Samo pobeda, samo to će se pamtiti. Sve ostalo što je Partizan uradio na utakmici protiv Radničkog iz Niša, pogotovo u drugom poluvremenu u kom maltene nije postojao na terenu je za duboku analizu. Mada, koliko se puta čuje to "dubinska analiza", pa se ništa ne promeni.

Imaće šta da kaže Aleksandar Stanojević svojim izabranicima, pogotovo što je u nekim delovima utakmica veću energiju emitovao on pored aut-linije nego igrači na terenu. I to je ono što najviše zabrinjava navijače, a sam Stanojević već ima dovoljno briga sa ovakvim igračkim kadrom.

"Promenljivo smo igrali. U nekim fazama dosta dobro, u nekim fazama bez takmičarskog duha, Kontrolisali smo utakmicu u prvom poluvremenu,. Generalno, protivnik nije imao šanse, osim iz kornera, neke situacije su imali. Opet, drugo poluvreme smo bili preplašeni, ali opet moram biti zadovoljan. Takmičili smo se ipak na kraju i nismo primili gol, što je važno", rekao je Stanojević za Arenu sport.