Možda ponajviše zbog toga što je sa gotovo istim sastavom u maju završio na trećem mestu, mnogima je teško da poveruju kako će kroz šest meseci Mančester Junajted završiti ispod crte. No, aktuelni sastav engleskog velikana nije ni nalik tadašnjem koji je pod palicom Majkla Kerika uzleteo - i kasnije se, istina, slupao - i iz sredine tabele se lansirao u Ligu šampiona. Kao da je zaboravio sve što je tada znao, pre svega da se brani.

Nijedna tim iz pet najjačih evropskih liga nije kapitulirao više puta (40) od Mančester Junajteda od starta aktuelne sezone, pa opet, klub sa Old Traforda pronađe način da se dodatno potkopa. Danas je opet pomerio granice, postavši prvi tim u istoriji Premijer lige koji je primio najmanje dva gola na sedam vezanih poluvremena! Pride je tek drugi put u klupskoj istoriji primio po gol u svakom od uvodnih 12 rundi takmičenja. Prethodni put isto mu se dogodilo u sezoni 1930/31. Istu je završio na poslednjem mestu i ispao u drugu ligu...

Trenutno su pretposlednji na tabeli sa samo osam bodova i jednom pobedom, ali i potencijalom da kolo dočekaju na dnu ukoliko Kristal Palas sutra pobedi Hal Siti. I mada su pred njima još dve trećine sezone da poprave situaciju, razloga za brigu ima na pretek. Uostalom, Totenhem je prošle sezone izbegao ispadanje poslednjeg dana sezone, a imao je deset bodova više nego što Mančester Junajted ima trenutno.

Početak utakmice nije nagoveštavao ovakav epilog. Mančester Junajted je zaigrao poletno od prvog minuta i već do sredine prvog poluvremena mogao da ima ne jedan, već dva, možda i tri gola prednosti. Međutim, propisno se ispromašivao i za to je adekvatno kažnjen. Hari Megvajer je glavom zatresao prečku posle prekida, Bruno Fernandes na isti način tukao tik pored stative, pre obojice pretio i Džošua Zirkze, nadovezao se potom i Patrik Dorgu promašivši čitav gol sa peterca...