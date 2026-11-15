Mitrović o suđenju: Momci rade pošten posao
Vreme čitanja: 2min | ned. 15.11.26. | 21:05
"Kad vidite da se trude da nikog ne oštete, meni je to okej", kaže trener COL
Pokazala je Cedevita Olimpija zube u Beogradu. Odigrali su odličnu utakmicu, ali u završnici nisu imali snage protiv Crvene zvezde, koja je slavila u meču osmog kola ABA lige.
Posle utakmice, na konferenciji za medije je utiske izneo Zvezdan Mitrović.
"Čestitke Crvenoj zvezdi na pobedi. Interesantna utakmica je bila, lepa. Bez ikakvog potcenjivanja su igrali, videli ste u kom sastavu. Pružili smo dobar otpor od početka do kraja, iako smo bili u deficitu na skoku i u šutu za tri. Da biste dobili ekipu kao što je Zvezda morate da pogodite neke šuteve spolja, pogotovo ako su otvoreni. Momci su svi odigrali dobro, pokazali su mnogo, nisu se predavali. Na kraju malo grešaka samo", započeo je.
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Promenili su dosta igrača u odnosu na prošlu sezonu.
"Ne znam koliko pratite, mi ove godine iako smo promenili sastav jako kasno, mi sa našim budžetom da bismo potpisali igrača moramo im dati izlaz u Evroligu. Uspemo da napravimo neki sastav, ali evo do dana današnjeg nemamo kompletan sasatav. Imamo maler ozbiljan kada su povrede u pitanju. Plus to, plus nova ekipa, bez pravog treninga. Momci pružaju i bolje partije nego što sam očekivao".
Bilo je reči i o sudijama.
"Kad je kriterijum isti pa svi greše, ja sam za. Ne volim kad moje kolege krenu da se žale posle poraza. Ali ti momci su tu, rade pošteno posao. Ne može na jednu stranu da se greši a na drugu ne. Imamo najbolje sudije u Evropi, ove sa prostora bivše Jugoslavije. Kad vidite da se trude da nikog ne oštete, meni je to okej".
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Urban Kroflič odigrao je odlično i postigao je 18 poena.
"Dečko je odigrao fantastično, za ponos. To što je on danas grešio, on će to vratiti sutra puta deset. Mi se trudimo da prođemo drugi krug. Znate i sami naše mogućnosti, plus ove stvari sa povredama. Dobro momci rade, trude se, napredovaće iz dana u dan, ali tako je kako je", zaključio je.