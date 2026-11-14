Azarov posle godinu dana odigrao takmičarski meč za Gruziju

Drugu polovinu tih kvalifikacija Azarov je propustio. Potom je odigrao tri prijateljske utakmice tokom leta, sa Litvanijom (2:0), Rumunijom (1:1) i Bahreinom (2:0), ali tokom prvog prozora u Ligi nacija ponovo nije bio na spisku. Sve do ovog meča.

Ni ne čudi. Od početka sezone je imao problem sa povredom, pa slabo igra za Šahtjor. Odigrao je svega 144 minuta u prvenstvu Ukrajine i još 103 u nacionalnom kupu. Ligu šampiona je zasad gledao samo sa klupe. Da podsetimo, Šahtjor je tokom leta 2023. godine platio Crvenoj zvezdi 3.000.000 evra kako bi otkupio ugovor.

20.45: (2,60) Severna Irska (3,00) Ukrajina (2,95)

Inače, Azarov je protiv Mađarske zamenio na terenu tragičara utakmice. Dvali je u 73. minutu bio veoma nesrećan, posle kornera je loše procenio let lopte, ona ga je pogodila u rame i završila u golu Gruzije. Ubrzo posle toga je i zamenjen.

Azarov nije mogao ništa da uradi kod drugog pogotka Mađara. U 85. minutu su oni organizovali napad po suprotnoj strani u odnosu na njegovu, vezista Liverpula Dominik Soboslaj je uputio odličan centaršut, a na pravom mestu se našao napadač atinskog AEK-a Barnabas Varga.

Mađarska je ovom pobedom došla do 10. boda, a za plasman u A diviziju Lige nacija će se boriti sa Severnom Irskom u direktnom okršaju u utorak u Budimpešti.

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LIGA NACIJA (B DIVIZIJA) – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Petak

GRUPA 1

Škotska - Makedonija 2:1 (0:0)

/Mekgin 54, 74pen - Rastoder 57/

Slovenija - Švajcarska 0:0