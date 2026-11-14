U Oslu juče pao sneg, danas Vels: Nusa vratio Norveškoj nadu, Haland potvrdio trijumf

Norveška je konačno stavila tačku na crnu seriju od tri uzastopna poraza u Ligi nacija (dva od Portugala i jedan od Velsa) i uhvatila poslednji voz za eventualni plasman u četvrt-finale A divizije. Da bi se tamo i našli, biće im neophodan trijumf u utorak uveče, u direktnom duelu sa komšijama Dancima, s kojima trenutno dele drugo mesto na tabeli sa šest bodova (Danci tek treba da odigraju večerašnji duel s Portugalcima).

U Oslu, na terenu koji je do sinoć bio okovan snegom, Vikinzi su se revanširali Velšanima za poraz u Kardifu prošlog meseca i slavili zasluženu pobedu od 3:1. Posle prilično nesadržajnog prvog poluvremena, domaćini su konačno probili defanzivni bedem Velšana zaslugom Antonija Nuse. Ofanzivni vezista Lajpciga sjajno se snašao posle kornera s leve strane u 58. minutu, pokupio odbitak, odlično se zagradio i pogodio donji desni ugao za 1:0.