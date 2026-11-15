Koloko posle debija u ABA ligi: Najvažnije je da se vratimo našem identitetu
Vreme čitanja: 3min | ned. 15.11.26. | 21:15
Centar crveno-belih Kristijan Koloko nije bio potpuno zadovoljan nakon pobede u svom prvom meču u ABA ligi
Košarkaši Crvene zvezde su posle teškog poraza u Madridu uspeli da upišu trijumf protiv Cedevita Olimpije u ABA ligi (94:83), a to je bio ujedno i debi za Kristijana Koloka u regionalnom takmičenju. Startni centar crveno-belih odigrao je 14 minuta i za to vreme upisao četiri poena, šest skokova, tri asistencije i čak četiri blokade.
Iako je ovo bio debi u ABA ligi, Koloko ne pravi razliku između takmičenja u kojima se igra.
"Iskreno, mislim da to uopšte nije važno – da li igraš u Evroligi ili u ABA ligi. Mislim da svaku utakmicu jednostavno moramo da shvatimo sa istim nivoom ozbiljnosti. Smatram da to danas nismo uradili na pravi način. Dobra stvar je što smo zabeležili pobedu, ali u sledećim mečevima moramo da obavimo mnogo bolji posao, da igramo čvršće i da uz maksimalan respekt pristupimo svakom protivniku", rekao je Koloko na početku svog razgovora sa medijima u miks zoni u hali "Aleksandar Nikolić".
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Iako se često povlači paralela između izazova u elitnom evropskom rangu i regionalnih okršaja, činjenica je da ABA liga donosi specifičnu potrošnju i motivaciju kod svih rivala.
"To su profesionalni igrači, naravno da očekuješ da svaka utakmica bude teška. Oni tačno znaju šta rade na terenu, imaju kvalitetan tim sa pojedincima koje dobro poznajem i koji poseduju ogroman kvalitet. Zbog toga svaki duel nosi težinu.", smatra kamernuski centar.
Pred ekipom je sada novi evroligaški "dupli program" na gostujućem terenu – stanice su Milano i Barselona. Recept za te mečeve se, ipak, jasno nazire kroz analizu onoga što nije valjalo u prethodnom periodu.
"Očekujem istu stvar, izuzev toga što moramo da izađemo maksimalno čvrsto. Moramo da otputujemo tamo i da ispravimo sve ono što nije funkcionisalo u Madridu i na ovoj poslednjoj utakmici. Moramo da se vratimo onom prepoznatljivom odbrambenom identitetu koji smo imali pre otprilike nedelju dana. Što se tiče napada, siguran sam da ćemo pronaći rešenja, podeliti loptu i uključiti saigrače, tako da bi sve trebalo da bude dobro", kaže Kristijan Koloko.
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Poraz u Madridu ostavio je traga, ali u profesionalnom sportu vreme za žaljenje ne postoji i fokus je, kako kaže Koloko, odmah prebačen na video-analizu i rad na treninzima.
"Sve je uticalo na nas, poraz je jednostavno poraz. Kada izgubiš utakmicu, moraš dobro da vidiš šta nije funkcionisalo i da iz toga izvučeš pouke kako bi bio bolji. Upravo zbog toga smo već dan posle tog meča odradili kvalitetan trening, pogledali snimke i okrenuli se sledećem izazovu – a to je duel sa Milanom."
Pored terenskih obaveza, izvesnu dozu pritiska na Koloka stvaraju i sitne administrativne prepreke sa vizom i pasošem, ali fokus igrača ostaje isključivo na parketu i terenu koji sledi.
"Iskreno, moram tek da vidim i rešim te detalje, ali verujem da će sve biti u redu", zaključio je Koloko.