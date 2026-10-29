Dudić: Mi njima poklonili i drugi gol, oni nama ništa

“Ono što je napravilo razliku jeste činjenica da smo mi njima faktički poklonili i drugi gol, dok oni nama, kada smo mi bili bolji, nisu poklonili ništa. Za sve smo morali da iskrvarimo da bismo došli do neke situacije. To je trenutno razlika između nas i Pančeva: ne smemo na ovakvim utakmicama primati ovakve golove. I pre, kod 0:0 poklonili smo im loptu, kod 1:0 poklonili smo – i to je to”, ocenio je Feđa Dudić, trener Radničkog.

Razlika je, po njemu, bila i u učinku dvojice golmana.

“Razlika je i u tome što je golman Pančeva odbranio tri izuzetno teške situacije, a mi nismo odbranili ništa”.

U drugom poluvremenu Radnički je pokazao drugo lice.

“Naravno, moram da budem zadovoljan drugim poluvremenom, sa prvim naravno da nisam. Jednostavno, od zagrevanja se videlo da su igrači Pančeva došli motivisani da odigraju vrhunsku utakmicu i tako su ušli, energetski odlični. Iako sam upozoravao na početku utakmice da moramo dati 101 odsto od sebe da bismo odgovorili ovakvoj ekipi, nažalost, ušli smo prekomotno, prelagano, i to nas je surovo kaznilo, jer je individualni kvalitet Pančeva na vrhunskom nivou”.

Jedina dobra vest za Kragujevčane je što im je istekla suspenzija da igraju bez publike.

“Hvala Bogu, u nedelju se vraća publika, jer sam siguran, ubeđen sam da bi nas u drugom poluvremenu, kad smo napadali, publika na stadionu ponela do nerešenog rezultata. Mi smo celu polusezonu odigrali bez publike, kao gosti, i mislim da onda ovih dvadeset bodova mora da bude jako zadovoljavajuće”, ocenio je Feđa Dudić.