Šansa za Novaka u trci za Torino: Hodar poražen u Bazelu
Vreme čitanja: 1min | čet. 29.10.26. | 15:07
Vašero učinio uslugu srpskom teniseru
Trojica tenisera su već obezbedila mesto na završnom mastersu u Torinu: Aleksander Zverev, Karlos Alkaras i Ben Šelton. Bio bi tu i Janik Siner da zbog povrede nije objavio da neće igrati do kraja ove godine. Ali za ostalih pet pozicija traje žestoka trka.
Novak Đoković je ove godine istakao želju da igra u Torinu. I zato će mu svaki bod biti potreban da bi se našao među osmoricom najboljih. Na današnji dan srpski as je deseti u toj trci, ali danas mu je stigla velika pomoć baš u Bazelu, gde i on igra.
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Rafael Hodar, koji je osmi u ATP trci (ne računajući Sinera) poražen je od Valentana Vašeroa u drugom kolu turnira u Bazelu. Posle velike borbe u tri seta, sa dva taj-brejka, teniser iz Monaka je eliminisao Španca – 7:6, 1:6, 7:6. Vašero će u sledećem kolu igrati protiv Holgera Runea.
Novak ima šansu da već u Bazelu preskoči Hodara, ali će mu biti potrebno da osvoji turnir. Ukoliko bi to uspeo, došao bi i na samo 40 bodova zaostatka sa Frensisom Tijafoom, koji je eliminisan na turniru u Beču.
Ipak, ključ će za sve biti naredni masters u Parizu, gde je najveći broj bodova u opticaju, pošto je turnir iz kategorije 1.000.
Svoj meč drugog kola u Bazelu Đoković će igrati danas protiv Jana Lenarda Štrufa.