Pobeda u znaku Lebrona Džejmsa! Prestignut Kid na večnoj listi asistenata

Ipak, više od same pobede odjeknuo je novi istorijski podvig Lebrona Džejmsa , koji je nastavio da juri rekorde NBA lige. Najbolji strelac u istoriji takmičenja ovog puta dospeo je u centar pažnje zahvaljujući asistencijama, pošto je prestigavši legendarnog Džejsona Kida i zauzeo treće mesto na večnoj listi. Ispred njega sada su samo Džon Stokton i Kris Pol .

Nastavlja Filadelfija da drži korak sa najboljim ekipama Istočne konferencije! Siksersi su pred svojim navijačima upisali novu pobedu, pošto su rezultatom 131:124 savladali Indijanu, koja i dalje čeka povratak Tajrisa Halibartona . Poraz od Bostona nakratko ih je udaljio od samog vrha, ali su se trijumfom nad Pejsersima učvrstili na pobedničkom koloseku i nastavili poteru za Seltiksima, koji imaju jedan poraz manje.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Sa 11 asistencija protiv Indijane, Džejms je stigao do brojke od 12.092 i iza sebe ostavio Kida, koji je karijeru završio sa 12.091. Sledeća meta mu je Kris Pol, koji na drugom mestu ima 12.552 asistencije, pa će Lebronu za njegovo prestizanje biti potrebna još 461. Ipak, neprikosnoveni Džon Stokton i dalje je daleko ispred svih sa 15.806 asistencija.