Koloko posle debija u ABA ligi: Najvažnije je da se vratimo našem identitetu

Iako se često povlači paralela između izazova u elitnom evropskom rangu i regionalnih okršaja, činjenica je da ABA liga donosi specifičnu potrošnju i motivaciju kod svih rivala. " To su profesionalni igrači, naravno da očekuješ da svaka utakmica bude teška. Oni tačno znaju šta rade na terenu, imaju kvalitetan tim sa pojedincima koje dobro poznajem i koji poseduju ogroman kvalitet. Zbog toga svaki duel nosi težinu. ", smatra kamernuski centar.

Pred ekipom je sada novi evroligaški "dupli program" na gostujućem terenu – stanice su Milano i Barselona. Recept za te mečeve se, ipak, jasno nazire kroz analizu onoga što nije valjalo u prethodnom periodu.

"Očekujem istu stvar, izuzev toga što moramo da izađemo maksimalno čvrsto. Moramo da otputujemo tamo i da ispravimo sve ono što nije funkcionisalo u Madridu i na ovoj poslednjoj utakmici. Moramo da se vratimo onom prepoznatljivom odbrambenom identitetu koji smo imali pre otprilike nedelju dana. Što se tiče napada, siguran sam da ćemo pronaći rešenja, podeliti loptu i uključiti saigrače, tako da bi sve trebalo da bude dobro", kaže Kristijan Koloko.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Poraz u Madridu ostavio je traga, ali u profesionalnom sportu vreme za žaljenje ne postoji i fokus je, kako kaže Koloko, odmah prebačen na video-analizu i rad na treninzima.

"Sve je uticalo na nas, poraz je jednostavno poraz. Kada izgubiš utakmicu, moraš dobro da vidiš šta nije funkcionisalo i da iz toga izvučeš pouke kako bi bio bolji. Upravo zbog toga smo već dan posle tog meča odradili kvalitetan trening, pogledali snimke i okrenuli se sledećem izazovu – a to je duel sa Milanom."

Pored terenskih obaveza, izvesnu dozu pritiska na Koloka stvaraju i sitne administrativne prepreke sa vizom i pasošem, ali fokus igrača ostaje isključivo na parketu i terenu koji sledi.

"Iskreno, moram tek da vidim i rešim te detalje, ali verujem da će sve biti u redu", zaključio je Koloko.