Menadžer otkriva zašto Lukić nije završio u Egiptu i koliko će koštati na leto

Prema rečima Vranjkovića, mnogi su se posle toga raspitivali za zdravlje 190 centimetara visokog napadača.

“Posle Svetskog prvenstva je bio ogroman pritisak. Mora otići, mora otići! Svaki dan je zvalo 10.000 menadžera. Mene, njega, klub... I eto, ostao je u Klužu”, rekao je Vranjković.

16.30: (1,35) Univerzitatea Kluž (4,70) Botošani (7,00)

Kairo ipak nije bio suđen Lukiću.

“Sve je bilo gotovo sa Piramidsom, ali suu poslednjoj sekundi odlučili da uzmu drugog igrača. Nije bilo istine u onome što se pisalo, da je bio bolestan i da je propustio lekarski pregled. Pregled je trajao četiri sata i sve je bilo savršeno. Jovo je dobio ugovor od Piramidsa”.

Uveren je Vranjković da će Univerzitatea dobro zaraditi na Lukiću, koji je i ove sezone vrlo efikasan. Postigao je osam golova na 13 mečeva u svim takmičenjima, a uz to ima i četiri asistencije.

“Odšteta će verovatno da bude veća od 2.000.000 evra. U novembru puni 28 godina, to je još dobro godište. Možda i poslednji voz za transfer za veliku sumu. Sa 29 ili 30 godina teško da će neko da plati toliki novac. Možda i Kluž treba da razmisli da ga proda sada na zimu ili na leto, za dobrobit igrača. Klub će svakako biti na dobitku”, kazao je Vranjković.

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