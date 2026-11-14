Stanojević: Ne takmičimo se, nemamo disciplinu…

On je konkretno govorio o manjkavostima u igri crno-belih.

“Mislim da smo dobro igrali veći deo utakmice. Definitivno se ne takmičimo, moramo više da se takmičimo i u fazi odbrane i u fazi napada. Moramo za svaku situaciju da se borimo, da damo život kako se trenerski kaže. Mi se jednostavno ne takmičimo, mi igramo kao da je nebitno sve, kao da su sve revijalne utakmice, to je naš najveći problem. Jedno dobro prvo poluvreme, mislim da smo pokazali kvalitet, mislim da je egal utakmica bila, moglo je da ode na obe strane, kasnije je pao ritam sa naše strane”.

Apostrofirao je Stanojević da je izlazak Seka uzdrmao redove Partizana.

“Mi imamo kvalitet, videli ste. Igrači su to danas pokazali, Sek nam je mnogo nedostajao, njegov izlazak. Jednostavno, to je fokus, disciplina u igri, nemate disciplinu u igri, da lako neke stvari ne rešavate, da ih ne branite životom. To je takmičenje, to ćemo da radimo na svakom treningu. Fudbal se igra za bodove, a mi ni danas ne bismo uzeli bodove iako smo bili egal”.

Povreda Demba Seka je jedan od utisaka Partizanove ekskurzije u Solunu.

“Ne znam, dobili smo informaciju da je zdrav, da je spreman, trenirao je normalno dva dana, želeo je da igra, insistirao je da igra. Malo smo razočarani da mu se obnovi povreda, to je neozbiljno, ali sačekaćemo ponedeljak da vidimo snimak”.