Švabama izmiče Liga šampiona (VIDEO)
Vreme čitanja: 11min | sub. 28.11.26. | 20:57
Ajntraht odneo bod sa Nekar stadiona
Teško će Štutgart u ovom ritmu do Lige šampiona. A ni Ajntraht trenutno nije na nivou tima koji bi mogao da pretenduje na elitu. Konačnih 2:2 na Nekar stadionu, u suštini, ne odgovara ni jednima ni drugima, s tim da gosti iz Frankfurta možda mogu da budu zadovoljni, imajući u vidu tok utakmice, odnosno da su dva puta bili u zaostatku.
Jedan od ključnih detalja dogodio se u 19. minutu, kada je Deniz Undav sjajno uputio loptu u prazan prostor, Ermedin Demirović došao do lepte pre Robina Koha, pao posle duela sa njim, a sudija Saša Štegeman izvao crveni karton iz džepa. Delovalo je sasvim opravdano, pošto je iskusni štoper bio poslednji igrač odbrane Ajntrahta, međutim ubrzo će interevisati VAR soba - Štegeman je pogledao snimak i video da je Koh ipak startovao na loptu. Izvukli su se gosti u toj situaciji, ostali s 11 igrača na terenu, i zahvaljujući tome ostali konkurentni do kraja.
Izabrane vesti
Švabe su povele u 42. minutu pogotkom Griše Premela, na divan pas Demirovića. Njih dvojica potpuno su zamenili uloge u toj situaciji. Iskusni vezista završio je akciju manirom rasnog golgetera, dok je napadač Bosne i Hercegovine 'pakovao' s puno osećaja...
Da je ostalo 1:0 na poluvremenu šanse Štutgarta da dođe do celog plena bile bi značajno veće. Ovako, Ansgar Knauf je u drugom minutu nadoknade uz malo sreće izjednačio i oživeo Ajntraht.
Do drugog vođstva četa Sebastijana Henesa stigla je u 53. minutu. I ponovo je u ulozi asistenta bio napadač - ovoga puta Deniz Undav. Podigao je za štopera Luku Žakeza, a ovaj gađao glavom - 2:1.
I opet se domaćini nisu dugo radovali. Samo devet minuta kasnije Junus Ebnutalib zatresao je mrežu Denisa Zajmena na dodavanje Jonatana Burkarta.
Henesov sastav više je želeo ceo plen, makar je takav utisak ostavio u završnici utakmice. Ajntraht se zadovoljio bodom. Za Švabe sada idu dve lakše utakmice, Elverzberg i Union Berlin. Ajntraht ima ozbiljan izazov već tokom nedelje, igra u DFB kupu protiv Borusije Dortmund. Idućeg vikenda dolazim mu Verder.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan
💥💥💥💥💥
BUNDESLIGA – 11. KOLO
Petak
Verder - Menhengladbah 3:3 (1:1)
/Dinkči 38, 85, Filkrug 90+2 - Diks pen 27, Onora 46, 78/
Subota
Keln - Elverzberg 5:0 (3:0)
/Bilter 8, 39, 63, El Mala 16, 68/
Hamburger - Bajern Minhen 0:0
Majnc - Union Berlin 2:1 (0:1)
/Tic 85, Kasi 90+2 - Haberer 37/
Paderborn - Šalke 8:1 (2:0)
/Ter Horst 21, Marino 39, 45+4, 57, Tiges 55, Cajtler 73, Vidović 85pen, F. Gece 90+6 - Aušiš 59/
Štutgart - Ajntraht Frankfurt 2:2 (1:0)
/Premel 42, Žakez 53 - Knauf 45+2, Ebnutalib 62/
Nedelja
15.30: (2,65) Frajburg (3,70) RB Lajpcig (2,40) – MOZZART RELAX
17.30: (1,70) Hofenhajm (4,40) Augzburg (4,10) – MOZZART RELAX
19.30: (2,15) Borusija Dortmund (4,00) Bajer Leverkuzen (2,95) – MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama