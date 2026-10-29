Azijski kup uprkos raketama i strahu: Australijanci traže garancije

Da li je time i zvanično stavljena tačka na spekulacije o otkazivanju ili selidbi turnira usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku, ostaje da se vidi u narednim danima. Ali odluka da kontinentalni šampionat počne 7. januara u Rijadu, utakmicom između domaće selekcije i Palestine, za sada ostaje na snazi, uprkos ozbiljnim bezbednosnim rizicima i učestalim napadima jemenskih Huta na ključne infrastrukturne objekte u Saudijskoj Arabiji.

Samo nekoliko dana pre ove potvrde, međunarodni aerodrom „Kralj Halid“ u Rijadu bio je meta razornih vazdušnih udara u kojima je poginulo najmanje 14 osoba, a ranjeno više od 300. I dok su drugi veliki događaji, poput Relija Dakar, već izmešteni iz Saudijske Arabije za 2027. godinu, AFC i lokalni organizacioni komitet tvrde da je spremnost objekata na 80 odsto i da je bezbednost učesnika apsolutni prioritet.

Ipak, konačna sudbina turnira biće pod lupom sve do kraja novembra, kada ističe nezvanični rok za donošenje hitnih kriznih planova.

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Ovakav epilog izazvao je oštra reagovanja i veliku zabrinutost u Australiji, čija reprezentacija uz Japan i domaćina važi za jednog od favorita za osvajanje titule. Australijski mediji i sportska javnost već nedeljama vrše pritisak na ovdašnji fudbalski savez, koji je sada zatražio i zvanično mišljenje Savezne vlade Australije o učešću na ovom takmičenju.

Iz FS Australije je u međuvremenu stiglo jasno i odmereno saopštenje koje potvrđuje da odlazak u Saudijsku Arabiju još uvek nije stoprocentno siguran.

„Fudbalski savez Australije pomno prati razvoj situacije u Saudijskoj Arabiji. Bezbednost i dobrobit naših igrača, stručnog štaba i navijača ostaju naš primarni i apsolutni interes. Naš iskusni bezbednosni tim aktivno analizira događaje na terenu. Procena rizika je sastavni deo planiranja svakog kampa nacionalnog tima, a u donošenju konačnih odluka vodićemo se isključivo zvaničnim savetima i preporukama Vlade Australije“, poručio je portparol Saveza.

(©Reuters)

A, Vlada Australije trenutno savetuje svojim građanima da ozbiljno preispitaju planove za putovanja u Saudijsku Arabiju, a ukoliko je to zaista neophodno - nalaže se maksimalan oprez.

U zaštitu fudbalera stao je i Bo Buš, izvršni direktor Udruženja profesionalnih fudbalera Australije (PFA), koji je naglasio da se životi sportista ne smeju ugrožavati zarad politike Azijske fudbalske konfederacije.

„Bezbednost igrača, navijača i osoblja mora biti apsolutni prioritet i centralni faktor u planiranju i realizaciji Azijskog kupa. Preko PFA i svetskog udruženja igrača FIFPRO, nastavljamo kritički da pratimo situaciju i sarađujemo sa eksternim ekspertima za bezbednost“, izjavio je Bo Buš.

Australija bi svoj prvi meč u Grupi D trebalo da odigra 9. januara protiv Singapura u gradu Al Hobar, ali će naredne nedelje i diplomatski pregovori iza zatvorenih vrata definisati da li će najbolje azijske fudbalske selekcije u januaru zaista igrati na stadionima širom Saudijske Arabije.

Zanimljivo je da će Sokerusi u novembru putovati na Bliski istok, kako bi odigrali prijateljske utakmice sa selekcijama Katara (14. novembra) i Jordana (18. novembra), zemalja u kojima trenutno ne postoji takav bezbednosni rizik kao u Saudijskoj Arabiji.

Piše: Branko CVETOJEVIĆ