Živković tužio Grke zbog 1.000 evra

Naime, kako javlja grčki portal Atletiko, u pitanju je suma od oko 1.000 evra. Odnosi se na neisplaćeni bonus, koji Živkoviću pripada za rezultate u prošloj sezoni.

Panetolikos je tada sačuvao opstanak, bio je 12, odnosno prvi iznad zone ispadanja sa šest bodova više od AEL Larise. Prednost je imao Ukrajinac Jevgenij Kučerenko, Živković je bio rezervni golman i branio je samo u nacionalnom kupu. Tamo je na pet mečeva primio šest golova.

04.00: (1,17) Novi Zeland (6,50) Indija (14,0)

Letos je Živkoviću istekao ugovor sa Grcima, pa je bez obeštećenja prešao u Omoniju. Na Kipru je prvi golman, branio je na devet mečeva ove sezone, primio je 13 golova i na jednoj utakmici je ostao nesavladan.

Fudbalski savez Grčke je potvrdio da je na njihovu adresu stigla tužba od Živkovića. Navodi se da je ovo tek druga koja je stigla na račun Panetolikosa u poslednjih 21 godina, otkad je taj klub preuzeo Fotis Kostulas.

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