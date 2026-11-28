Teško će Štutgart u ovom ritmu do Lige šampiona. A ni Ajntraht trenutno nije na nivou tima koji bi mogao da pretenduje na elitu. Konačnih 2:2 na Nekar stadionu, u suštini, ne odgovara ni jednima ni drugima, s tim da gosti iz Frankfurta možda mogu da budu zadovoljni, imajući u vidu tok utakmice, odnosno da su dva puta bili u zaostatku.

Jedan od ključnih detalja dogodio se u 19. minutu, kada je Deniz Undav sjajno uputio loptu u prazan prostor, Ermedin Demirović došao do lepte pre Robina Koha, pao posle duela sa njim, a sudija Saša Štegeman izvao crveni karton iz džepa. Delovalo je sasvim opravdano, pošto je iskusni štoper bio poslednji igrač odbrane Ajntrahta, međutim ubrzo će interevisati VAR soba - Štegeman je pogledao snimak i video da je Koh ipak startovao na loptu. Izvukli su se gosti u toj situaciji, ostali s 11 igrača na terenu, i zahvaljujući tome ostali konkurentni do kraja.