Bogdanović: Jokić je kapiten, video sam da mu se svidela ta uloga

Srpski as iskoristio je priliku da pruži podršku mlađem sunarodniku Bogoljubu Markoviću, koji nastupa na NBA parketima, poručivši kroz osmeh da je u najjaču ligu sveta stigao njegov naslednik.

„Drago mi je što sam se video sa Bogoljubom. Nismo imali priliku da odemo na večeru jer smo stigli kasno, ali smo uspeli malo da se podružimo na utakmici. On je sada Bogi i neka nastavi da bude bolji od mene! Želim mu sve najbolje. Došao je mlad, što je dobro, ima veliku perspektivu i potencijal. Gledao sam ga nekoliko puta kada je pružio sjajne partije protiv Zvezde i Partizana.”

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Nije izostao ni komentar na blistave partije reprezentacije Srbije u kvalifikacionim prozorima, sa posebnim osvrtom na reakciju tima i brejk protiv Italije na vrućem gostujućem parketu. Takođe, dotakao se i činjenice da je Nikola Jokić preuzeo ulogu kapitena dok je on odsutan.

„Pre svega, drago mi je što su svi došli. Izuzetno je teško odvojiti vreme i pripremiti se na 100 odsto. Pobeda kod kuće se očekivala, ali je trijumf protiv Italije na gostovanju izvanredan rezultat i to ne treba shvatati zdravo za gotovo. Što se Jokića tiče, on je kapiten, to je na treneru da odluči, a mi smo tu da radimo svoj posao. Video sam da mu se svidela ta uloga – to je baš on!”

Na samom kraju, iskusni strelac nahvalio je rad stručnog štaba u Teksasu i nagovestio da bi Hjuston ove sezone mogao da pomeri sve granice u najjačoj ligi sveta.

„Zadovoljan sam time kako nas treneri pripremaju za utakmice i mislim da svi imamo jasno definisanu ulogu. Ovo je sigurno jedna od najtalentovanijih ekipa za koje sam igrao u karijeri”, zaključio je Bogdanović.