Ni pojačanja ne pomažu Baskoniji protiv moćnog Reala
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 21:07
Kamenjaš i Šmits ostavili dobar utisak na debiju, ali Kraljevski klub nastavio pobednički niz u španskom prvenstvu - 98:84
Nastavlja Real Madrid da dominira španskim prvenstvom, u kojem ni posle osmog kola ne zna za poraz. Očekivalo se da bi prvi evroligaški protivnik u domaćem prvenstvu mogao da pruži nešto ozbiljniji otpor lideru, ali je Kraljevski klub i na gostovanju Baskoniji pokazao zašto je trenutno nedodirljiv u domaćem šampionatu, slavivši rezultatom 98:84.
Iako su imali prednost domaćeg terena, Baskijci nisu uspeli ozbiljnije da zaprete gostima. Ni dolazak dvojice novih pojačanja nije bio dovoljan da se zaustavi zahuktali Real, mada su Rolands Šmits i Kenan Kamenjaš već na debiju pokazali da bi mogli mnogo da znače ekipi Velimira Perasovića u nastavku sezone.
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Posebno se istakao Kamenjaš, koji je prvi nastup u novom dresu završio sa 15 poena i osam skokova. Dobar utisak ostavio je i letonski košarkaš, koji je ubacio 11 poena i uhvatio pet lopti.
A šta tek reći za Real? U jednom trenutku činilo se da bi brojni kadrovski problemi mogli skupo da koštaju ekipu Pedra Martineza i prekinu njen pobednički niz. Ipak, Madriđani su nastavili da melju protivnike. Jeste ih Panatinaikos savladao posle produžetka, ali su na preostala tri poslednja meča rutinski slavili.
Već na poluvremenu mogli su da imaju dvocifrenu prednost, ali je Di Džej Stjuart sa linije slobodnih bacanja smanjio zaostatak domaćina na osam poena (39:47). Ipak, za razliku od pojedinih prethodnih utakmica, Real ovoga puta nije dozvolio ozbiljniji pad u igri, pa Baskonija nije uspela da uhvati priključak.
Naprotiv, gosti su u nastavku dodatno podigli ritam i u jednom trenutku stigli do čak 23 poena prednosti. Tek u završnici, zahvaljujući dobrim minutima Dejmiona Boa koji je meč završio sa 12 poena, Baskijci su uspeli da ublaže poraz i smanje razliku na konačnih 14 poena.
U timu Pedra Martineza trojica košarkaša podelila su epitet najboljeg strelca. Teo Maledon, Andres Feliz i Dejmijan Džons postigli su po 18 poena i predvodili Kraljevski klub do osme uzastopne pobede u španskom prvenstvu.