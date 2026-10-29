Konseisao se prisetio kako je "iskopao" Luisa Dijaza u Barankilji i mučio Vitinju na treninzima

Iz svake države u kojoj je radio Konseisao je poneo nešto novo. „ Sve te škole su imale uticaja. Mnogo mi se dopalo polaganje za drugi i treći nivo trenerske licence u Belgiji — najpre zbog mog znanja francuskog jezika, a zatim i zato što sam tamo zatekao drugačiji pristup treningu u odnosu na onaj koji sam kasnije video u Portugaliji. U Italiji sam igrao tokom divnih godina, u vreme kada je italijansko prvenstvo bilo najbolje na svetu, pa sam radio sa trenerima koji su imali izuzetno zanimljive ideje. Verujem da mi je sve to pomoglo da izaberem ono što smatram najboljom osnovom. Posle toga sledi prilagođavanje samoj evoluciji fudbala, uz korišćenje sopstvene kreativnosti. Žorž Žezus često govori da trener mora biti kreativan i ne sme nikoga da kopira, već da stvara vežbe i situacije koje unapređuju ekipu i izvlače maksimum iz igrača kako bi se pobeđivalo “.

Zasad Portugalac može da se pohvali ogromnom broju osvojenih trofeja kao trener. U kolekciji ima tri titule, četiri Kupa Portugalije, jedan Liga kup i tri Superkupa te zemlje sa Portom, Superkup Italije sa Milanom, kao i Kup Belgije sa Standardom. Ništa od toga ne bi bilo moguće da ne prati moderne trendove. „ Gledam sto za kojim sede igrači i posle dva-tri obroka već znam gde ko sedi. Za mene je izuzetno važno da pogledam igrača u oči, da popričam sa njim i razumem njegovu priču i put — i u fudbalu i u životu — kako bih mogao da mu pomognem u pravom trenutku “.

Zasad nedostaju adekvatne ponude. „ Tražim projekat u kom ću moći da prenesem svoju strast, odlučnost i viziju tima. Ne govorim samo o igračima, već i o strukturi kluba, predsedniku, usklađenosti ambicija kluba sa ambicijama regije, grada, članova i navijača. Mora da postoji skup okolnosti koji za mene ima smisla, jer u suprotnom biva teško. Volim da se prihvatim projekta da bih pobeđivao, a ne da bih bio samo jedan u nizu. U poslednjih osam godina uvek sam osvajao trofeje, sa izuzetkom ovih nekoliko meseci u Al-Itihadu, i želim da nastavim u tom ritmu “.

Portugalac je otvoreno priznao da bi rado prihvatio poziv nekog drugog kluba iz Saudijske Arabije. „ Ako i dalje živim u Saudijskoj Arabiji, to je zato što sam ovde izuzetno lepo prihvaćen. To je narod koji živi za fudbal, a pre nekoliko dana sam imao priliku da bodrim njihov nacionalni tim i radujem se osvajanju Zalivskog kupa. Doživljavam fudbal na isti način kao i oni — sa istom strastima. Al-Itihad, kao i ostali klubovi i arapski fudbal uopšte, ima veliki prostor za napredak. Želim im mnogo uspeha i sreće, a to je sredina u kojoj, kao trener, nikada ne bih rekao 'ne' dobrom projektu ”, kazao je Konseisao .

Veliki broj portugalskih trenera je bio uspešan poslednjih godina na najvećoj sceni. U čemu je tajna?

„Mislim da nema nikakve tajne. Postoji generacija veoma kvalitetnih portugalskih trenera sa velikom sposobnošću prilagođavanja. I to važi generalno — Portugalac koji ode u inostranstvo dobro se prilagođava i ima kreativnu sposobnost da prevaziđe izazove i probleme. Upravo ta sposobnost adaptacije i kreativnost čine da portugalski treneri danas budu u trendu i nižu uspehe. Svima im želim mnogo uspeha“.

Kao jedan od većih uspeha u dosadašnjoj karijeri Konseisau se pripisuje činjenica da je “otkrio” Luisa Dijaza. Sadašnjeg krilnog napadača Bajerna je otkrio u kolumbijskom Junioru.

„Luisa Dijaza sam doveo iz Barankilje. Kada je stigao u Porto, bilo mu je potrebno oko šest meseci da se prilagodi — driblao je posvuda i često ispadao iz pozicije. Morao je da se prilagodi. Međutim, imao je karakteristike koje su me ubedile dok sam ga gledao na tri ili četiri utakmice, a kasnije se i potvrdio potencijal koji je posedovao. Naročito od trenutka kada je stekao taktičku disciplinu i shvatio šta mu igra pruža i kada može da iskoristi sve svoje kapacitete — tada smo dobili izvanrednog igrača. Dokaz za to je i njegova karijera u klubovima za koje je nastupao, ne samo sada u Nemačkoj nego i ranije u Engleskoj“.

