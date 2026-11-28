Da se malo našalimo, ali drugačije ni nije moglo kada ovog puta nismo videli na terenu nijednog srpskog fudbalera. Tek nedavno oporavljeni Mihajlo Ivanović je presedeo celu utakmicu na klupi u porazu njegovog Milvola kod kuće od Barnlija (0:1), dok su zbog povreda van protokola bili Marko Milovanović (Portsmut) i Mirko Topić (Norič).

Milovanovića muči povreda butinog mišića, a bez njega Portsmut je izgubio u Velsu od Reksama sa 0:1. Topić je pak tek nedavno počeo da trenira, posle teške povrede kolena zbog koje je pauzirao oko godinu dana, a Kanarinci su se sa gostovanja Prestonu vratili samo sa bodom – 1:1 (0:0).

13.00: (2,05) Svonsi (4,10) Kardif (3,10)

Na čak sedam od tih 10 utakmica nije bilo nijednog gola u prvom poluvremenu. U tih 45 minuta palo je samo četiri pogodaka. Za kladioce bilo je ovo teško popodne.

Nije pomoglo ni to što su viđena četiri crvena kartona. Dobili su ih Šon Meklaflin (Blekbern), Džejms Bidli (Birmingem), Kalvin Filips (Šefild Junajted) i Lisav Ejsat (Bristol Siti).

Priliku da poprave statistiku ovog kola engleske druge lige imaće Velšani u nedelju. Od 13 časova na programu je derbi između Svonsija i Kardifa.

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ČEMPIONŠIP – 18. KOLO

Subota

Blekbern – Čarlton 1:0 (0:0)

/Montgomeri 77/

Linkoln – Vulverhempton 0:0

Preston – Norič 1:1 (0:0)

/Burgzorg 74pen – Fild 86/

Birmingem – Bolton 2:4 (1:1)

/Klarer 8, Priske 56 – Iling Džunior 43, Rodriges 51, Ito 84, Lerd 90+4ag/

Derbi – Votford 0:0

Milvol – Barnli 0:1 (0:0)

/Banel 59/

KPR – Šefild Junajted 1:1 (0:1)

/Barel 69 – Bamford 2/

VBA – Bristol Siti 1:0 (0:0)

/Morgan 79/

Vest Hem – Stouk 1:0 (0:0)

/Mavropanos 71/

Reksam – Portsmut 1:0 (1:0)

/Dojl 8/

Nedelja

13.00: (2,05) Svonsi (4,10) Kardif (3,10)

***Kvote su podložne promenama