U Oslu juče pao sneg, danas Vels: Nusa vratio Norveškoj nadu, Haland potvrdio trijumf
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 20:21
Vikinzi se revanširali za poraz u Kardifu i vratili u trku za plej-of A divizije Lige nacija (3:1). Odluka pada u utorak protiv Danske
Norveška je konačno stavila tačku na crnu seriju od tri uzastopna poraza u Ligi nacija (dva od Portugala i jedan od Velsa) i uhvatila poslednji voz za eventualni plasman u četvrt-finale A divizije. Da bi se tamo i našli, biće im neophodan trijumf u utorak uveče, u direktnom duelu sa komšijama Dancima, s kojima trenutno dele drugo mesto na tabeli sa šest bodova (Danci tek treba da odigraju večerašnji duel s Portugalcima).
U Oslu, na terenu koji je do sinoć bio okovan snegom, Vikinzi su se revanširali Velšanima za poraz u Kardifu prošlog meseca i slavili zasluženu pobedu od 3:1. Posle prilično nesadržajnog prvog poluvremena, domaćini su konačno probili defanzivni bedem Velšana zaslugom Antonija Nuse. Ofanzivni vezista Lajpciga sjajno se snašao posle kornera s leve strane u 58. minutu, pokupio odbitak, odlično se zagradio i pogodio donji desni ugao za 1:0.
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Tim Stalea Solbakena od tog trenutka delovao je znatno rasterećenije i kao posledica takve promene usledio je najlepši potez na meču. Martin Edegor pokrenuo je kontru na svojoj polovini terena, pronašavši Nusu, koji je uposlio Erlinga Halanda, a napadač Sitija kao na tacni poslužio Andreasa Šjelderupa za 2:0. Brzo, jednostavno, efektno i gotovo sve iz prvog dodira s loptom.
Kreg Belami i njegovi momci nisu se, međutim, predavali, pa je u periodu od 70. do 78. minuta Vels stvorio tri odlične prilike. Porozna norveška odbrana ljuljala se pred naletima gostiju, ali je izvrsni golman Egil Selvik s dve odbrane odbio početne udare. Treći nalet je ipak bio koban. Precizno izveden dupli pas lansirao je rezervistu Dejvida Bruksa u situaciju oči-u-oči sa Selvikom, ovaj je rutinski samo "bocnuo" loptu i smanjio na 2:1.
Činilo se da idemo ka neizvesnoj završnici, ali je sve dileme otklonio Haland pogotkom s jedanaest metara nakon prekršaja nad Nusom, svojim četvrtim u pet mečeva Lige nacija. I Haland i Edegor imali su još po jednu dobru priliku da uvećaju prednost, ali je ostalo 3:1, što Norvežane ostavlja u trci za željenim plej-ofom.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO
Subota
GRUPA 4
Norveška - Vels 3:1 (0:0)
/Nusa 59, Šjelderup 68, Haland 88 pen - Bruks 79/