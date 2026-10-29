Azijski kup uprkos raketama i strahu: Australijanci traže garancije
Vreme čitanja: 3min | čet. 29.10.26. | 14:59
Čelnici Azijske fudbalske konfederacije potvrdili raspored utakmica za predstojeći kontinentalni šampionat u Saudijskoj Arabiji, koja je već danima na meti udara jemenskih Huta. FS Australije zatražio mišljenje Savezne vlade i postavio bezbednost fudbalera i osoblja kao prioritet
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Sidneja)
Čelnici Azijske fudbalske konfederacija (AFC) zvanično su potvrdili raspored utakmica za predstojeći Azijski kup 2027, bez obzira na to što je zemlja domaćin, Saudijska Arabija, na meti raketnih udara.
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Da li je time i zvanično stavljena tačka na spekulacije o otkazivanju ili selidbi turnira usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku, ostaje da se vidi u narednim danima. Ali odluka da kontinentalni šampionat počne 7. januara u Rijadu, utakmicom između domaće selekcije i Palestine, za sada ostaje na snazi, uprkos ozbiljnim bezbednosnim rizicima i učestalim napadima jemenskih Huta na ključne infrastrukturne objekte u Saudijskoj Arabiji.
Samo nekoliko dana pre ove potvrde, međunarodni aerodrom „Kralj Halid“ u Rijadu bio je meta razornih vazdušnih udara u kojima je poginulo najmanje 14 osoba, a ranjeno više od 300. I dok su drugi veliki događaji, poput Relija Dakar, već izmešteni iz Saudijske Arabije za 2027. godinu, AFC i lokalni organizacioni komitet tvrde da je spremnost objekata na 80 odsto i da je bezbednost učesnika apsolutni prioritet.
Ipak, konačna sudbina turnira biće pod lupom sve do kraja novembra, kada ističe nezvanični rok za donošenje hitnih kriznih planova.
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Ovakav epilog izazvao je oštra reagovanja i veliku zabrinutost u Australiji, čija reprezentacija uz Japan i domaćina važi za jednog od favorita za osvajanje titule. Australijski mediji i sportska javnost već nedeljama vrše pritisak na ovdašnji fudbalski savez, koji je sada zatražio i zvanično mišljenje Savezne vlade Australije o učešću na ovom takmičenju.
Iz FS Australije je u međuvremenu stiglo jasno i odmereno saopštenje koje potvrđuje da odlazak u Saudijsku Arabiju još uvek nije stoprocentno siguran.
„Fudbalski savez Australije pomno prati razvoj situacije u Saudijskoj Arabiji. Bezbednost i dobrobit naših igrača, stručnog štaba i navijača ostaju naš primarni i apsolutni interes. Naš iskusni bezbednosni tim aktivno analizira događaje na terenu. Procena rizika je sastavni deo planiranja svakog kampa nacionalnog tima, a u donošenju konačnih odluka vodićemo se isključivo zvaničnim savetima i preporukama Vlade Australije“, poručio je portparol Saveza.
A, Vlada Australije trenutno savetuje svojim građanima da ozbiljno preispitaju planove za putovanja u Saudijsku Arabiju, a ukoliko je to zaista neophodno - nalaže se maksimalan oprez.
U zaštitu fudbalera stao je i Bo Buš, izvršni direktor Udruženja profesionalnih fudbalera Australije (PFA), koji je naglasio da se životi sportista ne smeju ugrožavati zarad politike Azijske fudbalske konfederacije.
„Bezbednost igrača, navijača i osoblja mora biti apsolutni prioritet i centralni faktor u planiranju i realizaciji Azijskog kupa. Preko PFA i svetskog udruženja igrača FIFPRO, nastavljamo kritički da pratimo situaciju i sarađujemo sa eksternim ekspertima za bezbednost“, izjavio je Bo Buš.
Australija bi svoj prvi meč u Grupi D trebalo da odigra 9. januara protiv Singapura u gradu Al Hobar, ali će naredne nedelje i diplomatski pregovori iza zatvorenih vrata definisati da li će najbolje azijske fudbalske selekcije u januaru zaista igrati na stadionima širom Saudijske Arabije.
Zanimljivo je da će Sokerusi u novembru putovati na Bliski istok, kako bi odigrali prijateljske utakmice sa selekcijama Katara (14. novembra) i Jordana (18. novembra), zemalja u kojima trenutno ne postoji takav bezbednosni rizik kao u Saudijskoj Arabiji.
Piše: Branko CVETOJEVIĆ