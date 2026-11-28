Tvrdo u Čempionšipu: Na devet od 10 utakmica došlo 0-2
Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 21:05
Samo Birmingem i Bolton (2:4) nisu razočarali navijače, drugačije nije ni moglo kada nije igrao nijedan od trojice srpskih fudbalera
Verovatno malo i zbog lošeg vremena, odnosno kiše koja je padala na većem delu Britanskog ostrva ove subote, ali gledali smo ove subote jedno od neefikasnijih kola u engleskom Čempionšipu. Na 10 mečeva današnjeg programa 18. kola ukupno je viđeno 15 pogodaka, ali na čak devet od 10 je došla igra 0-2. Odnosno, nisu pala više od dva gola.
Taj prosek je popravila utakmica između Birmingema i Boltona, na kojoj je bilo šest golova. Gosti su slavili sa 4:2 (1:1). Susreti Linkoln – Vulverhempton i Derbi – Votford su završeni nepomerenih mreža, a na još pet utakmica smo videli minimalne pobede.
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Da se malo našalimo, ali drugačije ni nije moglo kada ovog puta nismo videli na terenu nijednog srpskog fudbalera. Tek nedavno oporavljeni Mihajlo Ivanović je presedeo celu utakmicu na klupi u porazu njegovog Milvola kod kuće od Barnlija (0:1), dok su zbog povreda van protokola bili Marko Milovanović (Portsmut) i Mirko Topić (Norič).
Milovanovića muči povreda butinog mišića, a bez njega Portsmut je izgubio u Velsu od Reksama sa 0:1. Topić je pak tek nedavno počeo da trenira, posle teške povrede kolena zbog koje je pauzirao oko godinu dana, a Kanarinci su se sa gostovanja Prestonu vratili samo sa bodom – 1:1 (0:0).
13.00: (2,05) Svonsi (4,10) Kardif (3,10)
Na čak sedam od tih 10 utakmica nije bilo nijednog gola u prvom poluvremenu. U tih 45 minuta palo je samo četiri pogodaka. Za kladioce bilo je ovo teško popodne.
Nije pomoglo ni to što su viđena četiri crvena kartona. Dobili su ih Šon Meklaflin (Blekbern), Džejms Bidli (Birmingem), Kalvin Filips (Šefild Junajted) i Lisav Ejsat (Bristol Siti).
Priliku da poprave statistiku ovog kola engleske druge lige imaće Velšani u nedelju. Od 13 časova na programu je derbi između Svonsija i Kardifa.
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ČEMPIONŠIP – 18. KOLO
Subota
Blekbern – Čarlton 1:0 (0:0)
/Montgomeri 77/
Linkoln – Vulverhempton 0:0
Preston – Norič 1:1 (0:0)
/Burgzorg 74pen – Fild 86/
Birmingem – Bolton 2:4 (1:1)
/Klarer 8, Priske 56 – Iling Džunior 43, Rodriges 51, Ito 84, Lerd 90+4ag/
Derbi – Votford 0:0
Milvol – Barnli 0:1 (0:0)
/Banel 59/
KPR – Šefild Junajted 1:1 (0:1)
/Barel 69 – Bamford 2/
VBA – Bristol Siti 1:0 (0:0)
/Morgan 79/
Vest Hem – Stouk 1:0 (0:0)
/Mavropanos 71/
Reksam – Portsmut 1:0 (1:0)
/Dojl 8/
Nedelja
13.00: (2,05) Svonsi (4,10) Kardif (3,10)
***Kvote su podložne promenama