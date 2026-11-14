U Čačku se slavila stogodišnjica Borca, Loznica mu poklonila gol pa ga nadigrala

Navijači Borca su tokom čitavog meča bili raspevani, a u dva navrata su se našli u centru pažnje. Najpre su istakli transparente u 26. minutu – odabranom baš zato što je Borac osnovan 1926. godine, a potom su u 54. minutu na kratko prekinuli meč zbog bakljade. Ipak, to nije pomoglo previše momcima u crveno-belim dresovima, jer objektivno su gosti bili bliži pobedi.

Uprkos tome što je Borac rano stigao do vođstva... Fudbaleri Loznice nisu došli praznih ruku u Čačak, u u 9. minutu su poklonili domaćinu gol za rođendan.

16.00: (1,20) TSC Bačka Topola (6,25) Jedinstvo Ub (12,0)

Konkretno, golman Nikola Lakić i Aleksa Vidić, koji su loše iskomunicirali tokom kornera Borca. Gađao je Mihajlo Spasojević prvu stativu, tamo su se Lakić i Vidić sudarili u situaciji kada su obojica mogli da intervenišu bez problema. Lopta se odbila preko Stefana Đurića do Predraga Popadića, koji je spretno reagovao i prosledio je u mrežu.

Međutim, to je dugo bila jedina konkretna stvar koju je Borac napravio. Žestoko mu je nedostajao kapiten Milan Jevtović, najbolji fudbaler tima ove sezone i drugi strelac lige sa osam golova. Nekadašnji vezista Crvene zvezde je pre nedelju dana završio meč sa Voždovcem (1:0) već na poluvremenu, a sada uopšte nije bio u protokolu i to se osetilo. Jer, uprkos vrlo dobroj podršci navijača, Borac je odigrao jedan od najlošijih mečeva od početka sezone.

Uticalo je verovatno na to i činjenica da je Loznica ekspresno nadoknadila zaostatak. Već u 14. minutu je snažni Miloje Jelenić izdržao čvrst duel sa Đurićem. Potom je Milan Ilić uputio centaršut sa desnog krila, a Aleksandar Katanić se lepo bacio i glavom prikucao loptu za 1:1.

Vrlo brzo je umalo došlo i do preokreta. Srećom po Čačane Popadić se dobro kretao posle centaršuta sa levog krila i glavom je skinuo loptu Kataniću, koji bi u suprotnom imao zicer. Nešto kasnije je Mihajlo Spasojević napravio veliki kiks ispred gola Čačana, dodao je Kataniću loptu u noge, ali napadač Loznice je za malo bio neprecizan.

Još jedan veliki problem za Nemanju Krtolicu bila je povreda golmana Nikole Petrića, koji je morao da napusti teren u 35. minutu. Zamenio ga je Filip Stanić, a već u 41. minutu je morao da vadi kestenje iz vatre. Spretnom reakcijom je zaustavio šut Milana Ilića, koji je prethodno sjajno istrčao kontranapad.

U nastavku je porasla nervoza na terenu. Bilo je više faulova, kartona, pa još i sa izmenama igra se mnogo više seckala. To je više prijalo Borcu, koji se konsolidovao i napravio nekoliko dobrih šansi.

Doduše, najkonkretniju u tom delu meča je propustio gostujući igrač Strahinja Čarapić u 62. minutu. Ilić je prihvatio loptu u šesnaestercu, pravovremeno je proigrao Čarapića koji se ubacivao sa desnog krila, ali lopta je posle šuta proletela pored leve stative.

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U finišu meča su obe ekipe napale sa više igrača, kako bi došli do celog plena. I to nam je donelo šanse ispred oba gola. S jedne je Stefan Đurić u 89. minutu propustio priliku, istakao se posle njegovog šuta sa ivice šesnaesterca Nikola Lakić. Praktično već u sledećem napadu dobru priliku je sa druge strane propustio rezervista Danilo Pantić, šutirao je iz okreta pored gola.

Na kraju su ipak obe ekipe morale da se zadovolje sa po bodom, a taj ishod bi mogao da nam do kraja ove nedelje donese i novog lidera Mozzart Bet Prve lige. Jer, Javor u nedelju u okviru 18. kola gostuje OFK Vršcu, a TSC dočekuje Jedinstvo iz Uba. Oba tima bi pobedama preskočila Borac na tabeli, jer iako bi se bodovno izjednačili Čačani imaju najlošiju gol-razliku.

S druge strane, Loznici je ovo bio peti uzastopni prvenstveni meč bez pobede (tri remija i dva poraza), pa su zeleno-beli sada 10. na tabeli sa 21 bodova, četiri manje od Proletera 023 koji trenutno zauzima poslednje mesto koje vodi u plej-of.

BORAC 1926 – LOZNICA 1:1 (1:1)

/Popadić 9 – Katanić 14/

Stadion: Gradski (Čačak)

Sudija: Lazar Pršić

Žuti kartoni: Janković, Jusuf (Borac), Purtić, Trajkovski, Ćirković, Vidić (Loznica)

Borac 1926: Petrić (od 35. Stanić), Janković, Desančić, Jusuf (od 90+3 Adamu), Majstorović (od 90+3 Alempijević), Đurić, Nikić, Popadić, Spasojević (od 76. V. Ilić), Vidović, Mijić (od 76. Kilibarda)

Loznica: Lakić, M. Ilić, Ahčin (od 90+3 Matić), Ćirković (od 84. Pantić), Katanić (od 56. Bakić), Trajkovski, Čarapić (od 90+3 Hamadu), Jelenić, Vidić, Krstić, Purtić

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 18. KOLO

Petak

Dubočica - Proleter 023 1:4 (0:2)

/Pavlović 80 - Stanković 24, 37, 64, Savanović 69/

Subota

Teleoptik – Spartak 2:0 (0:0)

/Makević 51, 85 pen/

Borac 1926 - Loznica 1:1 (1:1)

/Popadić 9 – Katanić 14/

Nedelja

13.00: (2,95) OFK Vršac (3,30) Javor (2,25)

16.00: (2,70) Metalac (3,15) Napredak (2,50)

16.00: (1,20) TSC Bačka Topola (6,25) Jedinstvo Ub (12,0)

Ponedeljak

13.00: Bor 1919 - Smederevo

13.00: (2,50) Grafičar (3,30) Voždovac (2,60)

***Kvote su podložne promenama