Stanojević: Ne znam da li igrači shvataju u kakvoj je Partizan poziciji?
Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 20:45
"Neverovatno je da ne poginu na terenu do poslednje sekunde", rekao je trener Partizana
Samo pobeda, samo to će se pamtiti. Sve ostalo što je Partizan uradio na utakmici protiv Radničkog iz Niša, pogotovo u drugom poluvremenu u kom maltene nije postojao na terenu je za duboku analizu. Mada, koliko se puta čuje to "dubinska analiza", pa se ništa ne promeni.
Imaće šta da kaže Aleksandar Stanojević svojim izabranicima, pogotovo što je u nekim delovima utakmica veću energiju emitovao on pored aut-linije nego igrači na terenu. I to je ono što najviše zabrinjava navijače, a sam Stanojević već ima dovoljno briga sa ovakvim igračkim kadrom.
"Promenljivo smo igrali. U nekim fazama dosta dobro, u nekim fazama bez takmičarskog duha, Kontrolisali smo utakmicu u prvom poluvremenu,. Generalno, protivnik nije imao šanse, osim iz kornera, neke situacije su imali. Opet, drugo poluvreme smo bili preplašeni, ali opet moram biti zadovoljan. Takmičili smo se ipak na kraju i nismo primili gol, što je važno", rekao je Stanojević za Arenu sport.
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Crveni alarm ni posle večerašnje utakmice nije prigušen, kako i da bude kad se Partizan nalazi u donjem delu tabele sa devet poraza od početka sezone.
"Nije, kako prigušen? Partizan na ovoj poziciji sa ovoliko poraza, to je više nego crveni alarm. Ja ne znam da li to igrači shvataju, ne shvataju. Ne znam, to je neverovatno da ne poginu na terenu do zadnje sekunde", dodao je trener crno-belih.
Njegov kolega sa druge strane, Nikola Drinčić nije imao šta da zameri ekipi koja je u drugom delu vodila glavnu reč na terenu i imala nekoliko dobrih situacija.
"Mislim da smo mi odigrali jednu sjajnu utakmicu i da nismo zaslužili da izgubimo. Čestitao bih mojim momcima i ekipi Partizana takođe. Nama preostaje još jedno kolo do kraja da završimo ovu polusezonu i nastavimo u nekom dobrom tempu", kratko je rekao Drinčić.