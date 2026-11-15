Ni pojačanja ne pomažu Baskoniji protiv moćnog Reala

Nastavlja Real Madrid da dominira španskim prvenstvom, u kojem ni posle osmog kola ne zna za poraz. Očekivalo se da bi prvi evroligaški protivnik u domaćem prvenstvu mogao da pruži nešto ozbiljniji otpor lideru, ali je Kraljevski klub i na gostovanju Baskoniji pokazao zašto je trenutno nedodirljiv u domaćem šampionatu, slavivši rezultatom 98:84.

Iako su imali prednost domaćeg terena, Baskijci nisu uspeli ozbiljnije da zaprete gostima. Ni dolazak dvojice novih pojačanja nije bio dovoljan da se zaustavi zahuktali Real, mada su Rolands Šmits i Kenan Kamenjaš već na debiju pokazali da bi mogli mnogo da znače ekipi Velimira Perasovića u nastavku sezone.