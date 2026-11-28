Atletiko pred odlazak na Nou Kamp razdvojio Real i Barsu, ali nije moralo da bude ovako stresno
Vreme čitanja: 10min | sub. 28.11.26. | 20:51
Jorgandžije se namučile više nego što je delovalo da bi mogle nakon furioznog ulaska u meč - 3:2
Atletiko Madrid je bio u teškom momentu nakon poraza od Bajerna i Barselone u razmaku od samo pet dana pred reprezentativnu pauzu, ali se konsolidovao, pokazao karakter, i vratio se na pobednički kolosek. Pobedom u Elčeu Jorgandžije su ponovo razdvojile Barselonu i Real Madrid na tabeli, uz činjenicu da imaju utakmicu više u odnosu na najveće konkurente, a sve to pred gostovanje Kataloncima u srdu na Nou Kampu - 3:2 (3:1).
Delovalo je da će pobeda ekipe Dijega Simeonea biti lagana i ubedljiva, s obzirom na to da su gosti već u sedmom minutu vodili sa 2:0, ali je bilo prilično teško. Elče je dva puta spuštao zaostatak na jedan gol i u završinici pokušavao da dođe do boda, ali nije uspeo. Ipak, zahvaljujući MOZZART RELAXU oni koji su igrali keca mogli su da budu potpuno spokojni.
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Zasluge za furiozno otvaranje meča gostiju iz Madrida ide i na dušu domaćeg defanzivca Federika Redonda. On je najpre u četvrtom minutu skrivio jedanaesterac nad Grimaldom, koji je sam preuzeo odgovornost i rutinski pogodio stigao do svog šestog ligaškog pogotka u sezoni. Samo minut kasnije, Redondo je izgubio loptu pod pritiskom četvorice igrača Atletika, što je Kang In Li surovo kaznio preciznom dijagonalom.
Iako je delovalo da će gosti rutinski odigrati ostatak meča, greška Marka Pubilja u 27. minutu potpuno je vratila Elče u život. Njegov prekratak povratni pas ka Oblaku presekao je Martim Neto i u situaciji jedan na jedan smanjio zaostatak. Mladi defanzivac Atletika je samo nekoliko minuta kasnije zaradio javnu opomenu, zbog čega će propustiti gostovanje Barseloni. Domaći tim je nakon toga zaigrao znatno agresivnije i u kratkom vremenskom intervalu pretio preko Fera Ninja i Lukasa Sepede, ali je Atletiko u 41. minutu ponovo došao do dva gola viška. Aleks Baena je sjajno centrirao sa boka, a Hulijan Alvarez udarcem iz prve pogodio za 1:3.
Elče se nije predavao ni u nastavku, pa je već u 48. minutu ponovo uneo neizvesnost kada je Buba Sangare šutirao snažno iskosa sa desne strane, a lopta zakačila Hancka i prevarila Oblaka. Do kraja meča viđena je otvorena borba sa šansama na obe strane - Alvarezu je u 69. minutu poništen pogodak zbog ofsajda, dok su Džonatan Dejvid, Kardoso i Mendosa propustili prilike da reše pitanje pobednika. Sa druge strane, Grimaldo je u 68. minutu spasao gol sa same linije posle udarca Čusta. Domaći su u samoj završnici opsedali šesnaesterac Madriđana, ali je odbrana Jorgandžija izdržala pritisak i sačuvala tri boda.
PRIMERA – 14. KOLO
Petak
Levante - Rasing Santander 1:3 (1:0)
/Romero 42 - Garsija 66, 90+5, Zabiri 81/
Subota
Real Betis - Rajo Valjekano 0:1 (0:0)
/De Frutos 71/
Malaga - Atletik Bilbao 3:4 (1:4)
/Kajuste 36, Nino 49, 82 – Sanset 27, Berenger 34, Vilijams 38, Rinkon 44/
Elče - Atletiko Madrid 2:3 (1:3)
/Neto 27, Sangare 48 - Grimaldo 5pen, Kang In 7, Alvarez 41/
21.00: (1,17) Real Madrid (7,75) Alaves (14,0) - MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (2,15) Valensija (3,35) Osasuna (3,40) - MOZZART RELAX
16.15: (12,0) Deportivo La Korunja (7,25) Barselona (1,20) - MOZZART RELAX
18.30: (2,70) Selta (3,50) Viljareal (2,45) - MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Real Sosijedad (3,60) Sevilja (3,15) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,05) Espanjol (3,25) Hetafe (3,80) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama