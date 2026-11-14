Kadeti kolo pre kraja završili posao, ali teži deo tek sledi...

Mada će okršaj sa Portugalcima poslužiti našim kadetima da se pripreme za ono što sledi na proleće. A očekuje ih znatno teži deo posla, budući da dve prvoplasirane reprezentacije odlaze u drugi krug kvalifikacije u kojem se 28 država razvrstava u sedam grupa od po četiri tima od kojih samo prvoplasirani odlazi na Evropsko prvenstvu koje se narednog leta održava u Letoniji.

Pitanje pobednika protiv Andore nije se postavljalo nijednog trenutka. Baš kao i protiv Bugarske, Krivokapićevi momci su u ranoj fazi, već od devetog minuta, došli do prednosti. Pogodio je centarfor Vojvodine Pavle Ilić.

Odatle je stvari u svoje ruke preuzeo krilni fudbaler Crvene zvezde Filip Lazović. Momak koji je načeo Bugare pre tri dana, u smiraj prvog poluvremena namestio je pogodak kolegi iz Partizana Pavlu Prijoviću, da bi se sredinom drugog dela i sam upisao u strelce, postavivši konačan rezultat. Pet minuta mrežu rivala zatresao je vezista Augzburga Miloš Ljuca...

U okršaju sa Andorom istakao se i centarfor Crvene zvezde Mihajlo Radović, koji se našao u ulozi asistenta kod trećeg odnosno četvrtog gola.

Srbija poslednju utakmicu prvog kruga kvalifikacija igra protiv Portugala za tri dana tačno u podne.

SRBIJA - ANDORA 4:0 (2:0)

/Ilić 9, Prijović 45, Ljuca 59, Lazović 64/

Fudbalski kamp u Oeirašu.

Sudija: Čikan Ajdin (Turska).

SRBIJA: Batinić (72. Malinovski), Žunić, Tomas, Cupara (64. Manović), Lazović (72. Tabački), Vasiljević, Kresoja (64. Milić), Ljuca, Prijović, Ilić, Radović (64. Radović).

Selektor: Radovan Krivokapić

ANDORA: Rodrigez, Nunjez, Sergueda, Pardeli, Soneje (69. Ojeda), Milan (87. Burilo), Huguet, Artigues, Ber (65. Ber), Trikas (87. Roka), Fernandez (65. Silva).

Selektor: Filipe Busto