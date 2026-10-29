Šansa za Novaka u trci za Torino: Hodar poražen u Bazelu

Rafael Hodar, koji je osmi u ATP trci (ne računajući Sinera) poražen je od Valentana Vašeroa u drugom kolu turnira u Bazelu. Posle velike borbe u tri seta, sa dva taj-brejka, teniser iz Monaka je eliminisao Španca – 7:6, 1:6, 7:6. Vašero će u sledećem kolu igrati protiv Holgera Runea.

Novak ima šansu da već u Bazelu preskoči Hodara, ali će mu biti potrebno da osvoji turnir. Ukoliko bi to uspeo, došao bi i na samo 40 bodova zaostatka sa Frensisom Tijafoom, koji je eliminisan na turniru u Beču.

Ipak, ključ će za sve biti naredni masters u Parizu, gde je najveći broj bodova u opticaju, pošto je turnir iz kategorije 1.000.

Svoj meč drugog kola u Bazelu Đoković će igrati danas protiv Jana Lenarda Štrufa.