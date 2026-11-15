Pobeda u znaku Lebrona Džejmsa! Prestignut Kid na večnoj listi asistenata
Vreme čitanja: 3min | ned. 15.11.26. | 21:51
Sa 12.092 asistencije, ispred njega su ostali samo Kris Pol i Džon Stokton
Nastavlja Filadelfija da drži korak sa najboljim ekipama Istočne konferencije! Siksersi su pred svojim navijačima upisali novu pobedu, pošto su rezultatom 131:124 savladali Indijanu, koja i dalje čeka povratak Tajrisa Halibartona. Poraz od Bostona nakratko ih je udaljio od samog vrha, ali su se trijumfom nad Pejsersima učvrstili na pobedničkom koloseku i nastavili poteru za Seltiksima, koji imaju jedan poraz manje.
Ipak, više od same pobede odjeknuo je novi istorijski podvig Lebrona Džejmsa, koji je nastavio da juri rekorde NBA lige. Najbolji strelac u istoriji takmičenja ovog puta dospeo je u centar pažnje zahvaljujući asistencijama, pošto je prestigavši legendarnog Džejsona Kida i zauzeo treće mesto na večnoj listi. Ispred njega sada su samo Džon Stokton i Kris Pol.
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Sa 11 asistencija protiv Indijane, Džejms je stigao do brojke od 12.092 i iza sebe ostavio Kida, koji je karijeru završio sa 12.091. Sledeća meta mu je Kris Pol, koji na drugom mestu ima 12.552 asistencije, pa će Lebronu za njegovo prestizanje biti potrebna još 461. Ipak, neprikosnoveni Džon Stokton i dalje je daleko ispred svih sa 15.806 asistencija.
U Filadelfiju je Indijana stigla sa dve vezane pobede, što joj je pošlo za rukom prvi put ove sezone. Nakon Vašingtona, Pejsersi su uspeli da pobede i aktuelnog šampiona Njujork, pa su i protiv Siksersa od starta pokazali da neće biti lak plen.
Gosti su iskoristili probleme domaćina pod košem, koji je nastupio bez Džoela Embida, i prvu četvrtinu rešili u svoju korist rezultatom 35:29. U jednom trenutku imali su i devet poena prednosti, ali je Filadelfija do odlaska na veliki odmor uspela da preokrene i na pauzu ode sa minimalnim vođstvom (58:57).
Ipak, ono što nisu uspeli u prvom poluvremenu, Siksersi su nadoknadili u nastavku. Potpuno su preuzeli kontrolu nad utakmicom, a raspoloženi Džejms i Tajris Maksi predvodili su domaćina do dvocifrene prednosti pred odlučujućih 12 minuta. U jednom trenutku Filadelfija je pobegla na 15 poena razlike i činilo se da je pitanje pobednika rešeno.
Međutim, Indijana nije nameravala da se preda bez borbe, pa je u završnici uspela da priđe na samo četiri poena zaostatka. Ipak, snage za potpuni preokret nije bilo, a domaćin je sačuvao prednost i stigao do 11. pobede u sezoni.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džejlen Braun sa 31 poenom, dok je Tajris Maksi dodao 27. Lebron je utakmicu završio sa 15 poena, šest skokova i 11 asistencija. Na drugoj strani istakao se Paskal Sijakam sa 31 poenom, ali ni njegovo odlično izdanje nije bilo dovoljno da Pejsersi produže pobednički niz.
NBA (nedelja na ponedeljak)
Filadelfija - Indijana 131:124
/Braun 31 - Sijakam 31/
Finiks - Los Anđeles Lejkers (u toku)
Los Anđeles Klipers - Šarlot (u toku)
(11,00) Juta - San Antonio (1,05)
(3,20) Toronto - Njujork (1,45)
(3,70) Vašington - Hjuston (1,35)
(4,10) Milvoki - Atlanta (1,30)