Vitinja (©AFP)

Pod Konseisaovom palicom je eksplodirao i Vitinja, sada jedan od najboljih igrača Pari Sen Žermena i generalno evropskih vezista.

„Vitinja je bio igrač B tima koji nije redovno igrao. Prekomandovao sam ga na nekoliko treninga prvog tima i debitovao je kod mene. Zatim je otišao na jednogodišnju pozajmicu u Vulverhempton, a po povratku naredne godine prošao je i kroz nekoliko teških meseci sa mnom. Trebalo je da shvati da fudbal na njegovoj poziciji ne čine samo kratki pasovi i tehnički kvalitet, već su veznom igraču potrebne i druge osobine — nešto više u pogledu intenziteta, oduzimanja lopti i ulaska u protivnički šesnaesterac. Sve to je usvojio i postao nezamenljiv starter u sezoni u kojoj smo osvojili 91 bod. Za mene je pravi ponos videti ga na nivou na kom je danas“.

Rad sa klincima na početku karijere nije isti kao sa velikim zvezdama koji su blizu penzije. A baš sa jednom takvom – Karimom Benzemom – radio je u Al Itihadu.

„Odnos je bio fantastičan. Za nas je bio autoritet i uzor u svlačionici — osvajač Zlatne lopte, igrač sa bogatim iskustvom i velikim brojem trofeja iza sebe. Pored toga, bio je izuzetno ambiciozan, odlučan i sa velikom željom da pomogne timu. Kada je otišao, izgubili smo i taj njegov ogromni uticaj i sposobnost da pokrene i poveže ostale u svlačionici“.

Nivo saudijske lige je po rečima Portugalca sasvim solidan.

„Liga je u fazi razvoja i rasta. Na međunarodnoj sceni postoje istorijski klubovi i šampionati sa nivoom takmičarskog kvaliteta koji Saudijska Arabija još uvek nema, što je sasvim normalno. Ipak, zabeležen je izuzetno zanimljiv napredak poslednjih godina. Dolazak zvučnih imena doneo je ligi vidljivost koju ranije nije imala, a i sama konkurentnost je znatno skočila. U azijskoj Ligi šampiona sam uvideo da su saudijski klubovi generalno jači i konkurentniji od ekipa iz drugih azijskih zemalja. Zato mislim da su na pravom putu — sada treba nastaviti taj rad i razvoj, a na kritike ne treba gledati destruktivno, već konstruktivno“.

“Saudijski” Konseisao nije bio jednako uspešan kao “portugalski”, dok ni epizoda u Italiji nije bila baš najsrećnija.

„To su potpuno različite realnosti. U Portugaliji sam radio dugi niz godina, a završna faza moje priče u Portu bila je uspešna u sportskom smislu jer smo osvojili Kup Portugalije. Tamo sam praktično izgradio čitavu strukturu — ne samo tim, već i odnos sa predsednikom i celom organizacijom. Smatram da je to ključno za pobede, otuda i svi moji trofeji tokom tih godina. Treba podsetiti da su to bile teške godine: tri sezone proveli smo pod finansijskim fer-plejom, uz dve godine pandemije sa praznim stadionima i teškim finansijskim posledicama. Posle pauze otišao sam u Italiju — bio je to drugačiji ambijent od onog na koji sam navikao, gde sam zatekao tim sa individualnim kvalitetom, ali bez strukture koja bi bila temelj snage ekipe i navijača. Uprkos tome, imali smo šest pozitivnih meseci u kojima smo stigli do dva finala i osvojili jedno protiv Intera (koji je te godine igrao finale Lige šampiona), dok smo u Kupu Italije eliminisali dva rivala koja su tada bila u najboljoj formi: Ranijerijevu Romu i Inzagijev Inter. A Saudijska Arabija... Često kažemo da je fudbal univerzalan i isti svuda, ali to nije baš tako. To su prosto različite realnosti“, zaključio je Konseisao.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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SAUDIJSKA ARABIJA 1 – 12. KOLO

Četvrtak

15.35: (2,05) Al Halidž (3,70) Al Hazem (3,35) - MOZZART RELAX

19.00: (1,20) Al Nasr (5,90) Al Holud (9,50)

19.00: (8,50) Al Rijad (5,90) Al Kadisija (1,30)

Petak

13.30: (5,30) Abha (4,60) Al Itihad (1,55)

15.50: (2,70) Al Dirija (3,50) Neom (2,50)

19.00: (3,45) Al Šabab (4,10) Al Ahli (1,90)

Subota

14.30: (2,25) Al Tavon (3,60) Al Etifak (3,05)

15.55: (2,80) Al Fejha (3,50) Al Fajsali (2,45)

19.00: (1,08) Al Hilal (9,00) Al Fateh (25,0)

***Kvote su podložne promemama