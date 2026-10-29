Savić: Nedopustivo je da Vojvodina izgubi od trećeligaša, moramo da napravimo reakciju

"Treća utakmica u nedelji i treće gostovanje i zato nam neće biti nimalo lako, jer znamo da je OFK Beograd dobra i iskusna ekipa. Pojavila se neka nova energija, izgledaju poletno, takmičarski, uzimaju bodove, bili su nezgodni takmac i Crvenoj zvezdi prošle nedelje. Znamo da će biti naporno i zbog okolnosti u kojima smo trenutno, zbog treće utakmice na strani i tog poraza koji nam se desio. Ali, bez obzira na rezultat, očekujemo pravu prvenstvenu utakmicu i spremamo se kao i pred svaku utakmicu, idemo na tri boda, spremamo se najbolje što možemo" , rekao je Savić.

Potom se dotakao jučerašnje eliminacije iz Kupa.

"Svaka pobeda ili poraz utiču. Mi smo juče doživeli težak poraz i svakako da to utiče na ekipu. Međutim, u fudbalu igrate na tri dana i imate obavezu da izgledate dobro, kvalitetno i imate šansu da ispravite sve. Nemamo šansu za popravku u Kupu, ali imamo u prvenstvu i svesni smo toga i moramo da napravimo reakciju."

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Vojvodina je ovim porazom ispala iz borbe za jedan trofej, dok će za eventualnu titulu u Mozzart Bet Superligi morati da nadoknade osam bodova prednosti, koliko ih u ovom trenutku deli od lidera na tabeli, Crvene zvezde.

"Nemam emociju razočaranja. Veliki je neuspeh bez obzira od koga izgubiš, bilo u prvom kolu ili finalu, ostaješ bez trofeja. Naravno, uvek je bolje doći do finala. Ali, nedopustivo je da Vojvodina izgubi od trećeligaša, uz dužno poštovanje prema toj ekipi. Razočaranje nije emocija kojom se vodim, ali to mora da bude samo lekcija i da radimo dalje. Uvek imamo sledeću utakmicu", istakao je 42-godišnji strateg.

Najavio je Savić da neće biti velikih promena u sastavu za duel sa Romantičarima.

"Svaku utakmicu spremamo tako da izvedemo najboljih 11 igrača tog dana. Ja ne verujem u rotacije na silu, videli ste to i u Kupu. Ko se oseća najbolje tog dana, a ja procenim da treba da igra u prvih 11, igraće. Videćemo kako će se igrači oporaviti do nedelje, imamo vremena do subote da procenimo ko će igrati."

Još jednom je šef struke Stare dame ispoljio nezadovoljstvo zbog svega prikazanog u Rumi.

"Imali smo i mi naših kolosalnih prilika, ali slažem se da je Sloven stvorio mnogo više šansi, nego što su Železničar, Radnički 1923 i Partizan zajedno protiv nas. I samim tim, ako se to desi to znači da smo ih na terenu potcenili, da nismo bili dobri i da smo ostavili previše prostora. Nismo bili na nivou i na visini zadatka, rezultat to i oslikava."

Nije želeo beogradski trener da upire prstom u pojedince, poput Stefana Mitrovića koji je juče odigrao slabo prvo poluvreme.

"Bilo bi jako nekorektno da ja sada upirem prstom u bilo kog igrača pojedinačno. Moja najveća odgovornost kao trenera je da kada sednemo u naša četiri zida, oni dobiju od mene instrukcije - šta je bilo dobro a šta loše. Ne bežim od kritike, ali kritika mora da bude delotvorna. Sigurno neću javno da kritikujem", zaključio je Marko Savić.