Mitrović o suđenju: Momci rade pošten posao

Pokazala je Cedevita Olimpija zube u Beogradu. Odigrali su odličnu utakmicu, ali u završnici nisu imali snage protiv Crvene zvezde, koja je slavila u meču osmog kola ABA lige.

Posle utakmice, na konferenciji za medije je utiske izneo Zvezdan Mitrović.

"Čestitke Crvenoj zvezdi na pobedi. Interesantna utakmica je bila, lepa. Bez ikakvog potcenjivanja su igrali, videli ste u kom sastavu. Pružili smo dobar otpor od početka do kraja, iako smo bili u deficitu na skoku i u šutu za tri. Da biste dobili ekipu kao što je Zvezda morate da pogodite neke šuteve spolja, pogotovo ako su otvoreni. Momci su svi odigrali dobro, pokazali su mnogo, nisu se predavali. Na kraju malo grešaka samo", započeo je.