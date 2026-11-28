Ovog popodneva u Ipsviču plesala se samba! U centru pažnje bili su brazilski fudbaleri, budući da su se potpisali ispod tri od četiri današnja gola. Sva trojica u istom poluvremenu, što se ranije nije desilo nijednom u istoriji Premijer lige. Sve bolji Alison je na dodavanje Johana Manzambija doneo prednost gostima u 16. minutu, samo dva minuta kasnije Emerson opravdao epitet najskupljeg pojačanja u istoriji kluba i poravnao rezultat, da bi već u 26. njegov sunarodnik iz protivničkog tabora Žoao Gomes gostima doneo novo vođstvo snašavši se najbolje u gužvi pred protivničkim golom.

Na Portman Roudu je bio na dobrom putu da taj niz konačno prekine pošto je vodio u dva navrata. Ipak, Geri O'Nil je uoči utakmice tražio od svojih izabranika da promene mentalitet, što su oni i uradili. Vratili su se iz mrtvih i na kraju došli do boda, tek trećeg u poslednjih mesec i po dana.

Malo je falilo da Vila umalo izvede blickrig na isteku pola sata fudbala, kada je Džon Mekgin centaršutem uposlio Paua Toresa, ali je Kris Volton maestralnom intervencijom sa pet metara udaljenosti sprečio nokaut svog tima. I omogućio mu da se početkom drugog poluvremena još jednom vrati. I ovog popodneva fantastični Hulio Ensiso promešao je Alisona na levom krilu pre nego što je poslao nisku loptu na prvu stativu, a Lif Dejvis je snalažljivo ćušnuo glavom uz prvu stativu.

Levi bek domaćeg tima jedan je od zaslužnijih što Ipsvič nije upisao treći vezani poraz pošto je nekoliko minuta nakon svog pogotka sprečio jedan na drugoj strani, izblokiravši u poslednjem trenutku Alisona da uputi udarac u izglednoj šansi.

Najbliža pobedi Vila je bila u 66. minutu kada je Mekgin sa ivice kaznenog prostora zavio kiflu ka daljoj stativi. Mnogi su loptu tada videli u golu, ali je Volton vrhovima prstiju loptu sproveo tik pored gola...

Mogao je, doduše, i Ipsvič - za koji je svih 90 minuta odigrao srpski reprezentativac Saša Lukić - da ohladi rivala u samom finišu kada je Ensiso uputio nezgodan udarac sa oko 25 metara udaljenosti. Menjala je lopta pravac, lelujala, ali je Zajon Suzuki nekako uspeo da je ukroti.

Na kraju je Emeri i na 23. utakmici (15 pobeda, osam remija) protiv novajlija u ligi ostao neporažen, ali će mu to biti slaba uteha. Ostaće gorčina zbog utiska da je Vila trebalo da pobedi na Portman Roudu. A nije, i zato bi do kraja nedelje mogla da padne na 13. mesto. U ovom trenutku je 11. sa 15 bodova, dok Ipsvič ima samo tri manje.