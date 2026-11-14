Oborismo rekord star skoro 100 godina, još iz Kraljevine Jugoslavije... Paunović na 18,1 odsto
Vreme čitanja: 4min | sub. 14.11.26. | 18:51
Da ne žalimo mi previše za A divizijom, to jest ako ne ostanemo u njoj
Da nismo nivo Nemačke – čak ni ove nove, u povoju – znali smo i pre gostovanja u Minhenu - sinoć je samo pao štambilj na sertifikat koliko smo daleko evropske A produkcije.
I koliko god da je drugih 45 minuta u Ajndhovenu probudilo nadu da Srbija može da se nosi sa najvećim selekcijama – koje, uzgred budi rečeno (dakle, ni Holandija ni Nemačka) ipak nisu premijum kategorija, poput Španije, Engleske ili Francuske – usledilo je bolno otrežnjenje; otrežnjenje što možda menja i način razmišljanja.
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Verovali smo da u duelima sa najboljima možemo da rastemo, da se razvijamo. Izgleda da to ne ide baš tako lako. I nije jednostavno. Da zanemarimo sav društveno-politički kontekst na koji su se mnogi pozivali pravdajući loš ambijent oko nacionalnog tima i Fudbalskog saveza Srbije, jasno je da ozbiljni problem postoje i na samom terenu. Jer gledajući samo dva poraza od Nemaca, suočili smo se sa 54 udarca ka našem golu (preko 120 u ovih pet mečeva), zbirnom xG blizu 7,50, odnosno skoro 90 kontakata protivničkih igrača s loptom u našem šesnaestercu?!
Stara je praksa u fudbalskim akademijama da najtalentovanija deca igraju protiv starijih, da tako stasavaju, bolje i brže sazrevaju, napreduju. Orlovi su u utakmicama sa Nemačkom izgledali kao petaci protiv osmaka. U našem slučaju, za našu (talentovanu, nadolazeću) decu, možda je bolje da ne idu tim putem. Koliko god bila zdrava težnja da se igra u najvišoj ligi, protiv najboljih ekipa, biće da prethodno mnogo toga treba da rešimo u sopstvenom dvorištu, da podvučemo neke crte, skockamo reprezentaciju na svim nivoima, uspostavimo zdrave mehanizme funkcionisanja krovne organizacije, postavimo realne ciljeve kroz samospoznaju očitih limita – koliko god to frazično i ofucano zvučalo - pa da tek onda uđemo ‘u ring’ sa onima što su to odavno uradili.
U protivnom, novi početak gromovito najavljen dolaskom na klupu toliko čekanog Veljka Paunovića mogao bi da se završi pre nego što je zbilja i počeo. I to tako što ćemo mladog stručnjaka ‘potrošiti’ u rekordnom roku. A da smo na dobrom putu da to učinimo – jesmo. Tako kažu brojke, tako kaže matematika. Na kraju svih krajeva, njegova svetinja rezultat uvek i svakom presudi. I utisak i proces i sve dobre namere, ideje, po pravilu ostanu u zapećku nekakvih kasnijih retrospektiva.
U Paunovićevom slučaju rezultat je do sada poražavajući. To je fakat. I to je jedina adekvatna reč. Srbija je sinoć upisala sedmi poraz u nizu, čime je oborila negativan rekord još iz vremena Kraljevine Jugoslavije, što je bio na snazi skoro 100 godina. Tada smo, na prelazu iz 1931. u 1932. redom gubili od Turske (0:2), Bugarske (2:3), Poljske (3:6), Španije (1:2), Portugalije (2:3) i još jednom Poljske (0:3).
S ovih sedam poraza (pet u Ligi nacija, plus od Meksika i Zelenortskih Ostrva u prijateljskim susretima), te ona dva od Španije (0:3) i Engleske (0:2), dolazimo do ukupno devet susreta na kojima su Orlovi pognutih glava napuštali teren pod komandom Veljka Paunovića. Pobede su upisane protiv Letonije (2:1) i Saudijske Arabije (2:1).
Procenat uspešnosti – 18,1 odsto!
Bacili smo pogled dvadesetak godina unazad, prečešljali mandate ostalih selektora (sa 10+ mečeva na klupi), pozabavili se još malo matematičkim operacijama, i došli do podatka da niko nije imao tako loš učinak. Štaviše, najslabiji do Paunovića bio je Siniša Mihajlović, čiji je procenat uspešnosti značajno veći – 43,8.
Po ovom parametru, od samostalnosti Srbije, Slavoljub Muslin je broj jedan sa 64,4 odsto, prati ga verovatno naš najvoljeniji selektor Radomir Antić sa 64,2, dok ispod 50 odsto, uz Pauna i Mihu, ide samo još Radovan Ćurčić.
E sad, treba reći da niko sa ove liste u prvih desetak utakmica nije imao ni izbliza moćne rivale kao Paunović. Pa ako ćemo do kraja otvoreno – ni slabiju reprezentaciju. A i takva mu je retko bila na okupu u najjačem sastavu. Ili gotovo nikada. No to iziskuje zaseban osvrt...
Opravdanje nekakvo, uteha nikakva.
Zaključak: Da ne žalimo mi previše za A divizijom, to jest ako ne ostanemo u njoj. Tamo ćemo (možda) kad budemo imali i temelj i krov.
SELEKTORI SRBIJE I NJIHOV PROCENAT USPEŠNOSTI
Havijer Klemente - 16 utakmica (7-7-2)
% uspešnosti: 58,3
Radomir Antić - 28 utakmica (17-3-8)
% uspešnosti: 64,2
Vladimir Petrović - 13 utakmica (6-3-5)
% uspešnosti: 53,8
Siniša Mihajlović - 19 utakmica (7-4-8)
% uspešnosti: 43,8
Radovan Ćurčić - 11 utakmica (5-0-6)
% uspešnosti: 45,4
Slavoljub Muslin - 15 utakmica (8-5-2)
% uspešnosti: 64,4
Mladen Krstajić - 19 utakmica (9-5-5)
% uspešnosti: 56,1
Ljubiša Tumbaković - 14 utakmica (6-5-3)
% uspešnosti: 54,7
Dragan Stojković - 55 utakmica (26-14-15)
% uspešnosti: 55,7
Veljko Paunović - 11 utakmica (2-0-9)
% uspešnosti: 18,1
NAPOMENA: U obzir su uzeti samo slelektori sa 10 i više utakmica na klupi