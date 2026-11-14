Oborismo rekord star skoro 100 godina, još iz Kraljevine Jugoslavije... Paunović na 18,1 odsto

I koliko god da je drugih 45 minuta u Ajndhovenu probudilo nadu da Srbija može da se nosi sa najvećim selekcijama – koje, uzgred budi rečeno (dakle, ni Holandija ni Nemačka) ipak nisu premijum kategorija, poput Španije, Engleske ili Francuske – usledilo je bolno otrežnjenje; otrežnjenje što možda menja i način razmišljanja.

Da nismo nivo Nemačke – čak ni ove nove, u povoju – znali smo i pre gostovanja u Minhenu - sinoć je samo pao štambilj na sertifikat koliko smo daleko evropske A produkcije.

Verovali smo da u duelima sa najboljima možemo da rastemo, da se razvijamo. Izgleda da to ne ide baš tako lako. I nije jednostavno. Da zanemarimo sav društveno-politički kontekst na koji su se mnogi pozivali pravdajući loš ambijent oko nacionalnog tima i Fudbalskog saveza Srbije, jasno je da ozbiljni problem postoje i na samom terenu. Jer gledajući samo dva poraza od Nemaca, suočili smo se sa 54 udarca ka našem golu (preko 120 u ovih pet mečeva), zbirnom xG blizu 7,50, odnosno skoro 90 kontakata protivničkih igrača s loptom u našem šesnaestercu?!

Stara je praksa u fudbalskim akademijama da najtalentovanija deca igraju protiv starijih, da tako stasavaju, bolje i brže sazrevaju, napreduju. Orlovi su u utakmicama sa Nemačkom izgledali kao petaci protiv osmaka. U našem slučaju, za našu (talentovanu, nadolazeću) decu, možda je bolje da ne idu tim putem. Koliko god bila zdrava težnja da se igra u najvišoj ligi, protiv najboljih ekipa, biće da prethodno mnogo toga treba da rešimo u sopstvenom dvorištu, da podvučemo neke crte, skockamo reprezentaciju na svim nivoima, uspostavimo zdrave mehanizme funkcionisanja krovne organizacije, postavimo realne ciljeve kroz samospoznaju očitih limita – koliko god to frazično i ofucano zvučalo - pa da tek onda uđemo ‘u ring’ sa onima što su to odavno uradili. U protivnom, novi početak gromovito najavljen dolaskom na klupu toliko čekanog Veljka Paunovića mogao bi da se završi pre nego što je zbilja i počeo. I to tako što ćemo mladog stručnjaka ‘potrošiti’ u rekordnom roku. A da smo na dobrom putu da to učinimo – jesmo. Tako kažu brojke, tako kaže matematika. Na kraju svih krajeva, njegova svetinja rezultat uvek i svakom presudi. I utisak i proces i sve dobre namere, ideje, po pravilu ostanu u zapećku nekakvih kasnijih retrospektiva.

U Paunovićevom slučaju rezultat je do sada poražavajući. To je fakat. I to je jedina adekvatna reč. Srbija je sinoć upisala sedmi poraz u nizu, čime je oborila negativan rekord još iz vremena Kraljevine Jugoslavije, što je bio na snazi skoro 100 godina. Tada smo, na prelazu iz 1931. u 1932. redom gubili od Turske (0:2), Bugarske (2:3), Poljske (3:6), Španije (1:2), Portugalije (2:3) i još jednom Poljske (0:3). S ovih sedam poraza (pet u Ligi nacija, plus od Meksika i Zelenortskih Ostrva u prijateljskim susretima), te ona dva od Španije (0:3) i Engleske (0:2), dolazimo do ukupno devet susreta na kojima su Orlovi pognutih glava napuštali teren pod komandom Veljka Paunovića. Pobede su upisane protiv Letonije (2:1) i Saudijske Arabije (2:1). Procenat uspešnosti – 18,1 odsto!