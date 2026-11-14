Azarov posle godinu dana odigrao takmičarski meč za Gruziju
Vreme čitanja: 3min | sub. 14.11.26. | 20:09
Međutim, ni nekadašnji bek Crvene zvezde nije pomogao protiv Mađarske u Tbilisiju – 0:2 (0:0)
Fudbalska reprezentacija Gruzije je sada veoma blizu selidve u C diviziju Lige nacija. Izgubila je ove subote u 5. kolu grupe 2 pred svojim navijačima od Mađarske sa 0:2 (0:0), pa je sada prinuđena da kasnije večeras navija za Severnu Irsku protiv Ukrajine da bi uopšte ostala u igri za do poslednjeg kola.
Jedna od stvari koje su obeležile ovu utakmicu jeste povratak nekadašnjeg defanzivca Crvene zvezde Iraklija Azarova u nacionalni tim Gruzije. Zamenio je 24-godišnji bek Lašu Dvalija u 77. minutu, a ovo mu je bila prva takmičarska utakmica za reprezentaciju još od oktobra prošle godine i finiša utakmice sa Španijom (0:2) u kvalifikacijama za Mundijal.
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Drugu polovinu tih kvalifikacija Azarov je propustio. Potom je odigrao tri prijateljske utakmice tokom leta, sa Litvanijom (2:0), Rumunijom (1:1) i Bahreinom (2:0), ali tokom prvog prozora u Ligi nacija ponovo nije bio na spisku. Sve do ovog meča.
Ni ne čudi. Od početka sezone je imao problem sa povredom, pa slabo igra za Šahtjor. Odigrao je svega 144 minuta u prvenstvu Ukrajine i još 103 u nacionalnom kupu. Ligu šampiona je zasad gledao samo sa klupe. Da podsetimo, Šahtjor je tokom leta 2023. godine platio Crvenoj zvezdi 3.000.000 evra kako bi otkupio ugovor.
20.45: (2,60) Severna Irska (3,00) Ukrajina (2,95)
Inače, Azarov je protiv Mađarske zamenio na terenu tragičara utakmice. Dvali je u 73. minutu bio veoma nesrećan, posle kornera je loše procenio let lopte, ona ga je pogodila u rame i završila u golu Gruzije. Ubrzo posle toga je i zamenjen.
Azarov nije mogao ništa da uradi kod drugog pogotka Mađara. U 85. minutu su oni organizovali napad po suprotnoj strani u odnosu na njegovu, vezista Liverpula Dominik Soboslaj je uputio odličan centaršut, a na pravom mestu se našao napadač atinskog AEK-a Barnabas Varga.
Mađarska je ovom pobedom došla do 10. boda, a za plasman u A diviziju Lige nacija će se boriti sa Severnom Irskom u direktnom okršaju u utorak u Budimpešti.
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LIGA NACIJA (B DIVIZIJA) – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO
Petak
GRUPA 1
Škotska - Makedonija 2:1 (0:0)
/Mekgin 54, 74pen - Rastoder 57/
Slovenija - Švajcarska 0:0
Subota
GRUPA 2
Gruzija - Mađarska 0:2 (0:0)
/Dvali 73ag, Varga 85/
GRUPA 3
tzv. Kosovo - Izrael 0:0
20.45: (1,57) Austrija (4,20) Republika Irska (5,50) MOZZART RELAX
GRUPA 4
20.45: (3,90) Rumunija (3,80) Poljska (1,85)
20.45: (1,40) Švedska (5,00) Bosna i Hercegovina (7,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama