivala nakon što je zamenio povređenog Vilsona. Već u 61. minutu mogao je da iznudi penal (umesto njega gosti dobili korner) kada ga je kao poslednji igrač srušio - pogađate - Joro, desetak minuta kasnije Lamens mu je skinuo zicer, ali je nadahnutu partiju krunisao lukavim pogotkom u nadoknadi.
Mančester Junajted je već tada bio nokautiran pošto ga golom u 82. minutu Kristofer Ajer zakucao za patos. Malobrojni navijači Brentforda skandirali su kako 'hoće i peti', ali vremena nije bilo...
PREMIJER LIGA – 12. KOLO
Petak
Notingem Forest - Čelsi 3:2 (1:0)
/Igor Žezus 8, Gibs Vajt 51 pen, 72 - Emega 54, 89/
Subota
Lids - Koventri 3:0 (2:0)
/Kalvert Luin 40, Longstaf 45, 66/
Mančester Junajted - Brentford 0:4 (0:2)
/Vilson 19, 32, Ajer 82, Šade 90+1/
18.30: (3,10) Ipsvič (3,90) Aston Vila (2,10) MOZZART RELAX
Nedelja
13.00: (4,10) Everton (3,90) Liverpul (1,80) MOZZART RELAX
15.05: (1,95) Kristal Palas (3,70) Hal (3,60) MOZZART RELAX
15.05: (1,65) Brajton (4,30) Njukasl (4,60) MOZZART RELAX
15.05: (2,65) Fulam (3,50) Bornmut (2,55) MOZZART RELAX
15.05: (3,50) Sanderlend (3,50) Totenhem (2,05) MOZZART RELAX
17.30: (2,05) Arsenal (3,70) Mančester Siti (3,30) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama