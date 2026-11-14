Kadeti kolo pre kraja završili posao, ali teži deo tek sledi...
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 18:13
Izabranici Radovana Krivokapića opravdali ulogu favorita protiv Andore i obezbedili plasman u drugi krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo
Prvi deo posla su obacili rutinski. Narodski rečeno sa pola snage. Kadetska reprezentacije Srbije kolo pre kraja prvog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo plasirala se u drugi, pošto je kao favorit opravdala ulogu favorita protiv Andore u utakmici odigranoj u Portugaliji - 4:0 (2:0).
Izabranici Radovana Krivokapića tako su posle dva kola obezbedili jedno od vodeća dva mesta u Grupi 6, jer su pre samo tri dana bez većih muka savladali i Bugarsku, pa će preostala utakmica sa domaćinom kvalifikacionog turnira za naše kadete biti rezultatski nevažna.
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Mada će okršaj sa Portugalcima poslužiti našim kadetima da se pripreme za ono što sledi na proleće. A očekuje ih znatno teži deo posla, budući da dve prvoplasirane reprezentacije odlaze u drugi krug kvalifikacije u kojem se 28 država razvrstava u sedam grupa od po četiri tima od kojih samo prvoplasirani odlazi na Evropsko prvenstvu koje se narednog leta održava u Letoniji.
Pitanje pobednika protiv Andore nije se postavljalo nijednog trenutka. Baš kao i protiv Bugarske, Krivokapićevi momci su u ranoj fazi, već od devetog minuta, došli do prednosti. Pogodio je centarfor Vojvodine Pavle Ilić.
Odatle je stvari u svoje ruke preuzeo krilni fudbaler Crvene zvezde Filip Lazović. Momak koji je načeo Bugare pre tri dana, u smiraj prvog poluvremena namestio je pogodak kolegi iz Partizana Pavlu Prijoviću, da bi se sredinom drugog dela i sam upisao u strelce, postavivši konačan rezultat. Pet minuta mrežu rivala zatresao je vezista Augzburga Miloš Ljuca...
U okršaju sa Andorom istakao se i centarfor Crvene zvezde Mihajlo Radović, koji se našao u ulozi asistenta kod trećeg odnosno četvrtog gola.
Srbija poslednju utakmicu prvog kruga kvalifikacija igra protiv Portugala za tri dana tačno u podne.
SRBIJA - ANDORA 4:0 (2:0)
/Ilić 9, Prijović 45, Ljuca 59, Lazović 64/
Fudbalski kamp u Oeirašu.
Sudija: Čikan Ajdin (Turska).
SRBIJA: Batinić (72. Malinovski), Žunić, Tomas, Cupara (64. Manović), Lazović (72. Tabački), Vasiljević, Kresoja (64. Milić), Ljuca, Prijović, Ilić, Radović (64. Radović).
Selektor: Radovan Krivokapić
ANDORA: Rodrigez, Nunjez, Sergueda, Pardeli, Soneje (69. Ojeda), Milan (87. Burilo), Huguet, Artigues, Ber (65. Ber), Trikas (87. Roka), Fernandez (65. Silva).
Selektor: Filipe Busto