Živković tužio Grke zbog 1.000 evra
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 19:40
Srpski golman smatra da mu je ostao dužan prvoligaš Panetolikos, čije boje je branio u sezoni 2025/2026
Svaki dinar, cent ili evro koji se pošteno odradi poslodavac mora da isplati. Tu nema nikakve dileme i tu je zakon vrlo jasan. Zbog toga je baš preko suda rešio da potraži svoja dugovanja srpski fudbalski golman Živko Živković, koji je podneo tužbu protiv grčkog prvoligaša Panetolikosa.
Reč je o klubu za koji je nekadašnji čuvar mreže Partizana, a sada kiparske Omonije Aradipu, branio u sezoni 2025/2026. Svakako nije prvi fudbaler kojem je neki klub ostao dužan, ali ono što jeste posebno zanimljivo je iznos koji 37-godišnjak rođen u Užicu potražuje.
Izabrane vesti
Naime, kako javlja grčki portal Atletiko, u pitanju je suma od oko 1.000 evra. Odnosi se na neisplaćeni bonus, koji Živkoviću pripada za rezultate u prošloj sezoni.
Panetolikos je tada sačuvao opstanak, bio je 12, odnosno prvi iznad zone ispadanja sa šest bodova više od AEL Larise. Prednost je imao Ukrajinac Jevgenij Kučerenko, Živković je bio rezervni golman i branio je samo u nacionalnom kupu. Tamo je na pet mečeva primio šest golova.
04.00: (1,17) Novi Zeland (6,50) Indija (14,0)
Letos je Živkoviću istekao ugovor sa Grcima, pa je bez obeštećenja prešao u Omoniju. Na Kipru je prvi golman, branio je na devet mečeva ove sezone, primio je 13 golova i na jednoj utakmici je ostao nesavladan.
Fudbalski savez Grčke je potvrdio da je na njihovu adresu stigla tužba od Živkovića. Navodi se da je ovo tek druga koja je stigla na račun Panetolikosa u poslednjih 21 godina, otkad je taj klub preuzeo Fotis Kostulas.
💥💥💥💥💥
MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan
💥💥💥💥💥