Đavolski dobar fudbal otreznio Italijane, bolji ide dalje

Azurima je odgovarao i bod u Briselu za prolaz dalje, ali ne može se reći da su kalkulisali. Jednostavno, bolja ekipa je pobedila u direktnom okršaju. Belgijanci su pre dva meseca relativno lako slavili u Rimu, a večeras još lakše iako su krenuli iz ranog deficita.

Manćini je nastavio sa sistemom rotacija, zadržao kompletnu odbrambenu petorku iz pobede nad Francuzima, ali je mnogo menjao u napadu. Fađoli, Pizili i Koleošo su možda bili prevelik zalogaj za ovakvu utakmicu. Iako je krenulo dobro po Azure…

Nakon što su Belgijanci zapretili iz prekida, Italija je otvorila kontru preko Kajodea koju je krunisao Frančesko Pio Espozito. U stilu Luke Tonija je pobegao belgijskim štoperima na prvu stativu i tamo sačekao dobar centaršut Brentfordovog beka.

Radost Azura je kratko trajala… Belgijanci su u 15. minutu izveli sjajnu akciju u kojoj su imali i sreće. Kastanj je spustio De Brujneov centaršut na nogu De Ketelareu koji je hteo da šutira, ali je upisao asistenciju za De Kojpera na drugoj stativi.

I krenula je belgijska oluja… Već u 26. minutu je bilo 3:1!

Preokret je doneo štoper Engoj pošto je pre toga Donaruma odbranio Meheleov šut glavom, a onda je Doku poput traktora prošao kroz italijansku odbranu i snažnim šutem matirao italijanskog golmana. Do kraja poluvremena je Donaruma uspeo da spreči potpuni debakl sjajnim odbranama nakon šuteva Dokua i De Brujnea.

Probao je Manćini izmenama na poluvremenu, uveo Dimarka i Dumbiju, ali nije bilo mnogo vajde. Belgijanci su nastavili gde su stali u prvom poluvremenu i dominirali. Prečka je zaustavila De Ketelareov pokušaj glavom, Donaruma još jedan De Brujneov šut, a Dijego Moreira je na kraju krunisao dobro poluvreme domaćih i iz kontre postavio konačan rezultat. Italijansku mizeriju je u nadoknadi vremena upotpunio promašen penal Espozita čiji udarac sa bele tačke je pročitao Lamens.

Belgija je očitala lekciju Italiji i u dva meča pokazala da je bolji rival. Iako su u prošlosti imali bolje igrače i jače timove, deluje da je smena generacija prošla bezbolno i da je budućnost mnogo svetlija nego što se mislilo. Odličan utisak su ostavili na prethodnom Mundijalu gde ih je uz mnogo sreće zaustavila Španija u četvrtfinalu, a u istom ritmu nastavljaju i kod novog selektora Marka van Bomela.

Tek trojica igrača (De Brujne, Mehele i Kastanj) iz večerašnjih startnih 11 imaju 30 ili više godina, a plejada mlađih igrača (Engoj, Lavija, Moreira…) koja nadolazi obećava da ćemo Belgijance i narednih godina gledati u vrhu evropskog i svetskog fudbala. Za početak, u četvrtfinalu Lige nacija.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Nedelja

GRUPA 1

Francuska - Turska 2:1 (0:0)

/Todžu 49 autogol, Krupi 80 - Bardakdži 90/

Belgija - Italija 4:1 (3:1)

/De Kojper 15, Engoj 22, Doku 26, Moreira 80 - F. Espozito 11/