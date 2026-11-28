Igrao se 25. minut kada se krilni fudbaler crno-belih našao na pravom mestu da glavom u mrežu sprovede loptu koju mu je poslao razigrani Milan Vukotić , a koga su, u igri dva na dva, prethodno ispustili Kanute i Vidović , koji se na trenutak uspavao. Nije Čumić slavio iz pomenutih razloga, ali nije ni imalo šta da se slavi. Još jedno vrlo bledo izdanje Partizana pred praznim tribinama (dobro je ako je uopšte bilo i hiljadu ljudi), posebno u drugom poluvremenu, u kojem su gosti bili bolji rival i, generalno, što se makar utiska tiče, uzdignutog čela mogu da napuste Beograd ove večeri.

Ovaj Radnički neodoljivo podseća na skeč iz komedije Siniše Pavića “Nema problema” (pasionirani ljubitelji domaće kinematografije setiće ga se kao prvog filma u kojem se pojavljuje Lepa Brena). Ima tamo neki trener lokalnog fabričkog kluba Bućković, u čijoj taktici se još nije stiglo do faze napada i protivničkog gola. Opet je to bilo dosta korektno od strane gostiju u polju, vrlo požrtvovano u odbrani, ali Radnički nije dao gol ni najporoznijoj odbrani u novijoj (a i malo starijoj) istoriji Partuzana! Izuzev pokušaja Damjana Krajišnika u 44. minutu direktno iz kornera, Marko Milošević maltene nije imao posla u prvom poluvremenu. Čitave sezone Nišlije imaju porđajne muke da uopšte uđu u šansu, a da ne pričamo o neefikasnosti koja je frapantna. U drugom poluvremenu bile su dve, tri izuzetne šanse, ali opet bez realizacije.

Delom iz taktičkih razloga, ali u dobroj meri i prinudno, jer nije mogao da računa na nekoliko važnih igrača (Abas, Ivanović, Mustafa), Drinčić je promenio formaciju i na teremn poslao tim sa trojicom štopera, a bez ijednog klasičnog krila. Na drugoj strani, posle povrede se u postavu vratio Nikola Simić, nakon odrađenih kartona Milić i Vukotić, a Vukašin Đurđević se u startnoj postavi u prvenstvu pojavio prvi put još od onog, po ngega vrlo nesrećnog, večitog derbija.

Crno-beli su najpre napali preko Dembe Seka - u prva tri minuta dva opasna prodora, pa u sedmom udarac koji je izblikirao Mijailović i spasao već viđen pogodak. Vitas je ‘prebio’ pokretljivog Žea, kojeg je jurio po celom terenu kost u kost, ali mu je u 16. minutu Dušan Jovanović servirao veliku priliku. Da, dobro ste pročitali, da je kojim slučajem Brazilac postigao pogodak udarcem sa 18 metara, umesto što mu je Kostić odbranio, bilo bi to ravno autogolu napadača gostiju, koji je dva puta u istoj akciji uspeo da izgubi loptu po klizavom terenu i tako napravi razliku u korist rivala.

Onda je Partizan poveo i mogao malo rasterećenije da igra, mada je do kraja prvog poluvremena imao još samo jednu veliku priliku, kada je Vukotić iznudio prekršaj Kanutea u zoni šuta, pa onda jako loše izveo slobodan udarac sa idealne pozicije. A, onda, u nastavku - ni toliko!

Mizerno drugo poluvreme Partizana. Bez ideje, bez neke posebne energije, samo su čekali da vreme prođe ako bi ikako mogli da sačuvaju stečenu minimalnu prednost. Znatno agilniji, ali opet u granicama svojih napadačkih limita, bili su gosti. Jedan pokušaj Izderića po zemlji sa distance, pravo u Miloševića, pa onda prilika opet posle kornera, kada je Krajišnik pronašao Milosavljevića na drugoj stativi, ali ovaj nije bio dovoljno precizan. Šansu utakmice propustio je Izderić u 73. minutu, kada mu je lopta stigla posle presinga njegovog tima, ali je on iz odlične pozicije šutirao iz sve snage - preko šprečke. Posle toga i jedan pokušaj Veličkovića, njegovom slabijom, levom nogom, koji je odbranio Milošević.

Da je Radnički izjednačio, ne bi bilo nimalo nezasluženo.

MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO

PARTIZAN – RADNIČKI NIŠ 1:0 (1:0)

/Čumić 25/

Beograd. Stadion Partizana.

Gledalaca: 1.000.

Sudija: Danilo Nikolić (Lovćenac).

Žuti kartoni: Že, Đurđević (Partizan), Zečević, Kanute, Kovačević (Radnički).

PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević 7 – Đurđević 6,5, Simić 6,5, Milić 6,5, Jurčević 6,5 – Baba 6 (od 74. Zeković), Miladinović 6,5 – Sek 6 (od 60. Zuabiru 6), Vukotić 7 (od 80. Aleksić), Čumić 7 (od 80. Kostić) – Že 5,5 (od 60. Kojzek 5,5).

RADNIČKI (3-4-1-2: Kostić 6,5 - Mijailović 7, Vitas 7, Zečević 6 (od 46. Jokić 6,5) – Veličković 5,5, Kanute 5 (od 72. Rošević), Krajišnik 6, Vidović 5 (od 46. Kovačević 5,5) - Milosavljević 6 - Izderić 6, Jovanović 5 (od 72. Borović).

Igrač utakmice: Uroš Vitas (Radnički) 7.

MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO

Petak

IMT - Mačva 2:1 (0:1)

/Tiendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/

Subota

Radnik - Vojvodina 1:2 (0:1)

/Spasić 89 - Mulahusejnović 15, Kolarević 68/

Čukarički - Mladost Lučani 3:1 (1:0)

/Sisoko 29, Maiga 70, Radonjić 90+2 - Meri 56/

Partizan - Radnički Niš 1:0 (1:0)

/Čumić 25/

Nedelja

15.30 (5.70) Novi Pazar (4.70) Crvena zvezda (1.50) MOZZART RELAX

17.00 (1.55) Železničar Pančevo (4.40) OFK Beograd Mozzart Bet (5.40) MOZZART RELAX

Ponedeljak

14.00 (4.50) Zemun (3.70) Radnički Kragujevac (1.75) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama