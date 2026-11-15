"Orlovi" da kažu hvala Lovru Majeru i Francuzima: Česi i Turci čekirali karte za B diviziju

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MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan

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Pored "Vatrenih", žargonski rečeno ispoštovali su nas i Francuzi, koji su identičnim rezultatom (2:1) slavili u Bordou protiv Turske. Četa Sergena Jalčina tako je, uz Češku, praktično čekirala kartu za ispadanje iz elitnog društva jer su završili takmičenje sa svih šest poraza i gol razliku 4:15. Česi su takođe u debelom minusu, sa 3:14.

Srbija, na drugoj strani, trenutno ima takođe nulu na svom kontu, ali i gol-razliku 4:11 i gotovo izvesno će se plasirati u baraž ako ne doživi katastrofalan poraz od Grčke.

Duel između Hrvatske i Češke imao je čudan tok. Gotovo sve vredno pomena dogodilo se na početku i na kraju meča, dok se između udenulo 80-ak minuta prilične uspavanke na obe strane. Iako im je opstanak delom zavisio i od večerašnje utakmice, izabranici Santija Denije nisu pokazali gotovo ništa. Bledo, beskrvno i bez ideje kako da ugroze Livakovića, gosti su od starta prepustili inicijativu "šahovničarima" i za to bili kažnjeni praktično iz prvog napada na meču. Beljo se sjajno snašao u drugom minutu, promešao odbranu Češke u svega nekoliko dodira i servirao savršenu asistenciju neuništivom Ivanu Perišiću za 1:0.

Premda za klasu ili dve bolji od večerašnjeg rivala, igrači Slavena Bilića nisu uspevali da materijalizuju tu razliku. Najbliži golu bio je upravo Beljo, ali je njegov lucidni pokušaj da iz peterca duplira prednost iako okružen nekolicinom rivala, završio odbranom češkog golmana.

Usledili su dugi minuti bez ikakvih konkretnijih prilika na obe strane, ali je minimalno vođstvo ostavljalo prostora za eventualna uzbuđenja i kasniju dramu. To će se na kraju i dogoditi zahvaljući Hložeku, koji je pravio niotkuda jedan odbitak u protivničkom šesnaestercu majstorski pospremio iza Livakovića.

Nije Veljku Paunoviću sigurno bilo prijatno u tim trenucima, jer je eventualni remi u Osijeku otežavao posao Srbiji protiv Grčke. Strepnja je, srećom, trajala nepuna tri minuta, kada je Lovro Majer još jednom potvrdio klasu i matirao Čehe.

Meč u Bordou, kako rekosmo, završen je takođe 2:1 u korist domaćina, ali je za razliku od onog obilovao šansama, uzbuđenjima i svim onim što savremeni fudbal treba da pruži. Tursku je od težeg poraza sačuvao večeras fantastični Berke Ozer, inače golman Lila, koji je "Trikolorima" skinuo nekoliko čistih zicera. Krenuo je s Barkolom, nastavio s Embapeom, a onda paradom sprečio i već viđen Oliseov evrogol.

Izazov je prihvatio i njegov francuski kolega, Majk Manjan, koji je izvrsno reagovao u situaciji jedan na jedan. Manjan je kasnije morao da napusti teren zbog povrede prilikom jednog istrčavanja i nezgodnog sudara s Gulom.

Tim Zinedina Zidana, koji je tražio iskupljenje za šokantan poraz od Italije, konačno je probio bedem gostiju posle uigranog prekida. Šerki je izveo korner s leve strane, Rabio je na prvoj stativi samo bocnuo loptu i prebacio do Barkole za 1:0 (mada je gol zvanično upisan kao autogol Tupčua).

Turci su uzvratili preko svog bisera Arde Gulera, ali mu je gol ipak poništen zbog ofsajda u začetku akcije. Vezista Real Madrida nije odustajao, zadavao je mnogo muka odbrani Francuske, ali je Žake uprkos "vrtešci" u koju ga je ubacio sam Guler, na kraju ipak uspeo da ga izblokira u odsudnom trenutku.

Embape je, na drugoj strani, i dalje bezuspešno pokušavao da se upiše u strelce, ali ono što nije uspelo njemu jeste Krupiju u 80. minutu posle izvrsnog duplog pasa sa Šerkijem. Bardakči je pogotkom u poslednjem minutu samo ublažio neizbežan poraz.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Nedelja

GRUPA 1

Francuska - Turska 2:1 (0:0)

/Todžu 49 autogol, Krupi 80 - Bardakdži 90/

Belgija - Italija 4:1 (3:1)

/De Kojper 15, Engoj 22, Doku 26, Moreira 80 - F. Espozito 11/