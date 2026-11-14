Stanojević: Ne takmičimo se, nemamo disciplinu…
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 19:24
“Ali imamo kvalitet. Neozbiljno je da Sek obnovi povredu”, poručio trener crno-belih posle poraza u Solunu
Fudbal nije bio u prvom planu, fokus je bio na bratskoj atmosferi na tribinama Tumbe. Međutim, trener Partizana Aleksandar Stanojević nije bio zadovoljan viđenim u duelu sa jednim od najboljih grečkih klubova,PAOK-om. Klub iz Humske je na kraju potpisao kapitulaciju, iako je u većem delu meča bio konkuretan.
Prema Stanojevićevim rečima crno-beli nisu bili dovoljno takmičarski nastrojeni, niti su imali dovoljno discipline da bi parirali PAOK-u.
“Prvo gledate rezultat, ali ajde da kažemo stvarno je atmosfera... Ovo je za mene nešto neverovatno, osećaj neverovatan, ovakva emocija navijača naših i njihovih, stvarno je bilo fantastično, čudan osećaj, specijalna emocija”, rekao je na početku razgovora za Telegraf Aleksandar Stanojević.
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On je konkretno govorio o manjkavostima u igri crno-belih.
“Mislim da smo dobro igrali veći deo utakmice. Definitivno se ne takmičimo, moramo više da se takmičimo i u fazi odbrane i u fazi napada. Moramo za svaku situaciju da se borimo, da damo život kako se trenerski kaže. Mi se jednostavno ne takmičimo, mi igramo kao da je nebitno sve, kao da su sve revijalne utakmice, to je naš najveći problem. Jedno dobro prvo poluvreme, mislim da smo pokazali kvalitet, mislim da je egal utakmica bila, moglo je da ode na obe strane, kasnije je pao ritam sa naše strane”.
Apostrofirao je Stanojević da je izlazak Seka uzdrmao redove Partizana.
“Mi imamo kvalitet, videli ste. Igrači su to danas pokazali, Sek nam je mnogo nedostajao, njegov izlazak. Jednostavno, to je fokus, disciplina u igri, nemate disciplinu u igri, da lako neke stvari ne rešavate, da ih ne branite životom. To je takmičenje, to ćemo da radimo na svakom treningu. Fudbal se igra za bodove, a mi ni danas ne bismo uzeli bodove iako smo bili egal”.
Povreda Demba Seka je jedan od utisaka Partizanove ekskurzije u Solunu.
“Ne znam, dobili smo informaciju da je zdrav, da je spreman, trenirao je normalno dva dana, želeo je da igra, insistirao je da igra. Malo smo razočarani da mu se obnovi povreda, to je neozbiljno, ali sačekaćemo ponedeljak da vidimo snimak”.