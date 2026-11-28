Kada je izgledalo da će se na odmor otići bez pogodaka, na scenu je stupio Filip Kostić . Srpski reprezentativac je u 30. minutu raspalio sa distance i preciznim, snažnim udarcem poslao loptu u ugao gola Jaspera Silesena . Bio je to pogodak koji je razbio početnu neizvesnost i otvorio put domaćinu ka trijumfu. To mu je drugi pogodak u dva uzastopna kola Eredivizije.

Samo šest minuta kasnije PSV je duplirao prednost. Strelac je bio Ruben van Bomel. Sin čuvenog holandskog veziste Marka, ujedno i najskuplje pojačanje u istoriji kluba iz Ajndhovena, pošto je pre dva leta plaćen gotovo 16.000.000 evra AZ Alkmaru, našao se u dobroj poziciji, a zatim sjajnim udarcem prebacio golmana gostiju i postavio 2:0. Domaćin je tako iz dva konkretna napada stekao veliku prednost, iako igra u prvom poluvremenu nije bila toliko ubedljiva.

Go Ahed, međutim, nije odustajao. Posle pauze je ponovo uspevao da stigne do opasnih situacija, a Matej Kovar je imao pune ruke posla. Češki čuvar mreže nekoliko puta je sjajno intervenisao i sprečio goste da se vrate u utakmicu. Njegove odbrane bile su posebno važne jer PSV nije uspevao da potpuno umiri ritam i zatvori sve prilaze svom golu.

Koliko je utakmica bila zahtevna za lidera govori i podatak da je Go Ahed u prvih 80 minuta imao više pokušaja ka golu od domaćina. Ipak, razlika u kvalitetu i realizaciji došla je do izražaja u završnici. U 82. minutu Van Bomel je drugim pogotkom na utakmici praktično otklonio sve dileme. Posle intervencije Silesena lopta se ponovo našla pred mladim napadačem PSV-a, koji je bio na pravom mestu i poslao je u mrežu. Tačku na ubedljivu pobedu stavio je Kilijan Sildilja u 90. minutu, kada je posle kornera i asistencije Ajonija Santosa postavio konačnih 4:0.

Van Bomel je posle pauze od gotovo kompletne sezone zbog teške povrede kolena uspeo da pronađe sjajnu formu. Već je na sedam golova - uključujući i ove protiv Go Ahed Iglsa - a takođe ima i šest ligaških asistencija! Sjajne partije u dresu Filipsovaca neće proći neopaženo kod rukovodilaca bogatijih evropskih klubova, to je sigurno.

EREDIVZIJA – 14. KOLO

Petak

Groningen – Vilem drugi 1:1 (0:1)

/Van Bergen 90+3 - Tvit 39/

Subota

Ekscelzior - Telstar 1:0 (0:0)

/Sliti 79/

PSV Ajndhoven - Go Ahed Igls 4:0 (2:0)

/Kostić 30, Van Bomel 36, 82, Sildilija 90/

21.00: (1,90) Kambur (4,20) Sparta (3,40)

Nedelja

12.15: (2,70) ADO Den Hag (3,70) Utreht (2,40)

14.30: (3,30) Fortuna Sitard (3,90) Herenven (2,00)

14.30: (2,40) Fajenord (3,80) Ajaks (2,60)

16.45: (4,70) Zvole (4,50) AZ Alkmar (1,60)

20.00: (3,60) NEC Najmehen (4,20) Tvente (1,85)

***kvote su podložne promenama