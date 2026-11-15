Jedan kiks ga nije koštao, Šelton izašao na kraj sa Fisom

Duel dva velika prijatelja počeo je izjednačeno, sve dok se nije rastrčao Ben Šelton po terenu. Nije baš poznat Amerikanac kao neko ko tako lako lomi servis rivala, ali mu je protiv Fisa sve polazilo za rukom u prvom setu. Francuz je spasao čak četiri brejk lopte u trećem gemu, ali od tada se više nije upisivao na semafor jer je Šelton napravio dva brejka i vezao pet gemova do kraja. Mnogo grešaka Fisa, veoma loš procenat osvojenih poena na prvi servis i katastrofalan ritern, jednostavno nije mogao ništa protiv američkog tenisera sa takvom igrom.

Već u drugom setu se podigao. Sve je bilo daleko bolje, ukrotio je i Šeltona, koji je doneo jednu katastrofalnu odluku, koja ga je i koštala izgubljenog seta. Odlučio je da na prvu brejk loptu koju je imao Fis izađe na mrežu i da odigra servis-volej na drugom servisu, što nije baš bilo pametno. Fis koristi šansu i prolazi ga, pravi brejk, pa dolazi i do izjednačenja.

Međutim, i ta sreća mu je kratko trajala. Čim je počeo treći set, Šelton pravi rani brejk i dolazi brzinski do 3:0, a s obzirom kako je namestio ruku na servisu, jasno je bilo da će se Francuz teško vratiti u meč. Rutinski je Amerikanac održao brejk i došao do pobede.

Naredni meč igra protiv Rafaela Hodara, dok će sa Aleksanderom Zverevim odmeriti snage u poslednjem kolu.