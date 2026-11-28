Atletiko Madrid je bio u teškom momentu nakon poraza od Bajerna i Barselone u razmaku od samo pet dana pred reprezentativnu pauzu, ali se konsolidovao, pokazao karakter, i vratio se na pobednički kolosek. Pobedom u Elčeu Jorgandžije su ponovo razdvojile Barselonu i Real Madrid na tabeli, uz činjenicu da imaju utakmicu više u odnosu na najveće konkurente, a sve to pred gostovanje Kataloncima u srdu na Nou Kampu - 3:2 (3:1).

Delovalo je da će pobeda ekipe Dijega Simeonea biti lagana i ubedljiva, s obzirom na to da su gosti već u sedmom minutu vodili sa 2:0, ali je bilo prilično teško. Elče je dva puta spuštao zaostatak na jedan gol i u završinici pokušavao da dođe do boda, ali nije uspeo. Ipak, zahvaljujući MOZZART RELAXU oni koji su igrali keca mogli su da budu potpuno spokojni.